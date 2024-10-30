Путешествия во времени — одно из наиболее интересных направлений в современном кинематографе. Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее почти всегда отличаются интересными и непредсказуемыми поворотами сюжета. В нашей сегодняшней подборке — 12 отличных фильмов, позволяющие с головой окунуться в сложности и загадки пространственно-временного континуума.

1. Патруль времени (1994).2. Люди в черном 3 (2012).3. Исходный код (2011).4. Донни Дарко (2001).5. Люди Икс: Дни минувшего будущего (2014).6. Прибытие (2016).7. Петля времени (2012).8. Интерстеллар (2014).9. Грань будущего (2014).10. 12 Обезьян (1995).11. Терминатор , Терминатор 2: Судный день (1984,1991).12. Назад в будущее (трилогия 1985-1990).Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)