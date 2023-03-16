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Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

На раскалённых красных равнинах южной Австралии расположился загадочный городок под названием Кубер Педи.


Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

Но не высокая температура и отсутствие деревьев делают Кубер Педи таким особенным.

Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

Что же в действительности выделяет этот городок с численностью населения 1 675 из числа других?

Кубер Педи практически полностью расположен под землёй!

Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

Внутри красной австралийской земли на многие мили протянулись туннели, проложенные человеком, в них можно увидеть мебель, как и в обычных домах.

Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

Есть комнаты и для туристов.

Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

Но это не просто туристический город. Для многих людей Кубер Педи стал постоянным местом жительства.

Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

Расположенные на одну половину над землёй, на другую — под, эти дома определённо уникальны, но по уровню комфорта они не уступают обыкновенным современным домам.

Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

Вы спросите, с чего это всё началось? В 1915 году отец и сын путешествовали в поисках золота и очутились здесь.

Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

Вместо золота они нашли опалы, которые быстро приобрели огромную популярность за пределами месторождения. Но из-за высокой температуры воздуха, горнорабочие предпочитали устраивать жилища между своих шахт, а не над землёй.

Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

Поэтому они начали копать. В настоящее время в Кубер Педи расположено около 1500 домов или, если быть точнее, землянок.

Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

Сейчас Кубер Педи — главный поставщик опала в мире. Хотя он точно также известен благодаря своим странным землянкам, как и благодаря своим драгоценным камням. Имя города означает «нора белого человека» — местное выражение, появившееся в 1920-х гг.

Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

Но Кубер Педи — это далеко не только опаловые шахты, отели и дома. Жители Кубер Педи выкопали под землёй даже церковь.

Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

В городе также имеется книжный магазин для местных и приезжих любителей книг.

Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

Загляните в подземный магазин ювелирных украшений, чтобы приобрести прекрасный опал, добытый в здешних шахтах, или же продайте тот, что нашли у себя в стене!

Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

С целью расслабиться посетите бар и пропустите пару стаканчиков с друзьями.

Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

Если ничто из вышеперечисленного вам не по душе, вы всегда можете сделать первый удар на площадке для гольфа в Кубер Педи!

Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

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Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографиях

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Уникальный подземный город Кубер Педи в фотографияхПодписаться на мой Instagram
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