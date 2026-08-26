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Применение яблочной кожуры для орхидеи

Удивительно красивые орхидеи требуют особого ухода. Однако зная несколько простых лайфхаков, цветоводы могут в разы упростить себе задачу по уходу за этим цветком. Так, мало кто знает, что яблочная кожура может быть очень полезна для орхидей.

Применение яблочной кожуры для орхидеи

Используя яблочную кожуру, можно приготовить воду для полива, содержащую большое количество витамина А и витамина С, необходимых для активного роста и развития орхидей.


Очистите 2 небольших яблока и залейте кожуру 1 литром кипятка. Накройте крышкой и оставьте на 24 часа.

Применение яблочной кожуры для орхидеи

Перелейте воду в кувшин через мелкое сито и используйте ее для полива орхидей один раз в 2 недели.

Применение яблочной кожуры для орхидеи

Результат от использования этого простого средства будет заметен уже через месяц.

Применение яблочной кожуры для орхидеи

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яблоко
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