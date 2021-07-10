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Советские плакаты, которые удивляют

Каждый советский человек до сих пор наверняка прекрасно помнит агитационные советские плакаты, лозунги которых уже превратились в крылатые фразы. Цели таких плакатов были разными — например, донести до народа отношение правительства к определенному событию или пропаганда человеческих ценностей. Сейчас эти плакаты являются элементами нашего культурного наследия.

Советские плакаты, которые удивляют

Но встречаются такие плакаты советских времен, при виде которых не можешь не задаться вопросом, о чем вообще думали авторы и художники, так как они вызывают по крайней мере легкое недоумение.

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

Советские плакаты, которые удивляют

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