32 вывода к 32 годам

Бывают моменты, когда накапливается столько вопросов, что нужно каким-то образом дать им выход. Писатель, журналист, блоггер и путешественница Олеся Новикова делится своими жизненными выводами, к которым пришла в свои 32 года.
Публикуем для вас эти удивительно простые и мудрые мыслями, которые, как нам кажется, подходят для любого возраста:
Страшно всем.
И красивым, и талантливым, и умным, и везучим. Начинать новое. Выходить из привычного круга. Рисковать. Делать что-то, к чему еще не привык. Страшно за близких. За дело., что ты еще жив. И значит, нужно идти вперед. Через страх. А не пытаться полностью от него избавиться.
Жизни без перемен не существует.
Стабильность иллюзорна. Мы постоянно находимся в движении. Мы постоянно меняемся внешне и внутреннее, эти процессы не прекращаются ни на секунду. И секунды, как меры измерения, здесь даже много. Процессы идут каждое мгновение. Это множество секунд. Вопрос: «Меняться или не меняться?» у здравомыслящего человека стоять не может. Только: «Имею ли я отношение к этим изменениям и в какой мере?»
Быстро — это медленно, но без перерыва.
Не нужно быстро, интенсивно, круто, очень мощно. Достаточно всего лишь регулярно. Самое главное — держать ритм. По чуть-чуть, но со стабильной последовательностью. А через какое-то время, со стороны, это будет выглядеть, как быстро, интенсивно, круто и очень мощно.
Создавать больше, чем потреблять.
Иначе, все. Беспросветная жизнь потребителя, витиевато сплетающаяся в многозначительный вывод: «Все хорошо, но ничего хорошего».. Добровольно и любя. Это формула его душевного здоровья. А бонусом, что любопытно — это единственный способ получать удовольствие от потребления, которое не будет его разрушать. Можно считать этот процесс — здоровым психическим метаболизмом.
Сегодня — это то, что ты делал и думал вчера, а завтра — это то, что ты делаешь и думаешь сегодня.
Эту фразу нужно повторять, как мантру до тех пор, пока не дойдет, что твои родители не имеют отношения к твоим взрослым проблемам. Во всяком случае, они не виноваты, что некому сменить пластинку в твоей голове, которая заела с детства.
Никаких гарантий нет.
Базовое правило мироздания, через которое нужно пропускать все свои решения и планы.
Эпоха сокровенных знаний, которые могут что-то изменить, закончена.
Настала эра информационной гигиены. Уже лет пять, как знания не являются главной валютой в вопросе достижений и какого-либо осмысленного существования. Интернет их обесценил своей доступностью. На смену пришла концентрация. Способность удерживать внимание на задаче и не расплескивать интерес — вот кто правит. А этот навык находится в прямой зависимости от информационного шума, который сегодня повсюду. Чем больше словесного мусора вокруг — тем слабее фокус. Чем больше чужих мыслей, тем тише собственный голос. Постоянное нахождение в интернет-потоке атрофирует способность к самоосознанию, подменяя суть концепциями о том, что ею является.
Радость и удовольствие — не одно и то же.
Мы никогда не получаем радости от шоколадного торта, фужера вина или сигаретки. Мы не получаем радости от новых сапог или духов. Важно называть вещи своими именами — мы получаем удовольствие. А тут уже совсем другая химия. Природа этого чувства очень скоротечна и неразрывно связана с последующей неудовлетворенностью, скукой, пресыщенностью и желанием новой порции. Не страшно отказать себе в удовольствиях, страшно не познать радость.
Страдания существуют.
Будда был все-таки прав. Страдания существуют. Страдают все. И те, у кого ничего нет, и те, у кого есть все. А кто конкретно в эту минуту не страдает, уйдет в боль в следующую, как только изменится курс доллара, произойдет теракт, получит в ответ, что его не любят, увидит грязный подъезд, не дождется ответа на сообщение, не получит денег или по любому другому дуновению ветерка. Страдания существуют. И всегда без повода, если вспомнить финал любого человеческого существа.
Быть счастливыми могут не все.
Каждый ли человек может быть счастливым? Да, разумеется! Но это в теории. На практике стабильно счастливыми, то есть спокойными, уравновешенными, благостными, если хотите, могут быть только те, кому доступна дисциплина ума. Чей ум способен (натренирован) не дергаться по всем многочисленным поводам, которые его окружают. Кто может оставаться в равновесии радости не только в штиль, но и в порыве неприятных ситуаций. В противном случае, все бесконечные поводы от царапины на твоем авто будут выкидывать тебя в боль, раздражение и тревогу. И это всего лишь какая-то машина, а есть же ситуации и посерьезнее. Счастливым такой загнанный ум, реагирующий на любое происшествие, можно назвать лишь в статусе Инстаграма.
