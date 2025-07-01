Какими в СССР были самые лучшие магазины и что там продавали

Четыре магазина, которые в СССР считались самыми лучшими/ фото: Pinterest.com, author.today
Эти четыре популярные магазина знал весь Советских Союз. Про них слышали и те жители и гости страны, которые никогда там не покупали товары. Легендарным магазинам пришлось пережить много разных изменений и перестроек, но даже в наши дни советские торговые центры остаются на слуху.
1. Валютный магазин «Берёзка»
В чековом магазине можно было купить даже автомобиль/ фото: forbes.ru
В начале 60-х годов в Москве был открыт первый чековый магазин «Берёзка», а затем постепенно сеть распространилась по всему Союзу — в основном в городах-миллионниках. Магазин стал очень популярным благодаря продаже импортных товаров, которые больше нигде не продавали и считались роскошью. Именно здесь можно было приобрести модные джинсы из США, кожаные сапоги из Италии и магнитофоны из Японии. Продажа осуществлялась за чеки — 1 чековый рубль приравнивался к 2 рублям СССР. Джинсы продавались за 150 чеков. Правда, чековый магазин был только для избранных — дипломатов, помощников правительства, а также моряков и других сотрудников, которым заработную плату выдавали чеками из Внешэкономбанка или Внешпосылторга. Для простых граждан, трудящихся на заводах, фабриках и других государственных учреждениях не было возможности попасть в магазин. Охрана их попросту не запускала, ведь у них нет валюты. А за нарушение правил валютных операций полагался приличный срок.
Войти в магазин могла только советская элита/ фото: life.ru
«Берёзки» постоянно находились в центре обсуждений и осуждений. Люди критиковали из-за явного неравенства слоев общества.неравенства, а лишь собрать валюту у работников и оставить в Советском Союзе. Правда, вся прибыль снова тратилась на покупку новых товаров из-за рубежа, поэтому страна постоянно нуждалась в свободной конвертации валюты. В конце 80-х годов содержать чековые магазины стало не актуально и правительство объявило об их ликвидации. «Берёзок» больше нет...
2. Государственный Универсальный Магазин (ГУМ)
Так выглядел ГУМ в 1968 году/ фото: kulturologia.ru
Пожалуй, самым знамениты магазинов в Советском Союзе стал ГУМ. Он был построен исключительно для столицы страны в 1893 году. Он стал не только для СССР, но и для Европы крупнейшим пассажем. Название магазину было присвоено в начале 20-х годов после того, как Владимир Ленин подписал соответствующее положение. За время своей долгой жизни «универсаму» пришлось пережить множество испытаний, в том числе закрытие и попытки сноса. Лишь при главе правительства СССР Никите Хрущёве ему подарили вторую жизнь. Сносить советский торговый центр было не выгодно стране, поскольку он расположен в центре Москвы — здесь могли купить подарки гости столицы, изучить советскую моду за витриной, любоваться роскошью и провести экскурсию, а после съесть вафельный стаканчик с пломбиром. В ГУМе можно было найти все: одежду, канцелярию, продукты, бытовую химию, деликатесы. Жители могли часами стоять на входе в очереди, лишь бы получить заветный продукт.
Сейчас здание ГУМа образует ансамбль с Историческим музеем на Красной площади/ фото: thevoicemag.ru
В 50-х годах магазин усовершенствовали. Здесь появилось 11 отделов с самыми популярными товарами, столовая №57, гастроном №1 и подиум для показа моды. Кинорежиссер Эльдар Рязанов наглядно продемонстрировал в своей комедии «Невероятный приключения итальянцев в России» советский магазин после реконструкции. В кино главный герой рассказывает краткую историю ГУМа. Съемки фильма проходили внутри здания в начале 70-х годов. А сразу же после съемок помощники правительства страны снова захотели его закрыть, поскольку считали, что торговой точке не место рядом с Кремлем.
В фильме Рязанова на 30 минуте можно узнать исторические сведения о ГУМе/ фото: Pinterest.com
От сноса магазин спасла дочь Брежнева. Во время примерки шубы, сотрудница предупредила, что ателье закрывают. Дочь смогла уговорить отца — магазин снова уцелел. Затем в конце 80-х годов супруга Никиты Горбачева захотела из торгового центра сделать галерею. Но и этот план провалился. СССР уже давно нет, а ГУМ — есть! Правда, дух Советского Союза магазину все же удалось сохранить. Гости столицы могут посетить все ту же столовую и гастроном, которые отказались менять советский стиль.
3. Центральный универсальный магазин (ЦУМ)
Во время войны в здании ЦУМа были казармы/ фото: tabor.ru
Вторым по популярности в Союзе стал ЦУМ. История жизни ГУМа и ЦУМа во многом похожи. Магазин также был открыт до революционного времени, пережил пожар, снова был построен, закрыт и открыт под названием «Мосторг». Так он существовал до конца 60-х годов, а затем получил новое привычное для современных людей название ЦУМ. Его главное отличие от ГУМа стало расположение торговых рядов. В ГУМе они длинные и находятся за стеклом, а вот в ЦУМе они занимают всю площадь как в одном большом супермаркете.
ЦУМ - первый советский магазин с самообслуживанием/ фото: smolbattle.ru
В этом магазине советские люди впервые узнали о самообслуживании. Здесь не было ни одного прилавка — жители могли перед покупкой изучить товар, потрогать, оценить его качество, а затем положить в корзину и отправиться на кассу для оплаты. Продукты были представленные самые разнообразные: от модной одежды до дешевых продуктов питания. Но такая политика магазина просуществовала недолго. Уже в 50-х годах его сделали для элиты. Стоимость товаров выросла в несколько раз — универсам превратился в люксовый магазин, в котором представлены мировые бренды от известных дизайнеров. Сейчас ЦУМ продолжает свою работу, но от СССР внутри не осталась ни следа...
4. Магазин-гастроном «Елисеевский»
В гастрономе продавались ананасы, устрицы, икра и французские трюфели/ фото: ria.ru
В 1901 году в столице страны на Тверской был открыт огромный по площади гастроном. Его построил русский предприниматель Григорий Елисеев. Над названием он думал не долго. Гастроном был назван в честь родовой династии - «Елисеевский». Жители считали продуктовый магазин элитным. Здесь можно было найти редкие продукты и товары для дома, а вскоре революционеры поспособствовали закрытию торговой площади, которая 4 года пустовала. Лишь в начале 20-х годов его снова открыли, но переименовали в Гастроном №1 — жители продолжали называть его по-старому.
Продуктовое изобилие 1980 года/ фото: iz.ru
Перед покупкой людям нужно было отстоять в многочасовой очереди, но это того стояло, ведь здесь продавали экзотические фрукты для праздника, качественные молочные и мясные продукты. Также жители и гости Москвы могли посещать магазин из-за любопытства. Торговые залы были оформлены по последнему писку моды — с красивыми интерьерами и электрическими подсветками. В 50-х годах в магазин стали поступать дефицитные зарубежные товары, но они были доступны не всем жителям. Алкоголь, сигареты, фрукты и дары моря продавали элите с «черного входа». Постепенно репутация гастронома начала портиться. Взятки и мошенничество стало царить в магазине. А вскоре директора приговорили к казни — самому суровому наказанию советского суда.
В начале 2000-х годов гастроном был отреставрирован, правда ремонтные работы не помогли продлить жизнь гигантскому магазину. В 2021 году было принято решение об его закрытии и передаче в городскую собственность. Дальнейшая судьба бывшего «Елисеевского» пока не ясна...
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