Реально ли изготовить токарный станок в условиях мастерской или проще купить уже готовый?

Токарный станок по дереву — заветная мечта любого домашнего мастера, который занимается изготовлением деревянных изделий ручной работы. Вот только для многих эта мечта является несбыточной.

Хороший заводской агрегат для токарных работ стоит немалых денег, и не каждый готов потратить такую сумму.

Особенно в том случае, если станок не планируется использоваться на постоянной основе, а только время от времени.

В такой ситуации многие мастера принимают решение изготовить токарный станок своими руками. Ну а что делать?

Реально ли сделать токарный станок в условиях мастерской? Да, реально. На нашем сайте вы можете найти много разных вариантов конструкции.

Однако важно понимать, что самодельный станок весьма ограничен в своих возможностях — подойдет только для изготовления каких-то мелких побрякушек и изделий из дерева. Если вам нужен полноценный станок, то проще купить готовый.

В сегодняшней статье мы расскажем, как изготовить простейший токарный станок своими руками. Идея принадлежит автору YouTube канала Ipunk Crow.

Основные этапы работ

Для начала определимся, что нам потребуется. В данном случае автор использовал для изготовления токарного станка по дереву следующие материалы:

профильная труба;

листовой металл;

резьбовая шпилька;

крепежные элементы — болты и гайки.

Сначала надо будет изготовить станину. Отрезаем четыре куска профтрубы, и свариваем их вместе, чтобы получилась прямоугольная рамка. К нижней части станины привариваем опорные ножки.

Для лучшей устойчивости к основанию ножек нужно приварить металлические пластины с крепежными отверстиями (для крепления к поверхности верстака).

На следующем этапе из куска профтрубы изготавливаем подвижную площадку, к которой будет крепиться задняя бабка. Площадка будет перемещаться внутри станины, а чтобы она не выскакивала из паза, к ней с двух сторон крепятся пластины металла.

В подвижной площадке высверливаем отверстие под фиксатор, в качестве которого используется болт. В станине также сверлим ряд отверстий.

После этого необходимо изготовить стойку с креплением для электродрели (она будет использоваться в качестве привода токарного станка).

Привариваем крепежную стойку к станине, и затем изготавливаем блок задней бабки — привариваем его к подвижной площадке.

В завершении останется только сделать регулируемый подручник.

Для этого к станине станка привариваем монтажную пластину с пазом. К ней крепится опорная площадка, на которую устанавливается сам подручник.