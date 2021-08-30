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Загадка Стоунхенджа раскрыта: Учёные узнали, как древние строили таинственное сооружение


Стоунхендж. / Фото: www.artifex.ru

Стоунхендж. / Фото: www.artifex.ru

Над загадкой происхождения камней Стоунхенджа в Уилтшире и строительства сооружения учёные раздумывали не один десяток лет. Изучался минеральный состав породы и вещества, находящиеся на поверхности исполинских камней. Чтобы доподлинно установить, как происходило строительство, пришлось поднять работы геологов прошлых лет и провести повторные анализы имеющихся образцов.

Загадочное сооружение


Загадочное сооружение. / Фото: www.allyslide.com

Загадочное сооружение. / Фото: www.allyslide.com

 

Учёные сходятся во мнении: строительство одного из самых загадочных сооружений Европы было начато не ранее, чем десять с половиной тысяч лет назад, когда были вырыты первые ямы для сосновых столбов. Еще через пять с половиной тысяч лет появились мегалиты, и затем строительство Стоунхенджа продлилось ещё не менее тысячелетия.
Стоунхендж. / Фото: www.tcc.com.ua

Стоунхендж. / Фото: www.tcc.com.ua

 

Внешний круг камней – это сарсены. Они представляют собой вертикальные каменные блоки, состоящие из серого известняка, каждый из которых весит не менее 30 тонн. Вертикальные камни соединялись между собой горизонтальными каменными плитами.
Изображение Стоунхенджа из книги «СтоунХенг, восстановленный вид», авторства Иниго Джонса (предположительно). / Фото: www.k2x2.info

Изображение Стоунхенджа из книги «СтоунХенг, восстановленный вид», авторства Иниго Джонса (предположительно). / Фото: www.k2x2.info

 

Внутри круга из мегалитов находится второй круг, который состоит из диабаза - синих камней меньшего размера. Диабаз является довольно твёрдой вулканической породой.
Интересно, что изначально эти камни тоже серого цвета, но стоит им намокнуть, или сделать в камне небольшой надпил, как они становятся выразительно синими.
Стоунхендж приблизительно в 2300г. до н.э., когда уже было завершено сарсеновое кольцо и трилиты. / Фото: www.anglophile.ru

Стоунхендж приблизительно в 2300г. до н.э., когда уже было завершено сарсеновое кольцо и трилиты. / Фото: www.anglophile.ru

 
Стоунхендж сегодня. / Фото: www.arrajol.com

Стоунхендж сегодня. / Фото: www.arrajol.com

 

За «синим» кругом следует ещё один ряд, образуемый трилитонами – сооружениями из двух вертикальных мегалитов, соединенных сверху каменной перекладиной. Они выстроены в форме подковы, обращённой на северо-восток. Внутри большой подковы есть меньшая, снова из синих камней.

Легенды возникновения


3D визуализация Стоунхенджа. / Фото: www.wikipedia.org

3D визуализация Стоунхенджа. / Фото: www.wikipedia.org

Ответ на вопрос о том, зачем было сооружено данное строение, не найден до сих пор. Многочисленные легенды и версии кардинально отличаются друг от друга.

Одно время доверяли мнению о том, что Стоунхендж был построен кельтскими жрецами-друидами для своих магических действ. Однако учёные полностью развенчали данный миф на основании возраста Стоунхенджа, возникшего гораздо раньше, чем появились кельты.
Внутри загадочного круга. / Фото: www.simkl.in

Внутри загадочного круга. / Фото: www.simkl.in

 

Возможность наблюдать в день летнего солнцестояния расположение Пяточного камня точно напротив точки восхождения солнца породила версию о создании Стоунхенджа в качестве древнейшей обсерватории.
Таинственный Стоунхендж. / Фото: www.nypost.com

Таинственный Стоунхендж. / Фото: www.nypost.com

 

Необычно выстроенные камни позволяют также предположить: таинственное строение выполняло в древности функции храма солнца или луны. Но одновременно Стоунхендж мог служить капищем с установленными идолами и гробницей язычников. Захоронения здесь действительно были обнаружены, однако они появились намного позже, чем был возведён Стоунхендж.

Возникновение загадочного сооружения многочисленные легенды связывают с волшебником Мерлином, атлантами, античными римлянами и гиперборейцами

Раскрытая тайна


Схема Стоунхенджа. / Фото: www.cambridge.org

Схема Стоунхенджа. / Фото: www.cambridge.org

 

Ученые же продолжают биться над научным обоснованием происхождения Стоунхенджа. В последний день мая 2018 года в журнале Antiquitу были опубликованы выводы учёных из Лейстерского университета и Музея Уэльса, сделанные на основании результатов исследований работ Герберта Томаса и новых анализов образцов 1906 года.

По версии Герберта Томаса камни доставлялись с гор Пресели, где было обнаружено месторождение камней. Доставка осуществлялась на лодках, плывших вдоль побережья.
Загадочный Стоунхендж. / Фото: www.britishheritage.com

Загадочный Стоунхендж. / Фото: www.britishheritage.com

 

Учёные провели дополнительные исследования, включающие в себя аналитические методы, наряду с переданной и отражённой микроскопией. Подробно изучив все имеющиеся данные, специалисты сделали вывод: от месторождения до реки Монноу камни спускали при помощи животных, затем осуществлялась их переправа через реку Северн или спуск к Эйвону.
Craig-Rhos-Y-felin. / Фото: www.blogspot.com

Craig-Rhos-Y-felin. / Фото: www.blogspot.com

 
Carn Goedog. / Фото: www.messagetoeagle.com

Carn Goedog. / Фото: www.messagetoeagle.com

 

Согласно исследованиям, не исключается возможность того, что источником синих камней является не только горы Пресели, но и месторождения Крайг-Рос-и-велин и Карн Гедог, располагающиеся значительно ниже.

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Загадка Стоунхенджа раскрыта: Учёные узнали, как древние строили таинственное сооружение

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Загадка Стоунхенджа раскрыта: Учёные узнали, как древние строили таинственное сооружениеПодписаться на мой Instagram
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