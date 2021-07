100 лучших фильмов 21 века по версии BBC

177 кинокритиков со всего мира назвали лучшее кино , снятое с 2000 года.Кассовые аналитики ищут признаки вымирания отрасли кинематографа, руководители студий опасаются, что система «видео по запросу» отвадит зрителей ходить в кинотеатры с большей эффективностью, чем эфирное и кабельное телевидение, но кино не умирает. Оно развивается.Редакторы BBC Culture, горя желанием доказать, что этот век подарил нам фильмы, которые выдержат испытание временем, опросили критиков и определили 100 величайших фильмов 21-го века.В опросе приняли участие 177 кинокритиков со всех континентов, кроме Антарктиды. На основе их мнения составили список лучших фильмов, снятых с 2000 года. Критики уверяют, что это «новая классика».100. Тони Эрдманн / Toni Erdmann (Марен Аде, 2016)100. Реквием по мечте / Requiem for a Dream (Даррен Аронофски, 2000)100. Карлос / Carlos (Оливье Ассаяс, 2010)99. Собиратели и собирательница / The Gleaners and I (Аньес Варда, 2000)98. Десять / Ten (Аббас Киаростами , 2002)97. Белый материал / White Material (Клер Дени, 2009)96. В поисках Немо / Finding Nemo (Эндрю Стэнтон 2003)95. Королевство полной луны / Moonrise Kingdom (Уэс Андерсон, 2012)94. Впусти меня / Let the Right One In (Томас Альфредсон, 2008)93. Рататуй / Ratatouille (Брэд Бёрд, 2007)92. Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса / Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (Эндрю Доминик, 2007)91. Тайна в его глазах / The Secret in Their Eyes (Хуан Хосе Кампанелла, 2009)90. Пианист / The Pianist (Роман Полански, 2002)89. Женщина без головы / The Headless Woman (Лукресия (Лукреция) Мартель, 2008)88. В центре внимания / Spotlight (Том МакКарти, 2015)87. Амели / Amélie (Жан-Пьер Жёне, 2001)86. Вдали от рая / Far From Heaven (Тодд Хейнс, 2002)85. Пророк / A Prophet (Жак Одиар, 2009)84. Она / Her (Спайк Джонз , 2013)83. Искусственный разум / A.I. Artificial Intelligence (Стивен Спилберг, 2001)82. Серьезный человек / A Serious Man (Джоэл и Итан Коэн, 2009)81. Стыд / Shame (Стив МакКуин, 2011)80. Возвращение / The Return (Андрей Звягинцев, 2003)79. Почти знаменит / Almost Famous (Кэмерон Кроу, 2000)78. Волк с Уолл-стрит / The Wolf of Wall Street (Мартин Скорсезе, 2013)77. Скафандр и бабочка / The Diving Bell and the Butterfly (Джулиан Шнабель, 2007)76. Догвилль / Dogville (Ларс фон Триер, 2003)75. Врожденный порок / Inherent Vice (Пол Томас Андерсон, 2014)74. Отвязные каникулы / Spring Breakers (Хармони Корин, 2012)73. Перед закатом / Before Sunset (Ричард Линклейтер, 2004)72. Выживут только любовники / Only Lovers Left Alive (Джим Джармуш, 2013)71. Табу / Tabu (Мигель Гомес, 2012)70. Истории, которые мы рассказываем / Stories We Tell (Сара Полли, 2012)69. Кэрол / Carol (Тодд Хейнс, 2015)68. Семейка Тененбаум / The Royal Tenenbaums (Уэс Андерсон, 2001)67. Повелитель бури / The Hurt Locker (Кэтрин Бигелоу, 2008)66. Весна, лето, осень, зима… и снова весна / Spring , Summer, Fall, Winter…and Spring (Ким Ки Дук, 2003)65. Аквариум / Fish Tank (Андреа Арнольд, 2009)64. Великая красота / The Great Beauty (Паоло Соррентино, 2013)63. Туринская лошадь / The Turin Horse (Бела Тарр и Агнес Храницки, 2011)62. Бесславные ублюдки / Inglourious Basterds (Квентин Тарантино, 2009)61. Побудь в моей шкуре / Under the Skin (Джонатан Глейзер, 2013)60. Синдромы и столетие / Syndromes and a Century (Апитчатпон Вирасетакул, 2006)59. Оправданная жестокость / A History of Violence (Дэвид Кроненберг, 