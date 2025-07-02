Бастион Ливорно: почему защитную крепость несколько раз сносили и перестраивали

Создания фортификаций в стратегически важных местах страны - это давняя и эффективная практика. Поэтому нет ничего удивительного в том, что главный тосканский портовый город Ливорно также защищали таким же образом. Вот только если обычно существующие крепости со временем лишь укрепляют, то бастионы в Ливорно не просто перестраивали - порой их попросту сносили.
Крепости Ливорно и перестраивали, и сносили. /Фото: istitutocastelli-toscana.org
Важность местности, где позднее появится Ливорно, была очевидна ещё античным людям, поэтому историки считают, что ещё в древнеримский период там были возведены оборонительные башни, призванные защищать гавань от противника. Сам же город появился около 1017 года, когда его существование было задокументировано. А первые средневековые фортификации появились уже после 1103 года, когда маркграфиней тосканской Матильдой территория была преподнесена под управление городом Пизой - как раз они построили первую защитную башню квадратной формы, а в XIII столетии появилась ещё одна, но уже круглая, в истории известная как Башня Матильды.
Башня Матильды, современный вид. /Фото: otzyv.ru
О том, была ли в то время полноценная крепость, историки продолжают дискутировать, однако судя по всему, что-то подобное существовало - например, знаменитый архитектор Джованни Пизано возводил в Ливорно маяк. И всё-таки, точно известно, что первая объединяющая башни в общий ансамбль фортификация появилась после столкновений с флорентийцами в 1363 году, когда имевшиеся защитные укрепления были сильно повреждены. В результате к 1377 году возвели крепость в форме четырехугольника, известная как Quadratura dei Pisani, позволившая объединить обе башни, построенные пизанцами.
Крепость Quadratura dei Pisani. /Фото: portialtotirreno.it
Затем, с конца XIV столетия Ливорно несколько раз менял владельцев - изначально он оказался у семейства Висконти, позднее же находился под генуэзским и флорентийским владычеством. Тогда же за управление городом взялись правители из знаменитой династии Медичи, которые способствовали развитию Ливорно до крупного портового города. Само собой, что такая важная точка на карте, особенно во времена пиратства сильно нуждалась в защите. Для создания новых крепостных сооружений Медичи пригласили известного архитектора Антонио да Сан-галло Старшего, уже работавшего ранее с Чезаре Борджиа.
Старая крепость в Ливорно. /Фото: wikipedia.org
Именно ему принадлежит проект Старой крепости, которую он создавал в 1510-х гг. Строительство фортификации заняло 16 лет - с 1518 по 1534 годы. Правда, конечный результат был не совсем тем, что планировал Антонио - например, изначально предполагалось создание традиционной крепости в форме ромба, то есть строить четыре бастиона. Вот только уже во время строительства стало очевидно, что бастион, выходящий в море, будет подвергаться разрушающему воздействию солёной воды. Кроме того, в то время воюющую Флорентийскую республику постиг экономический кризис, а Медичи и вовсе изгнали из Флоренции в 1527 году. Поэтому четвертый бастион у крепости Ливорно так и не появился.
Из четырёх бастионов построили только три. /Фото: sustainableworldports.org
В итоге получился бастионный ансамбль с тремя выступами и связью с пизанским форпостом, возведённый из кирпича и каменной породы. К слову, у бастионов Ливорно есть собственный названия - Амполлетта, Кана-вилья, Капитана. Из них лишь два обращены на сушу, а вот один смотрит на вход в порт. Интересно также, что крепость со стороны суши была выстроена даже более крепкой чем с моря, однако это было сделано специально - таким образом город можно было защитить лучше, если вероятный противник высадится на берег и будет использовать осадные батареи. Для дополнительной защиты в 1525 году отрыли ров, что размещало крепость Ливорно на условном островке.
Крепостные стены города были очень добротно построены. /Фото: traveller-eu.ru
В Старой крепости были предусмотрены фактически все необходимые элементы для его успешной эксплуатации - от системы подземных ходов до системы сбора дождевой воды с её дальнейшей очисткой для постоянного снабжения Ливорно. Впрочем, всего этого оказалось недостаточно, поэтому уже ко второй половине XVI столетия Медичи задумали построить новые жилые кварталы и укрепления. Для этого обратились к знаменитому архитектору Бернардо Буонталенти, которому необходимо было вписать фортификацию в растущий по площади город. Инженер создал проект, однако его полностью не реализовали, сосредоточившись на создании Новой крепости.
Сохранившийся проект плана Ливорно от Бернардо Буонталенти. /Фото: wikipedia.org
Самое интересное, что простояла она меньше столетия, потому что её попросту снесли: в конце XVII века Ливорно настолько стремительно разрастался, что пришлось уничтожить большую часть новой крепости для строительства новых жилых домов. В итоге от этой фортификации до наших дней дошёл только один бастион и равелин. Впрочем, больше серьёзных изменений в фортификации Ливорно не происходило, ведь даже имеющиеся стены оказались достаточно крепкими. Причём проверить их на прочность удалось даже в ХХ веке, когда во время Второй мировой войны обе крепости пострадали меньше всего во время бомбежек, а вот жилым зданиям так не повезло.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии