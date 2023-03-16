Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях
На раскалённых красных равнинах южной Австралии расположился загадочный городок под названием Кубер Педи.
Но не высокая температура и отсутствие деревьев делают Кубер Педи таким особенным.
Что же в действительности выделяет этот городок с численностью населения 1 675 из числа других?
Кубер Педи практически полностью расположен под землёй!
Внутри красной австралийской земли на многие мили протянулись туннели, проложенные человеком, в них можно увидеть мебель, как и в обычных домах.
Есть комнаты и для туристов.
Но это не просто туристический город. Для многих людей Кубер Педи стал постоянным местом жительства.
Расположенные на одну половину над землёй, на другую — под, эти дома определённо уникальны, но по уровню комфорта они не уступают обыкновенным современным домам.
Вы спросите, с чего это всё началось? В 1915 году отец и сын путешествовали в поисках золота и очутились здесь.
Вместо золота они нашли опалы, которые быстро приобрели огромную популярность за пределами месторождения. Но из-за высокой температуры воздуха, горнорабочие предпочитали устраивать жилища между своих шахт, а не над землёй.
Поэтому они начали копать. В настоящее время в Кубер Педи расположено около 1500 домов или, если быть точнее, землянок.
Сейчас Кубер Педи — главный поставщик опала в мире. Хотя он точно также известен благодаря своим странным землянкам, как и благодаря своим драгоценным камням. Имя города означает «нора белого человека» — местное выражение, появившееся в 1920-х гг.
Но Кубер Педи — это далеко не только опаловые шахты, отели и дома. Жители Кубер Педи выкопали под землёй даже церковь.
В городе также имеется книжный магазин для местных и приезжих любителей книг.
Загляните в подземный магазин ювелирных украшений, чтобы приобрести прекрасный опал, добытый в здешних шахтах, или же продайте тот, что нашли у себя в стене!
С целью расслабиться посетите бар и пропустите пару стаканчиков с друзьями.
Если ничто из вышеперечисленного вам не по душе, вы всегда можете сделать первый удар на площадке для гольфа в Кубер Педи!
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