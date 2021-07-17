10 самых кассовых голливудских фильмов за всю историю кинематографа

Ежегодно киностудии Голливуда радуют ценителей такого вида искусства всё большим количеством новых фильмов. Некоторые из них с нетерпением ждут, другие – не очень, но это не мешает им быстро набрать своей популярности. Сегодня не так-то просто создать идею для фильма и написать такой сюжет, который заставил бы людей массово идти в кинотеатры, борясь за последние билеты с другими. Для этого сценаристы и продюсеры прибегают к целому комплексу уловок, начиная от ярких постеров и заканчивая маркетинговыми хитростями. Сегодня мы расскажем, какие же из всех фильмов, вышедших в Голливуде, собрали самую большую кассу.
1. Гарри Поттер и Дары смерти: часть 2 (2011)
Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2. \ Фото: okko.tv.
Общий сбор: 1,341 миллиарда долларов.
Этот фильм в жанре фэнтези вышел в не таком уж и далёком 2011 году под началом Дэвида Йейтса и компании Warner Bros. Данная кинолента продолжает события первой части и является восьмым, завершающим фильмом в истории легендарного Мальчика-Который-Выжил – Гарри Поттера и его верных друзей. Сценарий фильма был написан талантливым Стивом Кловсом и спродюсирован Дэвидом Хейманом, Дэвидом Барроном и самой Роулинг. Отмечается, что автор книги принимала непосредственное участие в создании определенных сюжетных сцен. Вероятно, именно это и сделало эту историю, в которой Гарри, Рон и Гермиона продолжают поиск так называемых крестражей, чтобы уничтожить лорда Волдеморта, настолько популярной и зрелищной. Кроме того, этот фильм по праву считается культовым и по сей день входит в десятку самых окупившихся фильмов в мире.
2. Чёрная пантера (2018)
Чёрная пантера. \ Фото: nerdist.com.
Общий сбор: 1,342 миллиарда долларов.
Данная кинолента была одной из самых ожидаемых в 2018 году и рассказывала историю об одноимённом персонаже комиксов Марвел. Яркий и красочный, он собрал не только миллиарды долларов в прокате по всему миру, но и был высоко оценен критиками, что вылилось в несколько статуэток «Оскар». В рейтинге самых кассовых фильмов в Америке «Пантера» занимает почётное третье место, в то время, как во всём мире – девятое. Отметим также, что в 2018 году это был один из самых популярных и кассовых фильмов.
3. Мстители: Эра Альтрона (2015)
Мстители: Эра Альтрона. \ Фото: denofgeek.com.
Общий сбор: 1,405 миллиарда долларов.
«Эра Альтрона» продолжает и развивает сюжет целой линейки супергеройских фильмов от студии Марвел и кинокомпании Walt Disney. Он считается прямым продолжением первой части, что вышла в 2012 году, и является одиннадцатым фильмом, снятым этой студией. Сценарий к фильму писал и правил Джосс Уэдон. Стоит сказать, что этот фильм собрал в себе весь цвет актёров и актрис со всего Голливуда, а именно таких личностей, как Роберт Дауни Младший, Скарлетт Йоханссон, Джереми Ренер, Сэмюэл Л. Джексон и других. А потому не удивительно, что в прокате он занял почётное восьмое место по популярности и сборам.
4. Форсаж 7 (2015)
Форсаж 7. \ Фото: amightyfineblog.com.
Общий сбор: 1,516 миллиарда долларов.
Фильмы «Форсаж» всегда были одними из наиболее популярных, но почётная седьмая часть, что носит название «Fast&Furious 7» превзошла многие ожидания. Сценарий к этому боевику, что увидел мир в 2015 году, был написан такими талантливыми людьми, как Джеймс Ван и Крис Морган. Помимо сильного сюжета и красочных спецэффектов, фильм может похвастаться не менее звёздным, чем у «Мстителей», составом: Вин Дизель, Пол Уокер, Дуэн «Скала» Джонсон, Джейсон Стэтхэм и другие приняли участие в его съёмках. Поэтому фильм занимает почётное седьмое место по рейтингу популярности и «денежности» во всём мире.
5. Мстители (2012)
Мстители. \ Фото: ua.news.
Общий сбор: 1,518 миллиарда долларов.
Первый в линейке о содружестве супергероев, фильм «Мстители», снятый легендарной и талантливейшей студией Марвел и показанный компанией Walt Disney, увидел мир в 2012 году. Это шестой по счёту фильм, отснятый по одноименным комиксам. Над его сценарием трудился уже известный всему миру своими оригинальными идеями Джосс Уэдон, а актёрский состав блистал и удивлял всех в Голливуде. Фильм вобрал в себя таких талантливых звёздочек, помимо вышеуказанных, как Марк Руффало, Том Хиддлстон, Кларк Грегг, Стеллан Скарсгард и других. По сюжету, этот фильм раскрывает перед нами планы таинственного бога обмана и хитрости Локи, что собирается поработить Землю. Тут-то впервые и собирается «звёздная» команда под руководством предводителя «Щита», Ника Фьюри, чтобы дать отпор божественному злодею. У зрителей фильм получил весьма тёплый приём и высокие оценки, подарив ему шестое место в рейтинге самых дорогих кинофильмов.
