Лиллиан Смит: лучшая девушка-стрелок Дикого Запада

В конце XIX-начале ХХ вв. огромную популярность приобрели передвижные цирки, людские зоопарки, зрелищные шоу. Люди с удовольствием шли на представления, где им демонстрировали суперсилачей, женщин с бородой и прочие диковинки. Особенно популярными были артисты, которые имели увлекательную биографию. Так, звездой шоу в стиле Дикого Запада была Венона – девушка из индейского племени, умевшая удивительно метко стрелять.











Афиша к шоу Буффало Билла.



Во время Мировой ярмарки 1901 года, организованной на Восточном побережье в Буффало (США), помимо представленных всевозможных товаров публику развлекало множество артистов. Среди них была и 18-летняя индианка Венона. Организаторы шоу предлагали 1000 долларов любому, кто бросит ей вызов и сможет обыграть ее в стрельбе из ружья. Поговаривали, что невероятная меткость была дарована ей индейскими духами.



В действительности девушке было не 18 лет, а 29, да и звали ее не Венона, а довольно тривиально – Лиллиан Смит. Впрочем, публике было наплевать, все были в восторге от меткости стрелка, а придуманная биография только подогревала интерес к персоне артистки.







Лиллиан Смит действительно прекрасно стреляла. Именно этот талант позволил ей участвовать в знаменитом шоу Буффало Билла, начиная с 1886 года.

Лиллиан прекрасно попадала с стеклянные шары, расположенные на движущихся лошадях, демонстрировала чудеса меткости, прыгая сама. Но, спустя некоторое время, в шоу появилась соперница. Энни Оукли стреляла ничуть не хуже Лиллиан, и они не взлюбили друг друга. В конце концов, после многочисленных ссор Лиллиан потребовала Буффало Билла выбирать, т. е. в шоу должна была остаться только одна. Продолжила выступления Энни Оукли.Открытка с изображением Буффало Билла и индейца.Чтобы не стать девушкой-стрелком «номер два» и не стоять в тени Энни Оукли, Лиллиан придумала для себя новую биографию . Теперь ее звали Веноной. Она была дочерью вождя и белой женщины. А прирожденную меткость в стрельбе девушке даровали индейские духи.Длинная туника с вышивкой, волосы, заплетенные в косы, головной убор с пертями – все это создавало соответствующий антураж. Да и Лиллиан самой так нравилось одеваться, потому что свободная одежда скрывала ее лишний вес и не мешала на выступлениях.Лиллиан Смит в образе индианки Веноны.Лиллиан Смит выступала довольно долго, но постепенно люди потеряли интерес к образу индианки-снайпера. Появились новые знаменитости. Женщина жила на ранчо, но продолжала носить свой индейский костюм. Даже когда ее не стало, друзья похоронили Лиллиан в индейской тунике.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)