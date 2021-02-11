Почему на Кавказе закваску пинали ногами,или Как русские добыли секрет приготовления кефира у горцев

Сегодня кефир является одним из самых популярных продуктов у отечественного потребителя. Именно этот тип закваски, не похожий на кумыс или айран, считается кладезем полезных веществ, а его благотворное влияние на организм человека подтверждается выводами учёных. Однако еще полтора столетия назад секрет приготовления этого напитка был секретом кавказских народов, с которым они не торопились расставаться. Поэтому история добычи рецепта кефира заслуживает того, чтобы по ней написать сценарий приключенческого фильма.
Первое официальное упоминание о кефире было сделано в 1867 году в научной среде. Речь идёт о докладе, сделанном в Кавказском медицинском обществе. В нем говорилось, что этот продукт обладает рядом полезных качеств для организма, однако при этом не похож на айран или кумыс, о которых европейцы знали уже давно.
В отличие от кефира, кумыс мало кому нравился за пределами Кавказа. /Фото: globalrustrade.com
Доподлинно неизвестно, как появилось само слово «кефир». Исследователи выделяют две наиболее вероятные версии: от турецкого «кеф» — «здоровье» или от арабского «кейф» — «удовольствие». Лингвистами поддерживается первая версия.
Первыми из русских, кто пробовал кефир, были посетители Кавказа, в том числе поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов - оба впоследствии высоко отзывались о напитке. Вот только на таинственности его приготовления это не отражалось: и карачаевцы, и осетины, занявшие секрет кефира, не спешили раскрывать рецептуру миру.
Кефир пришёлся по вкусу великим русским поэтам. /Фото: afisha-omsk.ru
Сегодня нам уже известно, как на Кавказе готовили кефир. Процесс этот был довольно необычным: молоко наливалось в бурдюки, куда затем добавляли закваску. После ёмкости выносили на дорогу, и там каждый путник мог пнуть их ногой. Делалось это не просто так: регулярное встряхивание ускоряло процесс брожения. Местные верили, что такие действия прохожих выражают их уважение к хозяину дома.
Когда продукт доходил до нужного уровня готовности, его переливали в глиняные горшки, а бурдюки с остатками снова наполняли молоком - таким образом, процесс сквашивания был постоянным. Представители разных горских народов именовали напиток по-разному: кэпы, кхагу, чыппэ.
Оказывается, в таких бурдюках не только вино хранили. /Фото: livejournal.com
Вот только популярность кефира за пределами Кавказа стремительно росла, и многие хотели узнать секрет его приготовления. Был среди них и молокозаводчик Николай Бландов, которому обратилось в 1908 году Всероссийское общество врачей к с просьбой наладить производство полезного напитка. Он вместе братом были крупными сыроварами в России, а среди их поставщиков молока кисловодского отделения товарищества был карачаевский князь Бекмурза Байчоров. Попытки выведать у него тайну не увенчались успехом, поэтому братья решили привлечь к своему делу женщину. Выбор остановили на 20-летней Ирине Макаровой.
Девушка должна была уговорить князя Байчорова продать рецепт кефира, однако тот наотрез отказался. Попытки выведать секрет у местного населения также не увенчались успехом. Однако история на этом не закончилась. Уже на обратном пути Макарову похитили гоцры и привезли в пещеру. Оказалось, что молодой князь влюбился в Ирину и хотел на ней жениться. Но девушка отказала князю.
Что для горца традиция, для русской девушки - дикость. /Фото: pikabu.ru
Русские сыровары наравне с девушкой спускать подобную выходку не собирались: от имени товарищества было решено подать в суд с требованием осудить князя за его недостойное поведение. Судья, дабы спасти честь местных аристократов, предложил решить проблему мирным путём и договориться. И тут Ирина выдвинула условие: она не настаивает на наказании для князя в обмен на...10 фунтов кефирной закваски. Семья Байчоровых была вынуждена удовлетворить это требование. Так в России оказалась первая закваска.
Ирина Макарова лично занималась налаживанием производства кефира, сама пыталась его приготовить и приумножить количество закваски. Эти эксперименты оказались успешными - очень скоро первые партии кефира уехали в Боткинскую больницу, где его использовали в качестве лекарства, а через несколько лет было налажено производство на рынок.
Ирина Макарова (Сахарова) и Бек-Мирза Байчоров. / Фото: livejournal.com
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