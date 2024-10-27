С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Даяна
    Одно я испытала на себе, находилась в облаке, когда ходила по Уралу.13 мифов о Земле,...
  • Россиянин
    Австралийские подземные города почему не показали?В пещере горного ...
  • Ингерман Ланская
    всю эту хрень, про "полезность" да опубликовать при совдепии.... в совдепии как раз рекламировали всё это, как ооооче...Какие продукты ош...

Самый быстрый способ охладить пиво

Итак, вы готовы устроиться перед телевизором и посмотреть захватывающий футбольный матч с бутылочкой пивка, и вдруг замечаете, что забыли положить бутылку в холодильник. А пиво комнатной температуры вас никак не устраивает. Вам нужно как-то охладить его, причем очень-очень быстро. Можно, конечно, бросить банку или бутылку в морозилку, закопать её в лёд, но есть способ быстрее — положить её в солёную воду со льдом.



Самый быстрый способ охладить пиво

Дело в том, что соль понижает точку замерзания воды.

Добавление соли в воду со льдом приведёт к тому, что лёд будет таять быстрее и, соответственно, температура воды тоже будет понижаться быстрее. Что, в свою очередь, приведёт к ускорению охлаждения пива.

Добавьте примерно полстакана соли на литр воды со льдом – так, чтобы она полностью покрывала бутылку или банку. Несколько минут – и ваше пиво станет идеально холодным.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх