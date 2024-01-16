10 счастливых открытий и находок, сделавших людей богатыми

1. Микроволновая печь

Перси Спенсер — создатель микроволновой печи. /Фото: nanmalgyi.com

2. Coca-Cola

Вывеска Coca-Cola в стиле ретро, напечатанная на легком алюминии в Великобритании. /Фото: lawpracticemanager.co.uk

3. Фруктовое мороженное

Вот так безобидная забава детства принесла огромное богатство. /Фото: raisinghealthydogs.com

4. «Hoxne Hoard»

Хоксненский клад — самый большой клад позднего римского золота и серебра, обнаруженного в Великобритании, а также самая крупная коллекция серебряных и золотых монет IV и V веков, найденных за пределами Римской Империи. /Фото: i1.wp.com

5. Супер клей

Супер клей Гарри Кувера. /Фото: nanmalgyi.com

6. Пенициллин

Александр Флеминг, открывший пенициллин. /Фото: scientificrussia.ru

7. Золотые самородки

Земля таит в себе еще множество сокровищ, главное быть в нужном месте и в нужное время. /Фото: upload.wikimedia.org

8. Стена монет

Стена монет. Иногда невинная находка приводит к настоящему кладу. /Фото: cdn12.picryl.com

9. Амбра кита

Амбра кита. Под ногами могут лежать сокровища. /Фото: thumbs01.cdn.web.tv