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Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

В 2011 году графический дизайнер из Швеции Виктор Хертц решил сделать проект, который отражал бы реальный посыл известных всем нам компаний. Для этого он взял логотипы знаменитых брендов и изменил оригинальные слова, но оставил цвет, стиль и графику. Таким образом, эти изображения стали отражать правду, а вовсе не то, что нам пытаются навязать компании с мировым именем, которые тратят миллионы долларов на рекламу.

Проект дизайнер назвал «Честные логотипы» (Honest Logos). Теперь мы можем видеть, что на самом деле представляют из себя бренды без маски навязчивого маркетинга.

Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции


Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

«Игра престолов». Кровища и сиськи.

Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

YouTube. Видюшки с котиками.

Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

Starbucks. Сахарная бомба.

Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

Playboy. Плати за сиськи.

Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

Pepsi. Когда нет кока-колы.

Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

MTV. Телевидение для дебилов.

Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

McDonald’s. МакДиабет.

Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

Сигареты Marlboro. Пустая трата денег.

Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

Internet Explorer. Браузер, который вы используете, чтобы скачать другие браузеры.

Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

Instagram. Маскирует отвратительные фотографии с помощью фильтров.

Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

Samsung. То же самое. Но мы правда стараемся думать иначе.

Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

Hollywood. Голливуд — переработка вторичного сырья.

Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

Google. Только попробуй использовать другой поисковик.

Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

Cosmopolitan. Тесты о сексе. Советы о сексе. Факты о сексе.

Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

Coca-Cola. Коммерциализация.



Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

Сигареты Camel. Рак.

Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

Олимпиада.

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