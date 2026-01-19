С нами не соску...
Ретрооткрытки, показывающие страх общества перед расширением прав женщин

Эти невероятные старинные открытки начала 1900-х годов использовались мужчинами в качестве пропаганды, чтобы не дать женщинам заполучить больше гражданских прав. Хотя суфражистки неустанно боролись за права женщин, чтобы изменить безвыходную ситуацию, многие мужчины считали, что наличие гражданских прав у женщин не просто неприемлемо, но и опасно.



Из-за этого появлялись такие открытки, как в этой подборке. Они хранятся в архиве Кэтрин Палчевски, профессора гендерных исследований в Университете Северной Айовы, собиравшей их в течение 15 лет. Открытки изображали идею перемен как нечто ужасное, чего стоит бояться, а не стремиться к этому. Они представляли права женщин как угрозу семейным ценностям и покушение на статус мужчины в обществе. Хотя нам еще далеко до равноправия мужчин и женщин, эти открытки служат неплохим напоминанием о том, как человечество далеко продвинулось в этом вопросе за XX век.

«Происхождение и развитие суфражистки: в 15 лет — маленькая любимица, в 20 лет — маленькая кокетка, в 40 — еще не замужем! В 50 — суфражистка».



«Кто сказал “развод”?»



«Наконец-то мир».

«День выборов



«Мужеподобная женщина. В ней мужеподобно всё: ботинки, шляпа, плащ, воротнички, жесткая рубашка и галстук. Она хотела бы носить брюки на улице, чтобы чувствовать себя полноценной, но знает, что закон этого не потерпит».



«Не волнуйся, худшее впереди».



«Моя жена присоединилась к движению суфражисток. (С тех пор я страдаю!)»



«Жизнь — это сплошное разочарование. Что такое дом без суфражистки».



«Место женщины — у нее дома».

«Это не мужская работа».



«Что я бы сделал с суфражистками».


«Все работают, кроме матери: она суфражистка. Я хочу голосовать, но моя жена мне не разрешает».



«У мамы теперь привычка».

«Я ничего не сделал, но я больше не буду».



«Суфражистки нападают на полицейского».

«Голоса — женщинам».

«Головоломка — найди главу семьи».

«Никто меня не любит, наверное, я стану суфражисткой».



«Суфражистки, которых никто никогда не целовал».

