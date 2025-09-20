6 рецептов любимых блюд из детского сада, которые готовили в СССР

Многие из нас ходили в детский сад. Одни вспоминают это время с радостью и теплотой, другие признаются, что ненавидели садик, и всегда устраивали истерику, когда мама туда отводила. Но вряд ли кто-то будет спорить, что кормили в саду на 5+. Novate.ru делится рецептами самых популярных блюд из советских времен.
Рецепт 1: Омлет «Садовский»
Пышный омлет готовится в духовке. / Фото: budvtemi.com
Это белковое блюдо часто включают в меню различных диет, потому что оно ускоряет обмен веществ, насыщает организм полезными веществами, способствует росту мышц. Также омлет содержит витамины А, В и Е, которые повышают выработку эластина и коллагена, улучшают состояние кожи.
Итак, чтобы приготовить омлет, как в детском саду, вам понадобится:
• шесть яиц;
• 315 миллилитров молока;
• сливочное масло;
• соль и перец по вкусу.
Разбейте яйца в глубокую миску, посолите, поперчите и взбейте с помощью венчика, миксера или блендера. Добавляйте молоко тонкой струйкой, не прекращая взбивать яичную массу – важно, чтобы в итоге она получилась пышной и воздушной. Возьмите форму для запекания, смажьте ее сливочным маслом, чтобы блюдо не прилип, и вылейте туда яично-молочную смесь. Поставьте омлет в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, и установите таймер на 40 минут.
Рецепт 2: Творожная запеканка
В творожной запеканке не было изюма. / Фото: dom-desertov.ru
Ни для кого не секрет, что на полдник в детском саду обычно дают запеканку, в большинстве случаев творожную.сырник, так как содержит много сливочного масла. Мы же делимся рецептом «той самой» запеканки.
Среди ингредиентов:
• 250 граммов творога;
• две столовых ложки сахарной пудры;
• два яйца;
• две столовых ложки муки с горкой;
• небольшое количество сливочного масла.
Способ приготовления очень простой. Нужно перетереть творог через сито или пробить блендером, добавить к нему остальные ингредиенты и перемешать, чтобы получилась гладкая, однородная масса. Далее смажьте форму для запекания маленьким кусочком сливочного масла и присыпьте дно мукой, чтобы запеканка не прилипла (вместо муки можно использовать манку). Выложите тесто в форму и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Выпекайте десерт 20-25 минут, готовность проверьте с помощью зубочистки – она должна остаться сухой после «встречи» с запеканкой. Чтобы блюдо получилось вкуснее, подавайте его со сметаной или вареньем.
Рецепт 3: Молочный суп с вермишелью
В молочный суп стоит добавить кусочек сливочного масла. / Фото: recept-borscha.ru
Современным детям это блюдо может показаться странным, но мы-то знаем, какое оно потрясающее на вкус! Главное – не забыть посолить и положить в суп кусочек сливочного масла.
Для приготовления возьмите:
• 400 миллилитров воды;
• 200 миллилитров молока;
• две-три горсти лапши-«паутинки»;
• сахар и соль по вкусу;
• сливочное масло по вкусу.
Поставьте на плиту кастрюлю с водой, дождитесь, пока она закипит, добавьте молока, положите соль и сахар по вкусу. Как только молоко закипите, закиньте в кастрюлю вермишель и хорошо размешайте, чтобы она не прилипла ко дну и не слиплась между собой. Когда лапша будет практически готова, положите кусочек масла, и выключите огонь. Накройте суп крышкой и оставьте на несколько минут, чтобы он «дошел». Разлейте по тарелкам, добавьте чуть-чуть масла и наслаждайтесь потрясающим блюдом, родом из детства!
Рецепт 4: Тефтели с подливой
Тефтели готовятся из риса и фарша. / Фото: attuale.ru
Замечательные тефтели с подливой, которыми нас кормили в саду, у многих были одним из самых любимых блюд в детстве. Так почему бы не повторить его для наших малышей? Пусть они тоже оценят его по достоинству.
Ингредиенты для блюда:
• 400 граммов смешанного фарша;
• 100 граммов риса;
• одно яйцо;
• один репчатый лук;
• одна столовая ложка томатной пасты;
• две столовых ложки сметаны;
• три столовых ложки муки;
• две столовых ложки растительного масла;
• соль по вкусу.
