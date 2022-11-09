Как появилось основное японское копье самураев и простолюдинов, и почему у него десятки видов

Зачастую самураи стереотипно ассоциируются с воином, которые сражается едва ли не исключительно мечом, не используя при этом даже щит. А ведь в реальности японские воины владели целым рядом различного оружия. И среди всего этого арсенала особое место занимало копье яри. А его эффективность и немалое количество модификаций стало причиной того, что его использовали на протяжении многих столетий и к тому же представители практически всех слоев японского населения.
Яри пользовались и самураи, и монахи, и крестьяне. /Фото: straniciistorii.ru
Первые упоминания о японских образцах копья датированы еще ранним Средневековьем, причем практически сразу они имели свои характерные черты. Так, первые разновидности этого оружия, которые вошли в историю под названиями хоко и тэ-боко имели довольно длинные наконечники особой формы: к примеру, первые обладали ромбовидным лезвием. В те времена копья использовались в основном пехотинцами, и четких навыков владения ими они не проявляли - тогда брали не качеством, а количеством. Мастерство управления хоко и тэ-боко тогда могли продемонстрировать только профессиональные воины.
Древняя гравюра с мифологическим сюжетом, где, судя по всему, изображено копье хоко. /Фото: getwar.ru
И лишь несколько столетий спустя - в начале XII века появилось копье яри, которое и стало основным типом подобного оружия вплоть до сегодняшних дней. Их внешний вид неоднократно менялся. Первоначально копья имели довольно короткое древко, и применялись они и для ближнего боя, и как метательное оружия. Двумя столетиями позднее их стали делать более длинными, и именно с того момента начали появляться многочисленные модификации яри.
Гравюра самурая с копьем яри в руках. /Фото: animebox.com.ua
Как и в случае с предыдущими типами копья, яри первоначально использовались главным образом как элемент вооружения рядовых пехотинцев-асигару. Причиной историки называют момент экономии: все дело в том, что массовое их изготовление были более простым и дешевым, чем аналогичное производство мечей. А вот самураи на первых порах в качестве древкового оружия выбирали для себя нагинату. Последняя, по сути, представляла собой удлиненный расширенный клинок, насаженный на такое же длинное древко. Собственно, поэтому это оружие и носит название нагинату, что в переводе с японского языка означает «длинный меч».
Образцы японского оружия - нагината и яри. /Фото: haralug.ru
Ситуация меняется с приходом XV столетия. Именно тогда яри окончательно занимает на территории Японии статус основного древкового оружия, которое уже используется представителями едва ли не всех родов тогдашних войск и даже различных сословий. В самурайской среде он получил такой почет и распространение, что это инициировало появление особого титула «Итибан Яри-но Комо», которое переводится как «первое копье» или дословно «тот, кто первым бросается с копьем на врага».
Японский Като Киёмаса полководец с яри. Гравюра 19 века. /Фото: wikipedia.org
Стандартное копье яри состоит из древка длиной от 1,8 до 2,5 метров. Материалом для него выступали твердые породы дерева, к примеру, дуб, который сверху покрывался лаком. Верхняя часть древка для усиления его прочности обматывалась шнурком, а ниже располагалось несколько металлических стяжных хомутов. Низ лаком не покрывали, однако тщательно заполировывали — таким образом, исключали явление выскальзывания оружия из руки воина. Собственно, поэтому оружие было довольно тяжелым и требовало от владельца мастерства и физической силы.
Современная реплика яри с укрепленным веревкой древком. /Фото: bsmith.ru
Наконечник также отличается разной длиной - в среднем от 15 до 40 сантиметров. Кроме того, можно встретить и образцы с лезвием почти в полметра. Такие модификации имеют большое сходство с нагинатой, однако отличалось от последнего наличием круглого, а не овального сечения древка. Встречаются и наоборот, очень маленькие наконечники - наиболее короткий, сведения о котором сохранила история, имел лишь восемь сантиметров в длину.
Элементы конструкции японского яри. /Фото: animebox.com.ua
Еще одной характерной особенностью наконечника яри является тот факт, что он представляет собой единственный тип японского клинка, который имеет обоюдоострую заточку. Правда, данное правило соблюдалось оружейниками не всегда. Эта же необязательность изготовления относится к еще одному элементу японского копья. Речь идет о круглой гарде, которая называлась цуба и располагалась немного ниже наконечника. При этом встречается он все-таки довольно часто.
Характерная черта яри - обоюдоострая заточка. /Фото: militaria.co.za
На этом отличительные особенности яри не заканчиваются. Ярким примером в данном случае является наличие ножен, которые надеваются на наконечник - такая практика практически нигде в мире с другими копьями не встречались. Причиной использования чехла для оружия является плохое качество японского железа - а первые модификации и вовсе создавались из бронзы. А к тому же, на территории Японии довольно влажный климат. Поэтому оружейным мастерам и воинам пришлось задуматься о дополнительной защите своего оружия от внешнего воздействия. Древко же хранили завернутым в специальные тканевые чехлы.
