Почему на Кавказе закваску пинали ногами,или Как русские добыли секрет приготовления кефира у горцев

В отличие от кефира, кумыс мало кому нравился за пределами Кавказа. /Фото: globalrustrade.com

Кефир пришёлся по вкусу великим русским поэтам. /Фото: afisha-omsk.ru

Оказывается, в таких бурдюках не только вино хранили. /Фото: livejournal.com

Что для горца традиция, для русской девушки - дикость. /Фото: pikabu.ru

Ирина Макарова (Сахарова) и Бек-Мирза Байчоров. / Фото: livejournal.com