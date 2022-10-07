Когда-то засекреченная правда о Сталине

До Берлина доблестным солдатам Красной армии в ту пору оставалось пройти еще пятьдесят километров. Но товарищ Сталин не дожидался фактического окончания войны и, более того, был готов развязать новую — против всего мира. Конечно, у него были на то очень веские причины, которые оставались в секрете целых 70 лет.
Шотландия или Ялта
Союзникам было выгодно устроить встречу на своей территории. И Черчилль, и Рузвельт предлагали Шотландию. Сталин отказался — дескать, не люблю мужчин в юбках. Только 23 декабря 1944 года Рузвельт согласился отправиться в «логово зверя». У Черчилля не оставалось выбора: лидеры «свободного мира» собрали чемоданы и приготовились к путешествию в солнечную Ялту.
Борьба за лидерство
Конференцию формально вел Рузвельт. Однако в ту пору бойцы Красной армии уже подбирались к Берлину — до столицы Германии нашим солдатам оставалось каки-то 50 километров. Естественно, позиции Сталина на переговорах были гораздо сильнее. Фактически, от его слова зависел весь исход дела.
Сталинский бункер
Показали, как бы невзначай, союзникам и личный бункер товарища Сталина. На десятиметровой глубине, укрепленный бетонными стенами и стальными сваями, этот бункер гарантировал жизнь тому, кто может управлять страной и армией. Особое внимание обратил на врытое в скалу убежище Рузвельт — уже тогда американцы понимали, что с русским медведем рано или поздно столкнуться придется.
Секретная встреча
После соответствующей психологической подготовки состоялась тайная встреча Сталина и Рузвельта. На ней было решено: Советский Союз вступит в войну против Японии, обреченной, но далеко не сломленной. Итогом этих переговоров, помимо прочего, стало значительное расширение территории СССР.
Итоги переговоров
В трехсторонних переговорах Сталин изрядно прогнул остальных участников. За вступление в войну против Японии Советский Союз получил целых 56 островов Курильской гряды и Южный Сахалин. Была сформирована современная Калининградская область — там, где еще недавно была Восточная Пруссия. Львов и значительные части Западной Украины остались нашими.
ООН и Совбез
Но и это было еще не все. Именно на тех переговорах решили основные принципы формирования ООН и главного инструмента всей организации, Совбеза с правом вето. Споры об этом чуть было не привели к новой войне — союзники не хотели, чтобы СССР получали такое влияние в Европе. По счастью, несгибаемая воля позволила Сталину настоять на своем. Таким образом были установлены границы, сдерживающие уже начавшийся хаос послевоенного мира.
Холодная война
Но уже совсем скоро после Ялтинских переговоров случился первый инцидент, развернувшийся в холодную войну. Однако, не будь сформирован к тому времени принцип ООН и Совбеза, не будь тех секретных переговоров с Рузвельтом, она вполне могла бы стать «горячей».
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