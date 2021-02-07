17 прелестных пород собак, о которых Вы никогда не слышали

Собака — не только самый преданный друг человека, но и самый первый из друзей. Мы приручили собак раньше других животных, тысячелетия назад, и на протяжении всего это времени занимались культивированием пород. Поэтому неудивительно, что пород собак на нашей планете — огромное множество. О многих мы никогда и не слышали.
Чирнеко дель Этна
Сицилийская борзая или Чирнеко дель Этна не была официально признанной породой АКС до прошлого года. Эта борзая из Сицилии является одной из немногих древних собак, претерпевших очень мало манипуляций со стороны человека.
Лёвхен
Малая львиная собака, львиная собачка или лёвхен также одна из редчайших собак в мире. В 1973 году было зарегистрировано лишь 65 особей этой породы.
Кеесхонд
Немецкий вольфшпиц или кеесхонд – собака с отличным характером, которая известна своим послушанием и манёвренностью. Весит она 15-19 кг и хорошо подходит на роль семейной собаки.
Ксолоитцкуинтли
Ксолоитцкуинтли также известна как мексиканская голая собака. Её история отсылает нас на 3500 лет назад к ацтекам и майя, которые считали, что такая порода защищает дом от злых духов, а также злоумышленников.
Харьер
Небольшая, с крепким телосложением охотничья собака. В доме харьер ведёт себя очень воспитано и терпеливо. Любит играть с детьми и гулять вместе с ними.
Бергамаско
Бергамаско или бергамская овчарка ‒ дружелюбна и энергична, а также имеет супер уникальную шерсть, что помогает сохранять тепло. Это отличный охранник для дома, а часто и для целой фермы.
Плотт-хаунд
Хотя это и не широко признанная порода, но она очень популярна в Северной Каролине. Это активная, очень выносливая и умная собака, которая любит людей и их внимание.
Пули
Ещё одна порода собак, имеющая удивительную шерсть, которая требует постоянного и тщательного ухода. Пули лояльная, энергичная и нуждается в большом количестве упражнений.
Оттерхаунд
Собака, которая может быть очень энергичной на улице и абсолютно спокойной в доме. Эта гончая имеет исключительный нюх, она способна отслеживать дичь в грязи и воде в течение более 72 часов.
Денди-динмонт-терьер
Денди-динмонт-терьер весит от 7 до 11 кг. Первоначально разводилась для охоты на барсуков и выдр, а также лис.
Шведский вальхунд
Шведский вальхунд или вестготский шпиц – редкая порода, которая любит человеческое внимание и очень предана своим владельцам. Также известна своим игривым характером, который любит показывать на публике.
Босероон или французская овчарка
Босероон – французская пастушья порода, которая когда-то охраняла овец и крупный рогатый скот от волков. Сейчас это идеальная сторожевая собака, отпугивающая даже своим внешним видом. Хотя чрезмерной агрессивностью не отличается.
Кламбер-спаниель
Кламбер-спаниель ‒ нежная и верная собака, а также самая крупная среди всех спаниелей. Они с радостью учатся приносить мячик или носить сумку из магазина. От природы прекрасно плавает и не боится воды.
Бриар
Во время Первой мировой войны бриар был использован во французской армии в качестве сторожевого, посыльного и пса, который искал раненых солдат.
Салюки
Салюки или персидская борзая – изящная и терпеливая собака. Также известна своей быстротой, она может развивать скорость до 68,8 км/ч.
Леонбергер
Если вам нравятся большие собаки, то леонбергер точно подойдёт. Известный как нежный гигант он имеет вес от 45 до 80 кг. У него добрый, спокойный нрав, а также пёс спокойно реагирует на шум.
Шипперке
От природы любопытный шипперке ‒ это небольшая, очень энергичная порода. Не все могут обуздать её характер, но в хороших руках эта порода может стать очень послушной.
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