Яри с ножнами для наконечника. /Фото: livejournal.net
Другой характерной особенностью яри является просто огромное количество его модификаций. В основном это связано с различиями длины древка и формами наконечника. На тот период, когда наблюдался подъем популярности яри, то есть в XV-XVI столетиях, пришлось активное развитие такого типа копья, как нагаэ-яри. Он представлял собой длинные пики для вооружения рядовых пехотинцев японской армии.
Наконечник нагаэ-яри. /Фото: dic.academic.ru
Нагаэ-яри отличались весьма внушительной длиной - до пяти метров. А вот во времена объединителя Японии Ода Нобунага воины асигару получили по-настоящему гигантские яри длиной в шесть с половиной метров. Некоторые историки сравнивают их с македонскими сариссами. Впрочем, часто все копья яри длиной более четырех метров именуются нагаэ-яри.
Пехотное копье нагаэ-яри - самое длинное из всех модификаций. /Фото: soldatik-model.ru
Другими вариациями японского копья, которые заслуживают отдельного упоминания - это, к примеру, тэ-яри. По сути, они являются противоположностью нагаэ-яри, ведь имеют укороченное древко. Такие копья являлись элементом вооружения у городской полиции или охранников дворцов. Модификация макура-яри - это название буквально переводится как «копье-подушка» - также имеет короткую рукоять и использовалось в качестве оружия для боя внутри помещений. Такое копье, зачастую, самураи и чиновники располагали рядом с изголовью кровати, чтобы оно было под рукой в условиях внезапного нападения.
Макура-яри, современная реплика. /Фото: zbroevy-falvarak.by
На самом деле типы наконечников яри исчисляются десятками. Однако наиболее популярным считается трехглавая модификация под названием дзюмондзи-яри. Более того, у этого типа копья есть еще и сакральное значение - японцы считают его талисманом, который убережет о опасности во время боя. Он отличается двумя дополнительными клинками, расположенными перпендикулярно основному лезвию и несколько загнутыми вперед.
Дзюмондзи-яри, современная реплика. /Фото: animebox.com.ua
Справедливости ради, следует заметить, что подобная конструкция не является японским изобретением — такие же существуют и в Европе под общим названием «рунка», порой же их просто именуют «боевыми вилами». Правда, их форма несколько отличается от азиатского аналога. Рунки были довольно популярными среди пехотинцев европейских государств в XV-XVI столетиях. Однако именно дзюмондзи-яри чаще всего ассоциируется в популярной культуре с Японием и ее самураями.
Наконечник европейского копья рунка. /Фото: reibert.info
Интересно, что дзюмондзи-яри стал также неким прототипом для создания другой модификации копья. Историю его появления была зафиксирована в источниках. Автором нового яри стал знаменитый генерал Като Ки-ёмаса - командующий в конце XVI столетия японским вторжением в Корею. С дзюмондзи-яри в руках он ходил не только на врагов, но и на дикого зверя.
Так, сохранилась легенда, которая гласит, что однажды во время охоты огромный тигр откусил один из боковых клинков генеральского копья, однако тот не растерялся и расправился со зверем. Так и была изобретена новая модификация древкового оружия под названием катакама-яри. Именно она некоторое время спутся стала наиболее популярной среди самураев.
Современное моделирование самурая с . /Фото: modelsculpt.org
Отдельные модификации наконечников имеют настолько странную форму, что применение их в качестве боевого оружия представляется сомнительным. Поэтому подобные разновидности яри имеют собственный функционал — чаще всего, сакральный, например, как элемент образа самурая во время церемониальных торжеств.
Типов наконечников яри так много и они настолько разнообразны, что все они в бою попросту неприменимы. /Фото: animebox.com.ua
Более того, в списке традиционных религиозных празднеств Японии существует такой как яри-мацури, что буквально переводится как «праздник копий». В программе торжеств в этот день обязательно присутствуют показательные выступления с различными типами древкового оружия и поединки на специальных учебных копьях (сиай-яри), у которых на конце подушечка.
Искусство владения копьем яри называется содзюцу. /Фото: tenshin.ru
Такое количество разновидностей яри положило начало появлению различных типов техники боя. Основывается каждая из них на технических характеристиках самого копья. Так, например, массивность оружия заставляло воина наносить удар двумя руками сразу. Кроме того, разрабатываются так называемые обманные маневры: ярким примером такого был замах на рубящий удар, а после внезапный короткий удар вниз - таким образом, атаковывались ноги противника.
Пример выполнения обманного маневра копьем яри. /Фото: animebox.com.ua
Огромное количество видов наконечника создало не только сложную и вариативную технику боя, но и дало толчок к зарождению в XVI-XVII столетиях на территории Японии множество школ владения яри - как правило, родовых. Однако, династический характер передачи таких знаний привели к тому, что большинство техник со временем оказались утраченными. Поэтому сегодняшнее искусство владения копьем яри содзюцу - это лишь малые крохи того огромного пласта знаний, которое бытовало еще несколько столетий назад.
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