Как выглядели бы известные логотипы, если бы раскрывали всю правду о своей продукции

В 2011 году графический дизайнер из Швеции Виктор Хертц решил сделать проект, который отражал бы реальный посыл известных всем нам компаний. Для этого он взял логотипы знаменитых брендов и изменил оригинальные слова, но оставил цвет, стиль и графику. Таким образом, эти изображения стали отражать правду, а вовсе не то, что нам пытаются навязать компании с мировым именем, которые тратят миллионы долларов на рекламу.



Проект дизайнер назвал «Честные логотипы» (Honest Logos). Теперь мы можем видеть, что на самом деле представляют из себя бренды без маски навязчивого маркетинга.













«Игра престолов». Кровища и сиськи.







YouTube. Видюшки с котиками.







Starbucks. Сахарная бомба.







Playboy. Плати за сиськи.







Pepsi. Когда нет кока-колы.







MTV. Телевидение для дебилов.







McDonald’s. МакДиабет.







Сигареты Marlboro. Пустая трата денег.







Internet Explorer. Браузер, который вы используете, чтобы скачать другие браузеры.







Instagram. Маскирует отвратительные фотографии с помощью фильтров.







Samsung. То же самое. Но мы правда стараемся думать иначе.







Hollywood. Голливуд — переработка вторичного сырья.







Google. Только попробуй использовать другой поисковик.







Cosmopolitan. Тесты о сексе. Советы о сексе. Факты о сексе.







Coca-Cola. Коммерциализация.

Сигареты Camel. Рак.Олимпиада.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)