Достопримечательности, которые испоганили туристы

Наш мир — чудесное место. Удивительную красоту естественной природы дополняют уникальные произведения искусства, созданные людьми, способными чувствовать и понимать. К сожалению, для подавляющего числа населения Земли, все окружающее — не более, чем игровая площадка. Разрушить, растоптать, разбить, надписать своим дурацким именем — только посмотрите, как мы портим наш собственный мир!
Статуя Себастьяна I
Лиссабон
Памятник португальскому королю Себастьяну I был поставлен еще в 1890 году. Статуя, расположенная неподалеку от вокзала Росиу, считалась одной из главных достопримечательностей города, пока один пьяный турист не решил сделать с ним селфи — он залез на постамент и упал с ним вместе.
Статуя Геркулесов
Кремона
Статуя пары Геркулесов с гербом Кремоны в руках была гордостью всего города. Еще бы, ведь по легенде Кремону основал сам Геркулес! К сожалению, для туристов это ничего не значит. Пара мужчин забралась прямо на фигуры — закончилось все обломками.
Остров де Са Поррасса
В прошлом году пара беспечных подростков умудрилась уничтожить не просто какой-то памятник, а целый остров. Балеарские острова Испании — настоящая средиземноморская красота на стероидах и относится к ней нужно бережно. Впрочем, подросткам, да еще и шотландским, вряд ли вообще понятно значение слова «бережно». Калум и Робби, пятнадцатилетние оболтусы, добрались до острова де Са Порраса на катамаране и решили покурить — и это несмотря на аномальную жару и заросли сухой травы вокруг. В результате выгорел весь остров.
Древняя скала
США
Скальное образование, по форме напоминающее утконоса, располагалось на закрытой территории национального парка в Орегоне. 18 миллионов лет стояла здесь глыба песчаника и было разрушено всего за минуту: один из компании подростков упал с валуна, а все прочие решили отомстить и разломали «утконоса», да еще и на видео засняли.
Граффити на скалах
Взгляните на основания ирладских скал Мохер и вы увидите 300 миллионов лет истории. Но история? Кому она нужна эта история, когда есть граффити! Именно так и решили два полных придурка под кличками «Мамаша» и «Грязный Эйдор», разукрасившими всю скалу уродливыми граффити со своими подписями.
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