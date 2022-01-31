Как Сальвадор Дали превратил лицо голливудской дивы в комнату

Слева: Картина, написанная Сальвадором Дали, справа: голливудская актриса Мэй Уэст.
Скандальный сюрреалист Сальвадор Дали имел нестандартный взгляд абсолютно на все: картины, быт, знакомых. Он изображал на своих полотнах людей, но в особой, свойственной только ему манере. Одной из таких работ стала небольшая картина под долгим названием «Лицо Мэй Уэст, использованное в качестве сюрреалистической комнаты». Если смотреть на нее на расстоянии, то действительно становятся узнаваемыми черты лица голливудской дивы. Спустя 40 лет художник решил воплотить свою картину в реальность и создал настоящую комнату в своем театре-музее.
Мэй Уэст - скандальная и эпатажная дива Голливуда. | Фото: ust-ilimsk.su.
Мэй Уэст называли первым секс-символом Голливуда. Эта актриса откровенно эксплуатировала тему секса в своих фильмах, отчего и была очень популярна. Скандальной и острой на язык диве принадлежат такие высказывания: «Я верю в цензуру, я нажила на ней состояние», «Это пистолет в вашем кармане или вы просто рады меня видеть?» или «Когда я хорошая, я очень хорошая. Когда я плохая, я ещё лучше».
Картина «Лицо Мэй Уэст, использованное в качестве сюрреалистической комнаты» и комната-иллюзия.
Картина «Лицо Мэй Уэст, использованная в качестве сюрреалистической комнаты» написана в 1934-35 гг. Это была одна из так называемых «шуточных» работ автора. Спустя 40 лет художник задумал воплотить в ее реальность. Осуществил замысел Сальвадора Дали архитектор Оскар Тускетс.
Комната-иллюзия в театре-музее Дали в Фигерасе. | Фото: art-assorty.ru.
И действительно, образ Мэй Уэст стал комнатой-иллюзией в театре-музее Дали в городе Фигерас: глаза – это картины, нос – камин, шторы – локоны актрисы, а пухлые губы – яркий диван. Стоит отметить, что такой диван современные обыватели до сих пор заказывают для своих апартаментов.
Комната под другим углом. | Фото: art-assorty.ru.
Комната в виде лица голливудской актрисы Мэй Уэст. | Фото: blog.fcs-spb.ru.
Торжественная презентация комнаты-иллюзии прошла 28 сентября 1974 года. Чтобы все фрагменты слились в единый образ, необходимо встать прямо в центр перед инсталляцией.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии