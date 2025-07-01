Какими в СССР были самые лучшие магазины и что там продавали

Четыре магазина, которые в СССР считались самыми лучшими/ фото: Pinterest.com, author.today

1. Валютный магазин «Берёзка»

В чековом магазине можно было купить даже автомобиль/ фото: forbes.ru

Войти в магазин могла только советская элита/ фото: life.ru

2. Государственный Универсальный Магазин (ГУМ)

Так выглядел ГУМ в 1968 году/ фото: kulturologia.ru

Сейчас здание ГУМа образует ансамбль с Историческим музеем на Красной площади/ фото: thevoicemag.ru

В фильме Рязанова на 30 минуте можно узнать исторические сведения о ГУМе/ фото: Pinterest.com

3. Центральный универсальный магазин (ЦУМ)

Во время войны в здании ЦУМа были казармы/ фото: tabor.ru

ЦУМ - первый советский магазин с самообслуживанием/ фото: smolbattle.ru

4. Магазин-гастроном «Елисеевский»

В гастрономе продавались ананасы, устрицы, икра и французские трюфели/ фото: ria.ru

Продуктовое изобилие 1980 года/ фото: iz.ru