6. Мир юрского периода (2015)
Мир юрского периода. \ Фото: livejournal.com.
Общий сбор: 1,671 миллиарда долларов.
Выросшие на фантастической киноленте из 90-х, люди с восторгом восприняли появление новой картины, что носила название «Мир юрского периода» и вышла в 2015 году. Этот фильм относится к жанру научно-приключенческих и, согласно хронологии серии, является четвёртой и продолжающей последнюю, вышедшую в 2001 году. Над фильмом трудились такие известные сценаристы, режиссеры и продюсеры, как Колин Треворроу, Фрэнк Маршалл, Патрик Кроули и другие. Впервые в таком фильме блеснул своим актёрским талантом и голливудский актёр Крис Пратт вместе с не менее талантливым Брайаном Далласом Ховардом. Благодаря яркой картине, полюбившейся всем тематике динозавров и отличному сценарию, фильм занимает пятое место в рейтинге самых дорогих кинолент.
7. Мстители: Война бесконечности (2018)
Мстители: Война бесконечности. \ Фото: variety.com.
Общий сбор: 2,050 миллиарда долларов.
Ещё один супергеройский фильм, созданный талантливейшей компанией Марвел при поддержке студии Дисней. После выхода в 2015 году второй части «Мстителей», зрители настойчиво требовали продолжения, желая узнать, что же нового приключится с любимой звездой командой. И студия Марвел не заставила себя долго ждать, выпустив очередной фильм, что побил все рекорды не только в плане кассовых сборов, заняв почётное четвёртое место, но и в рейтинге ожидания. И, конечно же, стоит отметить, что первые несколько тизеров и трейлеров этого фильма били все рекорды просмотров на Ютуб, став не только одной из самых дорогих лент в США, но и самой желанной и любимой.
8. Звёздные войны: Эпизод VII (2015)
Звёздные войны: Эпизод VII. \ Фото: pixels.com.
Общий сбор: 2,068 миллиарда долларов.
Ленты из серии «Звёздных войн» не нуждаются в особых представлениях. После выхода последней части в 2005 году мир на долгие десять лет и думать забыл о любимых персонажах, космических войнах и, конечно же, легендарных клонах в белых доспехах. А потому этот фильм, вышедший в 2015 году, считается лучшим эпическим кино о космосе. Автором сценария, продюсером и режиссёром в одном лице выступил талантливый Дж. Дж. Абрамс. Это седьмая часть в хронологии данной киноленты, которая принесла серии новое дыхание и таких талантливых актёров, как Харрисон Форд, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл, Джон Бойега и других. Фильм был выпущен компанией Lucasfilm, которая занимается производством «звёздной» серии и был распространён при помощи студии Дисней, заняв почётное третье место в звёздном топе.
9. Титаник (1997)
Титаник. \ Фото: hollywoodreporter.com.
Общий сбор: 2,187 миллиарда долларов.
Внезапно среди самых новых фильмов, что были выпущенные в последние годы, затесался популярный в конце девяностых, романтический и драматических фильм «Титаник». Этот фильм-катастрофа заслужил множество кинопремий, а также стал самым популярным и востребованным романтическим фильмом всех времён и народов. Сценарий, режиссуру и финансирование взял на себя легендарный Джеймс Кэмерон. Рассказ о судне, что терпит крушение от айсберга посреди океана, показал миру таких тогда ещё никому не известных звёзд, как Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, что исполнили главные роли влюблённой пары, которых судьба заводит в трагический тупик. Во всём мире этот фильм получил «серебро» по сборам, а также «золото» по популярности среди романтических драм.
10. Аватар (2009)
Аватар. \ Фото: youtube.com.
Общий сбор: 2,788 миллиарда долларов.
Наконец мы добрались до вершины списка самых дорогих фильмов. Как не удивительно, но возглавляет его научно-фантастический фильм всё того же Джеймса Кэмерона, что вышел ни много ни мало, десять лет тому назад. В фильме рассказывается утопическая история о том, как люди колонизируют другие миры, отбирая у них не только территорию для жизни, но и необходимые ресурсы. Главный герой становится внезапным участником событий, которому предлагают участие в эксперименте – стать сознанием созданного на основе местного населения Пандоры аватара, который беспрепятственно может проникнуть в глубины этой планеты. Захватывающее, яркое и эпическое приключение, занявшее свыше трёх часов экранного времени, принесло «Аватару» первенство в рейтинге самых кассовых фильмов. Он заработал свыше двух миллиардов долларов во всём мире, а его фанаты и по сей день преданно ожидают продолжения.
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