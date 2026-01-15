С нами не соску...
Очень простые и стильные советы, которые облегчат жизнь любого мужчины

Хотите выглядеть достойно и безупречно, но у вас нет времени разбираться в нюансах стиля? Тогда эта шпаргалка для вас!

Публикую подборку наглядных советов по мужскому стилю от издания Buzzfeed.
1. Простые правила застегивания пуговиц пиджака

Очень простые и стильные советы, которые облегчат жизнь любого мужчины

2. Как правильно совместить рубашку, галстук и костюм? Вот полезное руководство — шпаргалка, которое поможет вам правильно совмещать цвета и узоры.


В центре — костюм, в середине — рубашка, на внешней стороне — галстук.

3. Как выбрать костюм по размеру

4. Как правильно комбинировать обувь и костюм по цвету

5. Вот полезный путеводитель по длине брюк. Как правило, стоит выбирать что-то между половиной и четвертью

6. Какой у вас воротник?

7. Чтобы красиво закатать рукава, попробуйте эту простую технику

8. Ищите простые советы, как не выглядеть глупо? Можно, я подскажу вам?

9. Секрет Вселенной, или как легко вставить запонку

10. Вот как правильно упаковать рубашки, чтобы они занимали меньше места, и чтобы на них было меньше складок

11. И, наконец, вы собираетесь постирать свой удивительный гардероб? Вот что означают символы на вашей одежде

Ссылка на первоисточник
