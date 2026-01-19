Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

Эти невероятные старинные открытки начала 1900-х годов использовались мужчинами в качестве пропаганды, чтобы не дать женщинам заполучить больше гражданских прав. Хотя суфражистки неустанно боролись за права женщин, чтобы изменить безвыходную ситуацию, многие мужчины считали, что наличие гражданских прав у женщин не просто неприемлемо, но и опасно.

Из-за этого появлялись такие открытки, как в этой подборке. Они хранятся в архиве Кэтрин Палчевски, профессора гендерных исследований в Университете Северной Айовы, собиравшей их в течение 15 лет. Открытки изображали идею перемен как нечто ужасное, чего стоит бояться, а не стремиться к этому. Они представляли права женщин как угрозу семейным ценностям и покушение на статус мужчины в обществе. Хотя нам еще далеко до равноправия мужчин и женщин, эти открытки служат неплохим напоминанием о том, как человечество далеко продвинулось в этом вопросе за XX век.«Происхождение и развитие суфражистки: в 15 лет — маленькая любимица, в 20 лет — маленькая кокетка, в 40 — еще не замужем! В 50 — суфражистка» . «Кто сказал “ развод ”?»«Наконец-то мир ». День выборов !»«Мужеподобная женщина. В ней мужеподобно всё: ботинки, шляпа, плащ, воротнички, жесткая рубашка и галстук. Она хотела бы носить брюки на улице, чтобы чувствовать себя полноценной, но знает, что закон этого не потерпит» . «Не волнуйся, худшее впереди».«Моя жена присоединилась к движению суфражисток . (С тех пор я страдаю!)» Жизнь — это сплошное разочарование. Что такое дом без суфражистки».«Место женщины — у нее дома».«Это не мужская работа».«Что я бы сделал с суфражистками».«Все работают, кроме матери: она суфражистка. Я хочу голосовать, но моя жена мне не разрешает ».«У мамы теперь привычка».«Я ничего не сделал, но я больше не буду».«Суфражистки нападают на полицейского».«Голоса — женщинам».«Головоломка — найди главу семьи».«Никто меня не любит , наверное, я стану суфражисткой».«Суфражистки, которых никто никогда не целовал».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)