Ремонт, который превратил унылые квартиры в дворцы

При переезде в новое жилье часто хочется переделать все под себя, да и старые квартиры и дома нередко тоже нуждаются в обновлении. Именно с такими ситуациями и столкнулись герои этой статьи.
У них получилось сделать настолько крутые ремонты, что мы буквально аплодировали им стоя и кое-какие идеи даже взяли на заметку.
Даже большой ремонт когда-нибудь заканчивается
«Купили с мужем свою первую квартиру. Ванная до ремонта выглядела просто жутко»
В самом доме мы снесли кучу стен, чтобы сделать максимально открытое пространство. А старая кухня теперь стала нашей спальней.
«Тут еще есть, что доделать, но 90% ремонтных работ уже позади»
«Раньше как было: захожу в ванную и голова начинает кружиться из-за этих разводов. Через год терпение лопнуло. Теперь у нас почти как в спа-салоне»
В новом душе при закрытой форточке становится очень жарко. Вдобавок мы установили подогреваемые полы, чтобы не мерзнуть зимой. К счастью, пока никаких проблем не возникло.
«Обновили столовую. Я все еще в поисках идеального ковра и зеркала для этой комнаты»
«Я расписала стену в комнате своими руками и в процессе говорила себе: „Если выйдет неудачно, я просто закрашу это“. Но в итоге мне все нравится!»
Сначала я взяла карандаш и нарисовала контуры фигур, а затем раскрасила их вручную. Краску я выбирала, ориентируясь на бумажные цветовые карточки в магазине. Казалось, что это будут приглушенные цвета, но на стене они выглядят намного ярче.
«Ремонт ванной комнаты. Вот фотографии до и после»
«Мы сделали в нашей спальне декоративный камин»
«В прошлом месяце мне пришла в голову безумная идея обновить старые и поврежденные дверцы шкафа.
Я даже не осознавал, насколько плохо выглядели эти двери, пока не переделал их. Просто уже так долго жил с ними, что даже не обращал внимание на их плачевное состояние.
«Обновила балкон. Горжусь, что все сделала своими руками»
«Это дом постройки 1940 года. Мы пытаемся вернуть ему прежний вид, но дополнить его современными удобствами»
«Наша кухня до и после ремонта»
Если что, я убежденный сторонник использования одного и того же цвета напольного покрытия и краски во всем доме.
Когда из непонятного помещения получается современный санузел
«Детская комната после ремонта. Тут нужно еще кое-что доделать, но я горжусь тем, как у нас получилось»
Светильники немного утоплены в потолок, а светодиодные лампы полностью управляются из приложения, установленного на гаджете моего ребенка. Можно включать одни лампы и выключать другие, регулировать яркость и даже «играть» освещением под песню.
«Обновление спальни: до и после»
«Это деревянные полы 1955 года. Когда мы купили дом, они находились в печальном состоянии. Пришлось обращаться за помощью к профессионалам»
«Ремонт кладовой: до и после»
«Купил свое первое жилье 10 месяцев назад. В первый же день начал ремонт. Посмотрите, как изменилась кухня»
Я вообще-то работаю маляром, поэтому не совсем разбираюсь во всех остальных аспектах строительства и ремонта. Но мне так нравится учиться и делать все самостоятельно!
«Сделал ремонт ванной комнаты. Бюджет был ограничен»
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