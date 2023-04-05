«Вечера у Мамули»: первое травести-шоу в Петрограде двадцатых годов

В петроградских травести-шоу участвовали многие офицеры, моряки и солдаты. При этом они делились на «аристократов» и «простых».
«Плешки» у Михаила Бычкова
Основателем петроградских салонов для мужчин, питающих слабость к своему полу, можно по праву считать Михаила Бычкова. Ещё до Первой мировой он организовал у себя в доме в Зоологическом переулке «плешку» — место для встреч гомосексуалистов. За гостеприимность и радушие Михаила Бычкова прозвали Мамулей. В его квартире собирались «аристократы» — бывшие выходцы из именитых семей. Например, бывал у него Владимир Пономарёв, танцовщик Мариинки, и князь Авалов, также бывший танцовщиком, а ещё поэт Михаил Кузмин. Но и матросы, и красноармейцы из «простых» тоже бывали в салоне Бычкова.
Приходящие в гости мужчины давали галантные номера, перевоплощаясь в женщин. Они наносили макияж, надевали парики и красивые платья, пели женскими голосами и исполняли танцевальные номера. Многие становились звёздами среди своих. Так, «аристократ» Лев Савицкий по прозвищу Лю-Лю прекрасно танцевал, а красноармеец по кличке Фру-Фру Евгений Киселёв исполнял партии из оперы. Являлся звездой травести-шоу и Фёдор Полуянов, который исполнял женские роли в театре «Кривое зеркало».
Особенно среди травести-див в гей-столице России выделялся Григорий Васильев, служивший в артиллерийском батальоне. За своё умение подражать различным женским голосам и грациозно носить платья ему дали прозвище Вяльцева, в честь известной в те времена певицы. Была в Петрограде и своя «пиковая дама» — Георгий Халоппанен, носивший ярко-рыжий парик и красное платье. Один из «простых», Владимир Конверский, выбрал для себя травести-образ женщины, исполняющей цыганские романсы, и даже давал концерты под именем Валентины Сладкой. Но особенно выделялся среди всех огромный матрос Иван Греков, прозванный Фи-Фи. В своём образе он выступал даже перед красноармейцами, которым нравились его номера.
Две свадьбы советских геев
В декабре 1920 общество гомосексуалистов в Петрограде отмечало важный день. 18 декабря случилась «свадьба» между Георгией Андреевым, работающим начальником в торговом порту, и Денисом Нестеренко — женоподобным юношей-травести. Разумеется, официально брак не был зарегистрирован, это была просто забавная постановка.
А 15 января состоялась мужская «свадьба» матроса Афанасия Шаура и «аристократа» Льва Савицкого. Торжество проходило в Петрограде, где собрались многие звёзды травести-шоу. Однако «свадьба» была устроена не из любви к мужчине. Савицкий, хотевший сделать хорошую карьеру в партии, мечтал выслужиться перед начальством и раскрыть какое-нибудь громкое дело. Отчего-то он решил, что все бывшие военные, являющиеся гомосексуалистами, являются контрреволюционерами, мечтающими свергнуть власть. Пригласив «подозреваемых» в квартиру своего приятеля, милиционера Мишеля, Шаур дал вовлечь себя в пышное торжество с концертом, усыпляя бдительность гостей. В условленное время в квартиру ворвалась милиция и отправила всех 95 мужчин в кутузку. Их допросили, но ничего криминального не выявили и отпустили на свободу. Этот случай мужской «свадьбы» подробно описал в своей статье академик Владимир Бехтерев, занимавшийся исследованием культуры геев в Петрограде.
Отношение к сообществу гомосексуалистов на заре СССР
Вообще к геям и лесбиянкам в только зарождающемся Советском Союзе относились довольно лояльно, если они, конечно, не имели контрреволюционных взглядов. Но в 1933 году свобода общества гомосексуалистов закончилась, начались репрессии. Многих посадили по политическим статьям. А в 1934 году в УК появилась отдельная статья, где были прописаны наказания за мужеложство.
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