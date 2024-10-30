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Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее

Путешествия во времени — одно из наиболее интересных направлений в современном кинематографе. Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее почти всегда отличаются интересными и непредсказуемыми поворотами сюжета. В нашей сегодняшней подборке — 12 отличных фильмов, позволяющие с головой окунуться в сложности и загадки пространственно-временного континуума.



Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее

Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее

1. Патруль времени (1994).

Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее

2. Люди в черном 3 (2012).

Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее

3. Исходный код (2011).

Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее

4. Донни Дарко (2001).

Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее

5. Люди Икс: Дни минувшего будущего (2014).

Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее

6. Прибытие (2016).

Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее

7. Петля времени (2012).

Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее

8. Интерстеллар (2014).

Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее

9. Грань будущего (2014).

Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее

10. 12 Обезьян (1995).

Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее

11. Терминатор, Терминатор 2: Судный день (1984,1991).

Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее

12. Назад в будущее (трилогия 1985-1990).

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