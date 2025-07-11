Ремонт, который превратил унылые квартиры в дворцы

При переезде в новое жилье часто хочется переделать все под себя, да и старые квартиры и дома нередко тоже нуждаются в обновлении. Именно с такими ситуациями и столкнулись герои этой статьи.

У них получилось сделать настолько крутые ремонты, что мы буквально аплодировали им стоя и кое-какие идеи даже взяли на заметку.

В самом доме мы снесли кучу стен, чтобы сделать максимально открытое пространство. А старая кухня теперь стала нашей спальней.В новом душе при закрытой форточке становится очень жарко. Вдобавок мы установили подогреваемые полы, чтобы не мерзнуть зимой. К счастью, пока никаких проблем не возникло.Сначала я взяла карандаш и нарисовала контуры фигур, а затем раскрасила их вручную. Краску я выбирала, ориентируясь на бумажные цветовые карточки в магазине. Казалось, что это будут приглушенные цвета, но на стене они выглядят намного ярче.Я даже не осознавал, насколько плохо выглядели эти двери, пока не переделал их. Просто уже так долго жил с ними, что даже не обращал внимание на их плачевное состояние.Если что, я убежденный сторонник использования одного и того же цвета напольного покрытия и краски во всем доме.Светильники немного утоплены в потолок, а светодиодные лампы полностью управляются из приложения, установленного на гаджете моего ребенка. Можно включать одни лампы и выключать другие, регулировать яркость и даже «играть» освещением под песню.Я вообще-то работаю маляром, поэтому не совсем разбираюсь во всех остальных аспектах строительства и ремонта. Но мне так нравится учиться и делать все самостоятельно!