Кстати, о птичках

Эти потомки динозавров выменяли передние конечности на крылья, и были правы. Полет очень эффективный способ как догнать жертву, так и «смыться» от хищников.



Просто птицы.







Длиннохвостая синица — одна из мелких певчих птиц отряда воробьинообразных. Сообужает очень прочное, красивое гнездо, шарообразной или яйцевидной формы, прикрепляющееся в развилках ветвей и обильно выстилающееся внутри перьями и шерстью, вьётся из мха, лишайников и паутины и бывает снабжено в верхней своей части боковым летным отверстием в виде короткой трубки или сводика. (Фото Andi Edwards):







Зимородок — красивая птица немного крупнее воробья. За рыбой охотится с воздуха. Способен взлетать из-под воды. Зимородки любят уединение, увидеть их удается редко. (Фото Susanna Lascelles):







Птицы населяют все экосистемы земного шара, включая внутренние части Антарктиды. Согласно данным Международного союза орнитологов, на конец апреля 2017 года науке известно 10 681 вид ныне живущих птиц.



Кормежка, отточенная до совершенства. (Фото Krzysztof Rabiej):







Кыш! Дятел-мелане́рпес сгоняет красного кардинала. Кардиналы при испуге издают резкий чирикающий крик, между собой переговариваются тихим чириканьем.



Кстати, во время долбления, дятел наносит удары со средней скоростью 22 движения за секунду, испытывая при этом перегрузки 1200g.

Люди с трудом могут пережить 80-100g. (Фото Rick & Nora Bowers):Красавец тупик на островах Фарн. Русское название «тупик» происходит от слова «тупой» и связано с массивной, округлой формой клюва, а не с уровнем его интеллекта. Во время охоты тупики плавают под водой с помощью крыльев, используя ноги в качестве руля. Атлантический тупик занесен в Красную книгу. (Фото Sally Anderson):Этот серьезный товарищ — баклан. Это средние либо крупные птицы размером с утку или гуся. Длинные крылья, шея и хвост делают их силуэт в полете крестообразным. А глаза-то какие! (Фото Florence McGinn):Разборка снегирей. У самцов снегирей грудка розовато-красного цвета , у самок — буровато-серого. (Фото Philip Jones):Белая сова. Самая крупная птица из отряда совообразных в тундре и беспощадный хищник: За год одна сова съедает более 1600 леммингов. Ловит также зайцев, пищух, мелких хищников (горностай), птиц (белых куропаток, гусей, уток). (Фото Guoqiang Xue):Красный коршун. Хищная птица из семейства ястребиных. Несмотря на то, что красный коршун достаточно крупная птица, он не столь агрессивен и не такой сильный по сравнению с другими хищными птицами (как например, канюками). Во время охоты парит на небольшой высоте, высматривая мелкую дичь. Заметив жертву, камнем падает вниз и хватает её своими острыми когтями. (Фото Ian Jones):Морская птица водорез. (Фото Ivan Kuzmin):Североамериканская совка. Для охраны своей добычи они прибегают к услугам другого хищника: чтобы уберечь свою еду от насекомых, совки специально приносят в свои гнезда небольших змей. В свою очередь змеи поедают личинки муравьев и мух, поедающих добычу совок. (Фото Bill Gozansky):И снова зимородок. Сидит с добычей на знаке «Нельзя рыбачить». (Фото Nicolas Reusens):Огненная гавайская цветочница. Красива. (Фото Jim Denn):Павлин — узнаваемый товарищ. Характерным признаком самца является сильное развитие верхних кроющих перьев, ошибочно принимаемых за хвост. Павлин снискал известность в искусстве, легендах, литературе и религии на протяжении более 3000 лет. Одомашнен в Индии, представлен в индийской мифологии. (Фото Shakh Aivazov):Морские птицы решили подоставать маленького пингвиненка в отсутствие его родителей . (Фото Shayne McGuire):Сначала ему досталось крепко…(Фото Shayne McGuire):… но потом он дал понять, что тоже не так прост. Лучшая защита — нападение. (Фото Shayne McGuire):Аистоклювый зимородок. Обитают эти птицы как на поросших лесом берегах внутренних водоёмов, так и на морском побережье. И дождь из не смущает… (Фото Sijori Images):Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)