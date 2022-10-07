Когда-то засекреченная правда о Сталине

До Берлина доблестным солдатам Красной армии в ту пору оставалось пройти еще пятьдесят километров. Но товарищ Сталин не дожидался фактического окончания войны и, более того, был готов развязать новую — против всего мира. Конечно, у него были на то очень веские причины, которые оставались в секрете целых 70 лет.









Шотландия или Ялта

Борьба за лидерство

Сталинский бункер

Секретная встреча

Итоги переговоров

ООН и Совбез

Холодная война