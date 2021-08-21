Простой способ хранения кабачков до весны

Многие дачники даже не догадываются, что кабачки можно хранить в свежем виде до весны, и это — без какой-либо обработки! Главное — соблюсти несколько правил, которые и позволят сохранить урожай кабачков до следующего сезона.



Первое правило — это дать кабачкам вызреть. Молодые кабачки можно употребить в пищу сразу или сделать из них заготовки на зиму. А большие, по несколько кг., кабачки лучше оставить на длительное хранение.



Второе правило — правильно срезать. Плодоножка на кабачке должна остаться как можно длиннее! Если вы обрежете её под корень, то такой кабачок точно не будет храниться. Когда плодоножка срезана, нужно оставить кабачок в доме при комнатной температуре на 2 недели, чтобы срез затянулся. Если кабачок начнёт подгнивать, то лучше его переработать — на хранение он не подойдёт. Однако если спустя 2 недели срез подсох, то овощ можно отправить на хранение в подвал или даже оставить при комнатной температуре — лучше всего они хранятся в вертикальном положении. Вот и все правила для сохранения свежих кабачков до весны!



Подробнее о хранении кабачков до весны смотрите в видео ниже:

