Очень простые и стильные советы, которые облегчат жизнь любого мужчины

Хотите выглядеть достойно и безупречно, но у вас нет времени разбираться в нюансах стиля? Тогда эта шпаргалка для вас!







Публикую подборку наглядных советов по мужскому стилю от издания Buzzfeed.

1. Простые правила застегивания пуговиц пиджака







2. Как правильно совместить рубашку, галстук и костюм? Вот полезное руководство — шпаргалка, которое поможет вам правильно совмещать цвета и узоры.

В центре — костюм, в середине — рубашка, на внешней стороне — галстук.3. Как выбрать костюм по размеру4. Как правильно комбинировать обувь и костюм по цвету5. Вот полезный путеводитель по длине брюк. Как правило, стоит выбирать что-то между половиной и четвертью6. Какой у вас воротник?7. Чтобы красиво закатать рукава, попробуйте эту простую технику8. Ищите простые советы, как не выглядеть глупо? Можно, я подскажу вам?9. Секрет Вселенной, или как легко вставить запонку10. Вот как правильно упаковать рубашки, чтобы они занимали меньше места, и чтобы на них было меньше складок11. И, наконец, вы собираетесь постирать свой удивительный гардероб? Вот что означают символы на вашей одежде