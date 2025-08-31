Как в советские времена женщины поддерживали красоту: 7 советов красоты от мам и бабушек

Испокон веков женщины старались так или иначе подчеркнуть свою красоту, следуя новым модным тенденциям, диктуемым эпохой. Исключением не стали и особы прекрасного пола, живущие в СССР. О том, какими beauty hacks пользовались наши мамы и бабушки – далее в статье.
1. Уксус
Несмотря на то, что на дворе двадцать первый век и на полках магазинов не так давно появился уксус для волос, наши мамы и бабушки ещё задолго до новомодных новинок знали секреты по уходу за волосами, используя уксусную воду. Разбавленная смесь (1/3 стакан уксуса на три стакана воды) полезна для здоровья волос и кожи головы. Она также помогает уменьшить секущиеся кончики и ускоряет рост волос. Существует множество различных способов применения и нанесения раствора на волосы и кожу головы. Обычно его используют для мытья, причём некоторые наносят смесь непосредственно на волосы и кожу головы, а другие используют её для разбавления шампуня перед применением. Данная процедура делает волосы более гладкими и блестящими, идеально промывает кожу головы и дарит объём от корней.
2. Овсяные хлопья
Овсяная маска для лица. \ Фото: bing.com.
Чтобы устранить жирный блеск и предотвратить появление прыщей, женщины, жившие в Советском Союзе, не только злоупотребляли спиртовыми растворами, а и использовали овсяные хлопья в качестве пилинга, перетирая их в муку на кофемолке, а после заливая небольшим количеством тёплой воды, перемешивая до состояния вязкой кашицы. Смесь с удовольствием наносилась на лицо и мягкими круговыми движениями распределялась по проблемным участкам.пудра отлично справлялась с поставленной перед ней задачей, мягко полировала кожу, отшелушивая омертвевшие частички, очищая поры, тем самым регулируя сальные железы. Такая процедура делала лицо свежим, гладким и сияющим. Подобная процедура применялась один-два раза в неделю. В современном мире на смену овсяным хлопьям пришли энзимные пудры, которые выполняют все те же функции, что и бьюти хаки наших горячо любимых мам и бабушек.
Овсяная маска для волос. \ Фото: daddy-cool.gr.
Мытьё овсянкой может стать отличным способом улучшить здоровье волос и кожи головы, поскольку она обладает многочисленными полезными свойствами, а её тёплая и гладкая текстура успокаивает и расслабляет. Известно, что овсянка снимает раздражение, улучшает общее состояние волос, помогает уменьшить секущиеся кончики и стимулирует рост волос. Чтобы использовать овсянку для мытья волос, нужно смешать равные части овсяных хлопьев с тёплой водой в миске, а затем нанести смесь массирующими движениями непосредственно на кожу головы и в волосы, затем смыть теплой водой. Это можно делать как регулярно, так и время от времени для придания волосам более здорового вида.
3. Репейное масло
Репейное масло. \ Фото: gesundfit.de.
Женщины в СССР как никто другой знали о том, что маска с репейным маслом может стать полезным средством для ухода за волосами и кожей головы, так как оно обладает рядом ценных свойств и преимуществ. Репейное масло может помочь улучшить здоровье кожи головы и рост волос, так как оно содержит незаменимые жирные кислоты, антиоксиданты, витамины и минералы, которые могут помочь снять воспаление, уменьшить покраснение, очистить кожу и укрепить здоровье волос. По правилам такую маску стоит наносить массажными движениями непосредственно на волосы и кожу головы минимум на тридцать минут перед, а после тщательно смыть тёплой водой. Волосы получается пышными, густыми и блестящими, без статического эффекта.
4. Травяные ванны
Травяные ванны. \ Фото: wp-content.
Herbal ванна — это расслабляющий и лечебный метод мытья и купания, при котором в горячую воду добавляют травы или травяные чаи. На протяжении веков было известно, что практика принятия травяных ванн приносит многочисленные психические и физические преимущества, такие как снижение стресса, улучшение релаксации, способствование хорошему ночному сну, а также успокаивает и заживляет кожу. Выбор трав для использования зависит от личных предпочтений и желаемого эффекта, при этом некоторые популярные варианты включают ромашку, лаванду, розу и эвкалипт, которые обладают успокаивающими, регенерирующими и расслабляющими свойствами. Так что женщины времён СССР сто процентов знали толк в красоте, здоровье и релаксе.
5. Здоровые натуральные локоны
Папильотки. \ Фото: bing.com.
Когда Дайсон был ещё не так популярен, как сейчас, женщины умудрялись сделать не только безупречную укладку, а и локоны, выглядящие максимально натурально. Главным секретом мягкой волны или же наоборот — упругих локонов были самодельные бигуди из марли и бумаги, которые наносились на влажные пряди. Как только волосы высыхали, папильотки аккуратно снимали и всё что оставалось – так это придать причёске желаемую форму с помощью пальцев или расчёски, при необходимости закрепив лаком.
6. Процедуры для рук
Ванночки для рук. \ Фото: hehealthymaven.com.
Ванночки для рук — это лёгкий и расслабляющий способ очистить, увлажнить и успокоить кисти рук. Обычно их готовят путём смешивания эфирных масел или травяных чаёв с тёплой водой. Некоторые популярные эфирные масла и травяные чаи для подобных процедур включают лаванду, ромашку и розу, которые способствуют расслаблению и здоровью кожи. Смесь можно нанести непосредственно на внешнюю и внутреннюю сторону ладоней, помассировать и смыть тёплой или холодной водой, а затем, при желании, нанести увлажняющий крем. Также наши мамы и бабушки использовали крахмал, пищевую соду и соль для укрепления ногтей и смягчения потрескавшейся кожи. Как правило, такие процедуры делались по полчаса пару раз в месяц, способствуя укреплению ногтевой пластины и смягчению, успокоению кожи рук.
7. Травяные маски для лица
Травяные маски для лица. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.
К сожалению, в советские времена не было всевозможных масок для лица, но женщины даже тогда умудрялись баловать свою кожу питательными, увлажняющими, регенерирующими и успокаивающими масочками, готовя их из подручных средств: огурца, клубники, сметаны, кефира, соды, крахмала и, конечно же, трав. Как правило, для травяных масок использовали ромашку, липу, лепестки роз, мяту, подорожник, приправленные ложкой масла. Подобную смесь можно приготовить и сейчас, но стоит ли так заморачиваться, когда на полках магазинов можно выбрать всё то, что душа пожелает. Впрочем, как бы там ни было, но женщины, жившие во времена Советского Союза, ещё задолго до навязанных тик-током бьюти-советов знали, как выглядеть на все сто без дорогостоящей косметики и походов в косметические салоны. Может для кого-то подобные процедуры покажутся сущей дикостью, но реалии таковы, что подобные маски и советики работали и работают по сей день на ура.
