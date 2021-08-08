Покушали, можно и поспать: почему после обеда человека клонит в сон

Каждый наверняка за собой замечал, что после плотного обеда уже совсем не хочется трудиться. Хочется только удобнее где-нибудь устроиться и вздремнуть так, чтобы хотя бы полчаса полежать. Все это на самом деле не спонтанный приступ лени, а вполне закономерная реакция организма, которая в действительности наблюдается не только у человека, но и многих других млекопитающих.
Поели, можно и поспать. /Фото: ya.ru.
На самом деле с желанием поспать после обеда (если обед был более-менее плотным) все достаточно просто. Во-первых, потребление и переваривание пищи требует прилива к желудку значительного объема крови . Таким образом мозг на некоторое время остается «обделённым». Во-вторых, повышается уровень глюкозы в крови, которая в свою очередь влияет на синтез гормона орексина, отвечающего за переход от бодрствования ко сну. В-третьих, приток большого числа углеводов способствует выработке серотина – гормона удовольствия, который погружает человека в состояние спокойствия.
Все дело в выработке гормонов. /Фото: gogetnews.info
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что появление сонливости после плотного приема пищи является вполне естественным. Если есть такая возможность, то стоит дать своему организму поспать хотя бы 30-60 минут. Другое дело, если человек следует жесткому графику и неспособен позволить себе подобную роскошь по объективным обстоятельством. В такой ситуации лучшим вариантом будет переход к «легким» обедам, чтобы не запускать в организме описанные выше процессы на полную катушку.
Лучше дать организму поспать. /Фото: pikaby.ru
Любопытно, что желание поспать после плотного обеда проявляется у всех людей по-разному. Одних буквально сшибает с ног в сон, в то время как другие чувствуют лишь небольшую усталость. Так или иначе, стоит понимать, что после приема пищи все умственные процессы действительно замедляются, что не всегда хорошо для плодотворной работы.
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