Подготовьте продукты, которые есть в списке. Сметану можно брать любой жирности, томатную пасту – без добавок. Для начала промойте под струей холодной воды рис, залейте его 800 миллилитрами воды (1:2) и поставьте на плиту вариться, немного подсолив. В фарш положите измельченный на терке или ножом лук, яйцо, томатную пасту и немного соли. Хорошо перемешайте ингредиенты, добавьте отварной рис.
Сформируйте из получившегося фарша тефтели весом примерно 50 граммов, обваляйте их в муке и обжарьте на сковороде, предварительно разогретой вместе с растительным маслом. Чтобы получилась нежная корочка с обеих сторон, не закрывайте блюдо крышкой.
Для подливы смешайте томатную пасту с теплой водой (примерно 150 мл), а затем добавьте в сковороду к тефтелям. Накройте крышкой и потушите на среднем огне примерно десять минут. В это время разведите в стакане теплой воды сметану и одну столовую ложку муки, хорошо размешайте, чтобы не было комочков, и влейте в сковороду к остальным ингредиентам. Потушите все вместе пять-семь минут, а затем подавайте вместе с макаронами или картофельным пюре.
Рецепт 5: Тушеная капуста
Капуста сначала отваривается, а затем тушится. / Фото: eaomedia.ru
Очень простое и бюджетное блюдо, знакомое нам с детского сада. Способ приготовления виден из названия, потому капусту смело можно отнести к диетическим блюдам и рекомендовать для правильного питания или для детского меню.
Подготовьте необходимые ингредиенты:
• 500 граммов белокочанной капусты;
• одну морковь;
• один репчатый лук;
• 10 граммов сливочного масла;
• 20 граммов растительного масла;
• 10 граммов пшеничной муки;
• 20 граммов томатной пасты;
• петрушка по вкусу;
• соль и перец по вкусу.
Для начала нашинкуйте капусту, сложите ее в глубокую кастрюлю, залейте холодной водой, слегка присолите и отварите до полуготовности (после закипания должно пройти пять-семь минут). Затем слейте воду и отставьте капусту в сторону.
Морковь нарежьте соломкой, лук измельчите на терке и слегка поджарьте овощи на сковороде, предварительно смазанной сливочным маслом. Через пару минут налейте немного воды, а как только жидкость выпарится, добавьте к овощам томатную пасту. Перемешайте, подержите на плите еще минуту, а затем добавьте к овощам отваренную капусту.
На другой сковороде подсушите муку, добавьте воду в пропорции 1:2, и хорошо перемешайте. Затем добавьте смесь к капусте, посолите, поперчите и тушите блюдо до готовности. В конце добавьте рубленую петрушку и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт 6: Молочная рисовая каша
Молочную рисовую кашу можно есть с печеньем. / Фото: cookpad.com
А как насчет того, чтобы порадовать детей и взрослых молочной рисовой кашей, как в детском саду? Она получается нежной, чуть сладковатой, с потрясающим сливочным вкусом. Консистенцию можно регулировать по своему вкусу, а подавать лучше с кусочком сливочного масла и любимыми ягодами.
Для приготовления каши из детства вам понадобятся следующие ингредиенты:
• 100 граммов риса;
• 200 миллилитров воды;
• 350 миллилитров молока;
• одна столовая ложка сахара;
• щепотка соли;
• сливочное масло по вкусу;
• ягоды по вкусу.
Налейте в небольшую кастрюльку воду, поставьте ее на плиту и доведите до кипения. Посолите, всыпьте рис, дождитесь, пока он закипит, прикрутите огонь и варите на маленьком огне, слегка приоткрыв крышку. Вода должна полностью выпариться.
Нагрейте молоко (но не доводите до кипения), добавьте в него щепотку соли и залейте кашу. Хорошо перемешайте ингредиенты и варите до тех пор, пока рис не будет готов. В конце положите сахар, дождитесь, пока он растворится, и снимайте кашу с плиты. Разложите по тарелкам, добавьте по кусочку сливочного масла и небольшому количеству ягод.