2005)58. Убежище / Moolaadé (Сембен Усман, 2004)57. Цель номер один / Zero Dark Thirty (Кэтрин Бигелоу, 2012)56. Гармонии Веркмейстера / Werckmeister Harmonies (Бела Тарр режиссёр; Агнес Храницки сорежиссёр, 2000)55. Ида / Ida (Павел Павликовский, 2013)54. Однажды в Анатолии / Once Upon a Time in Anatolia (Нури Бильге Джейлан, 2011)53. Мулен Руж / Moulin Rouge! (Баз Лурман, 2001)52. Тропическая болезнь / Tropical Malady (Апичатпонг Веерасетакул, 2004)51. Начало / Inception (Кристофер Нолан, 2010)50. Убийца / The Assassin ( Хоу Сяосянь, 2015)49. Прощай, речь 3D / Goodbye to Language (Жан-Люк Годар, 2014)48. Бруклин / Brooklyn (Джон Краули, 2015)47. Левиафан / Leviathan (Андрей Звягинцев , 2014)46. Копия верна / Certified Copy (Аббас Киаростами, 2010)45. Жизнь Адель, La vie d’Adèle (Абделатиф Кешиш, 2013)44. 12 лет рабства / 12 Years a Slave (Стив МакКуин, 2013)43. Меланхолия / Melancholia (Ларс фон Триер, 2011)42. Любовь / Amour (Михаэль Ханеке, 2012)41. Головоломка / Inside Out (Пит Доктер , 2015)40. Горбатая гора / Brokeback Mountain (Энг Ли, 2005)39. Новый Свет / The New World (Терренс Малик, 2005)38. Город Бога / City of God (Фернанду Мейреллиш и Катя Лунд, 2002)37. Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни / Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (Апичатпонг Вирасетакул, 2010)36. Тимбукту / Timbuktu (Абдеррахман Сиссако, 2014)35. Крадущийся тигр, затаившийся дракон / Crouching Tiger, Hidden Dragon (Энг Ли, 2000)34. Сын Саула / Son of Saul (Ласло Немеш, 2015)33. Темный рыцарь / The Dark Knight (Кристофер Нолан, 2008)32. Жизнь других / The Lives of Others (Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, 2006)31. Маргарет / Margaret (Кеннет Лонерган, 2011)30. Олдбой / Oldboy (Пак Чхан Ук, 2003)29. ВАЛЛ-И / WALL-E (Эндрю Стэнтон, 2008)28. Поговори с ней / Talk to Her (Педро Альмодовар, 2002)27. Социальная сеть / The Social Network (Дэвид Финчер, 2010)26. 25-й час / 25th Hour (Спайк Ли, 2002)25. Помни / Memento (Кристофер Нолан, 2000)24. Мастер / The Master (Пол Томас Андерсон, 2012)23. Скрытое / Caché (Михаэль Ханеке, 2005)22. Трудности перевода / Lost in Translation (София Коппола, 2003)21. Отель «Гранд Будапешт» / The Grand Budapest Hotel (Уэс Андерсон, 2014)20. Нью-Йорк, Нью-Йорк / Synecdoche, New York (Чарли Кауфман, 2008)19. Безумный Макс: Дорога ярости / Mad Max: Fury Road (Джордж Миллер, 2015)18. Белая лента / The White Ribbon (Михаэль Ханеке, 2009)17. Лабиринт фавна / Pan’s Labyrinth (Гильермо дель Торо, 2006)16. Корпорация «Святые моторы» / Holy Motors (Леос Каракс, 2012)15. 4 месяца , 3 недели и 2 дня / 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (Кристиан Мунджиу, 2007)14. Акт убийства / The Act of Killing (Джошуа Оппенхаймер, 2012)13. Дитя человеческое / Children of Men (Альфонсо Куарон, 2006)12. Зодиак / Zodiac (Дэвид Финчер, 2007)11. Внутри Льюина Дэвиса / Inside Llewyn Davis (Джоэл и Итан Коэн, 2013)10. Старикам тут не место / No Country for Old Men (Джоэл и Итан Коэн, 2007)9. Развод Надера и Симин / A Separation (Асгар Фархади, 2011)8. Один и два / Yi Yi: A One and a Two (Эдвард Янг, 2000)7. Древо жизни / The Tree of Life (Терренс Малик, 2011)6. Вечное сияние чистого разума / Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Мишель Гондри, 2004)5. Отрочество / Boyhood (Ричард Линклейтер, 2014)4. Унесенные призраками / Spirited Away (Миядзаки Хаяо, 2001)3. Нефть / There Will Be Blood (Пол Томас Андерсон, 2007)2. Любовное настроение / In the Mood for Love (Вонг Карвай, 2000)1. Малхолланд Драйв / Mulholland Drive (Дэвид Линч, 2001)