Радость — это равновесие ума.
Скажите мне это лет так 5 назад, я бы покрутила у виска. Когда тебе днем и ночью мечтается большая светлая любовь, дружная семья, интересное доходное дело, возможность работать на себя, а не на другого, насыщенная путешествиями жизнь, кажется, что, все-таки, ты имеешь какие-то представления о радости, как минимум, о собственной. Да, ты сейчас во многом не удовлетворен, да что-то может вывести тебя из себя, да ты страдаешь. Так это и понятно. Но ты знаешь к чему стремиться. Ты знаешь, где твоя осязаемая непреходящая радость, заглядываясь на свои, столь манящие, мечты. Радость — это состояние полного равновесного покоя ума, которое достигается при освобождении от слепых (автоматических) реакций этого самого ума. Здоровый, возможно единственный, способ познать (и развивать) такое состояние во взрослом возрасте — это глубокая медитация наблюдения.
Фрукты — не кислотная, а щелочная еда.
Если по-научному, свежие спелые фрукты и почти все овощи вызывают в организме щелочную реакцию и помогают нейтрализовать избыток кислоты в нем, а крахмал, сахар, мясопродукты, жиры, масла, молочная продукция, наоборот, организм закисляют. Полное описание есть в таблице Н. Уокера и Р. Поупа, которая доступна через гугл.
«Мое тело само знает, что ему лучше» — одна из самых коварных ловушек ума.
Тело алкоголика хочет выпить, тело курильщика мечтает о сигаретке, наше тело жаждет шоколада и картошки-фри. О каком «лучше знает» все говорят? Также, как и ум живет автоматическими реакциями, не давая человеку делать элементарные подвижки в своей жизни, так и тело подчиняется привычкам и хаотичным импульсам вожделения.
Питание влияет не только на наше тело, но и на наше сознание.
Подобно алкоголю, который заметно изменяет наше сознание, притупляя его, некоторые продукты несут схожий эффект, но в менее выраженной и зачастую неосознаваемой форме. Еда может замедлять и расфокусировать голову, ослабляя контроль, силу осознанности и ясность восприятия. Слегка «затуманенное» состояние становится уровнем нормы, позволяя человеку забыть, что значит легкость и ясность на самом деле. Наиболее «свободная» еда — это свежие овощи и фрукты, а также растительная пища и злаки, приготовленные простым способом с минимальным содержанием масла, приправ и соли.
Денег нужно столько, чтобы о них не думать.
Деньги не решают главный вопрос человечества — они не делают своего владельца счастливым. Но возможность о них не думать, как минимум в быту, существенно высвобождает энергию для других процессов.
Мы все одинаковые намного больше, чем разные.
Значение личной уникальности сильно преувеличенно и не дает нам быстро решать свои проблемы. Все ответы и решения давно существуют, а зацикленность на собственной неповторимости не дает человеку задвинуть свое эго туда, где ему было бы полезно всегда находиться и без помех воспринимать окружающую его реальность со всеми ответами и подсказками.
Зависимость лечится только 100% отказом.
Нельзя выпить один фужер вина, если ты алкоголик. Нельзя иногда курить, если пытаешься бросить. Тебя будет скручивать постоянно. Взлеты и падения. Срывы. В вопросах психоэнергетических «крючков» нет полутонов. И это правило незыблемо для зависимостей всех типов.
Состояния внутренней 100% готовности к переменам не существует.
Мы всегда до конца не готовы к поворотам и изменениям. Всегда есть веские «но» и поводы немного отложить до более благоприятной ситуации. Бесполезно ждать однозначного внутреннего согласия, нужно решаться, опираясь скорее на «пора», чем на эфемерную готовность.
Жизнь — это книга, первые главы которой были написаны не тобой.
Да, и последующие — тоже, чаще всего. Мы состоим из убеждений и моделей окружающего нас мира, а мир этот — не абстрактная планета Земля, а вполне конкретный подъезд, офис, дом — место, где мы проводим время. Это друзья, коллеги, родители, продавцы в магазине, с которыми сталкиваешься каждый вечер. Это лента в социальных сетях и так называемые друзья из фейсбука. Мы впитываем взгляды, позиции, точки зрения просто автоматически, мы вдыхаем их с воздухом и становимся такими же или наоборот противоположными, что тоже автоматический момент отрицания. В детстве этот процесс полностью неуправляем. Суть нашей личности собирали другие люди и осознанный родительский вклад (если он вообще был) там далеко не преобладает. То, что мы считаем собой и то, что надо бояться потерять по версии некоторых психологов, — всего лишь в той или иной степени красоты мозаики от нашего окружения. Терять нечего. По-моему, отличная новость. Можно перекроить все в какую угодно сторону.
