Как появилось основное японское копье самураев и простолюдинов, и почему у него десятки видов

Яри пользовались и самураи, и монахи, и крестьяне. /Фото: straniciistorii.ru

/Фото: getwar.ru Древняя гравюра с мифологическим сюжетом, где, судя по всему, изображено копье хоко./Фото: getwar.ru







Гравюра самурая с копьем яри в руках. /Фото: animebox.com.ua

Образцы японского оружия - нагината и яри. /Фото: haralug.ru

Японский Като Киёмаса полководец с яри. Гравюра 19 века. /Фото: wikipedia.org

Современная реплика яри с укрепленным веревкой древком. /Фото: bsmith.ru

Элементы конструкции японского яри. /Фото: animebox.com.ua

Характерная черта яри - обоюдоострая заточка. /Фото: militaria.co.za

Яри с ножнами для наконечника. /Фото: livejournal.net

Наконечник нагаэ-яри. /Фото: dic.academic.ru

Пехотное копье нагаэ-яри - самое длинное из всех модификаций. /Фото: soldatik-model.ru

Макура-яри, современная реплика. /Фото: zbroevy-falvarak.by

Дзюмондзи-яри, современная реплика. /Фото: animebox.com.ua

Наконечник европейского копья рунка. /Фото: reibert.info

Современное моделирование самурая с . /Фото: modelsculpt.org

Типов наконечников яри так много и они настолько разнообразны, что все они в бою попросту неприменимы. /Фото: animebox.com.ua

Искусство владения копьем яри называется содзюцу. /Фото: tenshin.ru

Пример выполнения обманного маневра копьем яри. /Фото: animebox.com.ua