Как очистить сушилку для посуды

Отпуск «подкрался незаметно». Настала пора сделать то, до чего руки в течение всего года просто-напросто не доходили.

Я давно смотрела на свою сушилку для посуды. Она металлическая, куплена в магазине эконом-класса. Качество соответствующее. Так как сушилка постоянно контактирует с влагой, то через некоторое время наш предмет интерьера покрылся неприятным рыжим налётом.

Пробовала отмывать водой и мочалкой, а что толку: налёт только увеличивался и появилась рыхлая ржавчина. На снимке только фрагмент решётки, для того чтобы можно было ближе рассмотреть, как это выглядело.Когда-то в интернете прочитала о том, что в данной ситуации хорошо может помочь водноуксусный состав в купе с перекисью водорода, в который погружают обрабатываемый предмет полностью. Для такой процедуры нужно времени не менее двенадцати часов. В нашем доме вывести из строя столь необходимую вещь на двенадцать часов – это катастрофа. Вот и дотянули до отпуска, дождавшись, пока все разъедутся.Что мне потребовалосьТочных пропорций рецепта я не помнила, но сделала так: в пять литров воды вылила половину литровой бутылки уксуса и половину стомиллилитрового флакона трёхпроцентной перекиси (именно в такой таре она расфасована в аптеках). Раствор составляла в широком тазу, куда и поместила свою ржавую «красавицу». Так как повреждена была только нижняя часть решётки, то такого количества жидкости оказалось достаточным.Прошло 12 часов. После того, как достала сушилку из таза, сильно расстроилась: вся ржавчина была на месте. От расстройства взяла губку и средство для мытья посуды. Каково же было моё удивление, когда всё очень легко отмылось, только на стыке прутиков пришлось немножко почистить старой зубной щёткой.Процедура заняла пятнадцать минут (не более). Посудите сами, как здорово получилось. Конечно, если внимательно присмотреться, можно увидеть редкие мелкие чёрные точки в тех местах, где была рыхлая коррозия. Возможно, стоит поискать ещё какое-то эффективное средство.Ну, а пока, похоже, что наша «помощница» обрела вторую жизнь и ещё немного (до следующей чистки) послужит своим хозяевам.Кстати сказать, этот же раствор можно использовать несколько раз. В нём же мне удалось отмыть полочку из такого же металла, дно оцинкованного ведра и металлические детали миксера.