Результат — это количество попыток.
А не один меткий выстрел. И уж точно не удача при долгосрочной перспективе.
То, что тебе помогало на одном этапе может оказаться тормозом для выхода на следующий.
Способность к кардинальным переменам характеризуется возможностью отказываться. Но не только от того, что тебе мешает. Порой очень важно отказаться от того, что тебе помогало в прошлом. Простой пример: правила малого бизнеса не работают в среднем. Расти без отказа от части из них, пусть даже они поднимали процесс вчера, — невозможно. Тоже и с человеческой личностью — ее установками, планами.
За зоной комфорта находится зона дискомфорта.
А не коробка шоколадных конфет.
Жизни без цели не существует.
Также, как и состояния без перемен. Вопрос лишь в том: ставишь ли ты эти цели сам или отдаешь на откуп инстинктам (неосознанным целям).
Лени — не существует.
Есть нелюбимые занятия, нехватка энергии и отсутствие масштабного видения, чтобы захватывало дух от открывающихся перспектив. А лени нет.
Себя невозможно найти, себя можно только создать.
Искать нечего и некого. Ты всегда есть здесь и сейчас. А твой путь — это то, что у тебя под ногами в данную конкретную секунду, не более того. Тот самый «свой» путь отличается от того, чем он не является только фактом осознанности идущего, который прокладывает пусть и небольшие, но вполне осязаемые цели. Когда эти цели определяют другие люди или они прорастают хаотично через слово «должен» — никакого пути нет, есть набор разношерстных неприкаянных эпизодов.
Алкоголь не нужен.
Вообще.
Нереализованный потенциал причиняет боль. И бесполезно прятаться от этого факта в выбранный уровень комфорта или красивые философские концепции, те же истории про женственность, материнство и прочее. За каждый талант с нас спросится.
Банки должны платить тебе, а не ты им.
Это единственно возможное финансовое здоровье. Никогда никогда никогда не стоит покупать то, на что не заработал. Никогда. Во всяком случае, если грезишь о серьезных переменах. Мы платим банку не только деньгами, но и своей свободной энергией. Пространства для риска и авантюрных подвижек практически не остается. Прорыв из такого состояния (особенно на новый финансовый уровень) вряд ли возможен.
Две способности, которыми нужно овладеть, как можно раньше: умение напрягаться и умение расслабляться.
Любое движение требует напряжения сил в тот или иной момент. Если идти на него нехотя, по нужде — будет расходоваться в два раза больше энергии. Часть на само усилие, остальное — на психическое напряжение. На внутреннюю борьбу. Отсюда необходимость научиться напрягаться по желанию, полюбить свое усилие. При способности напрягаться добровольно, видя в этом исключительно положительный аспект, количество потраченных сил сократится в разы. Будет получаться больше и легче. А умение расслабляться — принимать реальность такой какая она есть, отпускать собственные ожидания, развязывая внутренние узлы и снимая телесное напряжение — второе крыло, без которого на одном напряжении далеко не продвинешься.
Два ответа, которым нужно научиться, как можно раньше: «Да» и «Нет».
Говорить «Да» ситуациям и людям несмотря на отсутствие гарантий, полной внутренней готовности и различные внешние обстоятельства. И говорить «Нет» в первую очередь самому себе — своим слабостям, страхам и внутренней распущенности. И лишь далеко потом — другим людям.
Крутые штуки отличаются от хороших способностью делающего забывать себя.
Творец отличается от человека, который что-то неплохо делает тем, что ставит дело выше себя, растворяя в процессе свое эго. И делает это осознанно и любя, а не по отсутствию выбора или чувству долга. Так один маркетолог может быть истинным музыкантом в профессии, а иной музыкант так на всю жизнь и остается тем, кто имеет дело с музыкой.
Каждый встреченный на пути знак всегда имеет минимум 3 толкования.
1. Может быть это действительно знак! 2. Может быть ты бредишь и притягиваешь факты за уши. 3. А может быть это испытание — явление противоположное знаку — попытка отвести от выбранного пути, как проверка искренности твоего решения и силы намерения.
