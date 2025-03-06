Хитрости для тех, кто любит простой быт

Поддерживать квартиру в чистоте и порядке – это целое искусство, которому нужно учиться. Если у вас нет на это времени или вы не хотите тратить много сил на бытовые хлопоты, значит, нужно максимально оптимизировать этот процесс. Как это сделать? Правильно, с помощью полезных хитростей.







Делимся своими самыми любимыми лайфхаками, чтобы вы тоже смогли их оценить и взять себе на заметку.

Хитрость 1: Стирайте полотенца с растительным маслом

Хитрость 3: Чистите плиту кофейной гущей

Хитрость 4: Режьте торт горячим ножом

Хитрость 5: Убирайте известковый налет зубной пастой

Хитрость 6: Устраняйте жирные следы мелом

Хитрость 7: Кладите в мыльницу губку для посуды

Добавляйте масло в миску с грязными полотенцами.Первый же пункт, и сразу такой оригинальный. Многие привыкли, что нужно выводить пятна ОТ растительного масла, а не с его помощью, но здесь нет никакой ошибки. Оказывается, этот продукт является идеальным средством для очистки кухонных полотенец от различных загрязнений. Конечно, вы можете отнестись к данному утверждению со скепсисом и недоверием, но когда опробуете лайфхак на практике, пожалеете, что не знали о нем раньше.Итак, для начала нужно приготовить специальный раствор. Налейте в таз пять литров горячей воды, добавьте 200 граммов стирального порошка, две столовых ложки белизны и три столовых ложки растительного масла. Хорошо размешайте все ингредиенты, погрузите в раствор грязные полотенца и оставьте их на три часа, до полного остывания воды (не забывайте периодически помешивать). По истечении времени достаньте полотенца из миски и отправьте в стиральную машину. После стирки они будут как новенькие.Хитрость 2: Убирайте пятна от суперклея сольюНатирайте грязные руки солью.Если вы постоянно мастерите что-то своими руками или каждую неделю помогаете ребенку с аппликациями, неудивительно, что ваши пальцы и ладони постоянно в клею. Удалить его обычным мылом не получается, приходится ждать, пока остатки средства сами слезут. Но на самом деле, решить проблему можно гораздо быстрее и эффективнее, нужна лишь поваренная соль.Смочите водой участок руки, запачканный клеем, а затем посыпьте его солью. Растирайте ладонь около минуты, пока не начнет появляться паста грязно-белого цвета. Смойте ее мылом, и от клея не останется даже следа. Этот способ очень удобный, потому что соль всегда есть под рукой – не придется искать ее по всему дому со склеенными пальцами.Кофейная гуща отлично очистит плиту.Даже если вы не гадаете на кофейной гуще, все равно не следует выбрасывать ее в мусорное ведро – она может пригодиться. Гуща обладает прекрасными чистящими свойствами, и ее смело можно использовать для того, чтобы привести в порядок газовую или электрическую плиту.Все, что вам нужно сделать – нанести гущу на загрязненные участки и на протяжении нескольких минут втирать в поверхность губкой для мытья посуды. Затем уберите остатки влажной тряпкой и протрите плиту насухо. В кофейной гуще содержатся маленькие частички, которые являются эффективным абразивом. При этом они нежнее, чем металлический скребок, и не царапают плиту. Плюс вы можете сэкономить на дорогостоящей бытовой химии, воспользовавшись для чистки подручным средством.Нагрейте лезвие под струей горячей водыКазалось бы, что сложного в том, чтобы нарезать торт? Однако, когда дело доходит до самой процедуры, начинается куча проблем. Во-первых, кусочки получаются неровными, во-вторых, бисквит крошится, в-третьих, кремовый десерт превращается в массу неопределенной формы. Согласитесь, подавать такое на праздничный стол совсем не хочется. Некоторые хозяйки даже шутят, что проще на диету сесть, чем пытаться красиво нарезать торт.На самом деле добиться идеального разреза бисквита, чтобы крем остался на месте и не было никаких крошек, очень просто. Нужно лишь подготовить нож, которым вы собираетесь нарезать торт. Подержите его в кипятке несколько минут, пока лезвие хорошо не нагреется, затем насухо вытрите полотенцем и приступайте к нарезке. После отделения кусочка важно на уводить нож вверх, а тянуть его на себя – так вы не смешаете слои между собой.Натрите кран зубной щеткой с пастой.Ну вот, только вчера сделали уборку в ванной, а сегодня на кране опять появился известковый налет. Устали пытаться решить проблему специальными средствами? Попробуйте использовать зубную пасту вместе со старой щеткой. Равномерно распределите ее по смесителю и тщательно пройдитесь щеткой по поверхности, особое внимание уделяя загрязненным местам. Далее оставьте пасту примерно на полчаса, а затем уберите остатки влажной салфеткой. В конце вытрите смеситель насухо и наслаждайтесь его блеском.Обратите внимание: Отказ от агрессивной бытовой химии не только поможет сэкономить, но также продлит срок службы крана, насадки для душа и прочей сантехники. Дело в том, что в состав таких средств входят кислоты и щелочи, которые со временем начинают разъедать металл и керамику. Используя зубную пасту, вы сможете избежать таких последствий.Раскрошите мел и пройдитесь по пятну паровым пылесосомСправиться с жирными пятнами на одежде сложнее, чем кажется. Иногда не помогает даже стирка с использованием пятновыводителя. Если вы увидели, что стиральная машинка не смогла справиться с загрязнениями, самое время обратиться к тяжелой артиллерии. Мы говорим про обычный мел, которым пишут на школьных досках, и паровом пылесосе. В тандеме эти две вещи смогут на раз-два справиться со следами жира.Итак, измельчите мел до состояния крошки, равномерным слоем распределите его по загрязненному участку одежды и оставьте на несколько часов, чтобы он впитал в себя большую часть жира. После этого удалите остатки мела влажной тряпкой и переходите ко второму этапу. Установите на пылесос насадку для отпаривания ковров и включите режим паровой уборки. Обрабатывайте одежду около десяти минут, пока жирное пятно полностью не исчезнет. Конечно, этот способ не такой быстрый, как хотелось бы, зато очень эффективный – не придется раз за разом пытаться отстирать одежду в стиральной машине.Губка будет впитывать влагу.Если вы до сих пор пользуетесь мылом в брусочках, потому что считаете их более удобными и эффективными, скорее всего, вы постоянно сталкиваетесь с одной и той же проблемой – они быстро раскисают в мыльнице. Это происходит из-за лишней влаги, и даже если в подставке есть отверстия, особо это не спасает.Чтобы мыло на портилось, а полка и бортики ванной оставались чистыми и ухоженными, воспользуйтесь следующей хитростью. Положите в мыльницу губку для мытья посуды, а мыло после использования кладите сверху. Поролон будет быстро впитывать в себя воду и брусочек не успеет раскиснуть. Если губка не подходит по размеру, ей можно придать нужную форму и габариты с помощью ножниц. Лучше выбирать изделие в цвета ванной комнаты, чтобы оно не выбивалось из интерьера.Кстати, мыльной губкой очень удобно протирать грязную раковину – не приходится тянуться за специальным средством. А еще, это отличный способ сэкономить на покупке мыла: оно меньше контактирует с водой и дольше не раскисает, а значит, вы можете пользоваться им несколько недель.