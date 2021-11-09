Какие известные (и не очень) личности стали прототипами героев популярных советских мультфильмов

А знаете ли вы, кто стал прототипом этих персонажей
По сегодняшний день советские мультики вспоминаются с особой теплотой и ностальгией. На них выросло не одно поколение советских и постсоветских детей. Но мало кто догадывается, кто стал прототипом того или иного мультяшного персонажа. Предлагаем взглянуть на героев еще раз, но уже под другим углом.
Бременские музыканты
Одним из лучших советских мультфильмов были «Бременские музыканты». Тексты из песен ленты разлетелись на цитаты, а главные персонажи стали любимыми. Бременские музыканты олицетворяли собой свободу и бунтарство как для детей, так для взрослых.
Изначально герои выглядели совсем иначе: принцесса в пышном платье, а Трубадур в шутовском колпаке. Но такой вид совсем не подходил будущему мюзиклу. Однажды режиссер мультфильма Инесса Ковалевская увидела в одном заграничном журнале блондина с прической под «Битлз» и расклешенных джинсах. Именно он стал прототипом простого юноши Трубадура. Прообразом Принцессы была выбрана также реальная женщина в красном платье, а именно жена автора песен — Юрия Энтина. Короля же срисовали с известного актера, часто исполнявшего королевские роли — Эраста Гарина.
Трус, Бывалый и Балбес стали прототипами разбойников совершенно случайно./Фото: cs10.pikabu.ru
Мультипликаторы долго не могли подобрать достойных персонажей, с кого можно было бы срисовать разбойников. Им хотелось ярких личностей, а все, кого они рисовали, выглядели тускло и неприглядно. Все изменилось в один момент, когда редактор студии принесла фото-календарь, на котором красовались танцующие герои кавказкой пленницы — Трус, Бывалый и Балбес. Скрывать факт такого заимствования никто не стал, поэтому образы специально подчеркнули.
38 попугаев
В 1976 году на экраны вышел кукольный мультфильм «38 попугаев», состоявший из множества коротких серий. Его героями стали рассудительный удав, непоседа-мартышка, умный слоненок и энергичный попугай. Картина быстро обрела популярность среди зрителей. А ведь секрет такого быстрого взлета прост — создатель мультфильма перенял поведенческие черты у своих знакомых, тем самым сделав героев «живыми».
Прототипом попугая стал вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин./Фото: s.mediasole.ru
В момент выхода мультфильма в свет никто даже не заметил, что прототипом попугая стал сам вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. Автор скопировал все ленинские манеры, например жестикуляцию, манеру речи и стиля (попугай то и дело передвигался взад-вперед, энергично взмахивая крылом и попутно что-то рассказывая). Конечно, все акценты были максимально сглажены, и герой не картавил как Ленин, но иногда заикался на букве «Р». Об этом постановщик-мультипликатор Леонид Шварцман признался только в 2015 году. Если бы цензура того времени заподозрила что-то неладное или хотя бы уловила малейший намек на пародию, вряд ли бы мультфильм «38 попугаев» вообще когда-нибудь вышел на свет.
Винни Пух
Советский «Винни Пух» вышел на экраны в 1969 году. По сей день многие фразы плюшевого мишки и других героев используются в жизни. Фильм был создан после выхода в свет книги Алана Милна про Винни Пуха и его друзей. Медведь так пришёлся по нраву советским детям, что было решено экранизировать его в студии «Союзмультфильма». Конечно же, авторских прав на него никто не покупал, а создатели буквально работали за идею.
Изначально Винни Пух был срисован с любимого довоенного и старого мишки художника Владимира Зуйкова. Но этот образ был забракован режиссером. Мультипликаторы перепробовали множество вариантов, но ни один не подходил. Но однажды в студию пришел Евгений Леонов, когда пробовался на озвучивание. Режиссер сразу понял — добрый и милый актер был идеальным прототипом Винни Пуха.
Добрый и милый актер был идеальным прототипом Винни Пуха./Фото: warnet.ws
Леонов очень переживал по поводу новой роли, и все время порывался уйти, но его останавливали и убеждали, что все хорошо. Привычный голос актера не совсем подходил медведю, поэтому его немного ускорили. Так знаменитый актер стал прообразом Винни Пуха. После его так и называли «Пухом», да он и сам был не прочь так называться, особенно если встречался с детьми.
Жил был пёс
В 1982 году состоялась премьера советского мультфильма «Жил был пес». Режиссер-мультипликатор Эдуард Назаров писал сценарий к нему целый год, хотя фильм был создан по мотивам украинской народной сказки, которую он читал в детстве. Десятиминутный мультик содержал в себе несколько украинских песен и не более десятка фраз. Тем не менее именно они стали ключевыми и быстро разлетелись на цитаты.
Народные мотивы в мультфильме взяты с реального украинского города, куда режиссер часто приезжал к друзьям. Воссоздать атмосферу села помогли зарисовки, сделанные в этнографическом музее Киева и Львова.
Образ волка перерисовали специально под Армена Джигарханяна./Фото: cn13.nevsedoma.com.ua
Изначально на озвучку волка был приглашен Михаил Ульянов, он же и стал его первым прообразом. Никого кроме него режиссер не видел в этой роли. Однако тот никак не мог попасть в студию на озвучивание из-за нехватки времени. Вскоре стало ясно, что ждать больше нельзя и нужно срочно искать замену. Тогда в студию был приглашен Армен Джигарханян. Первый образ волка, срисованный с Ульянова, плохо сочетался с голосом актера, поэтому его пришлось перерисовывать снова. Джигарханяну волк пришелся по душе. Это был его дебют в мультипликации.
Ну, погоди!
Многосерийный мультфильм «Ну, погоди!» впервые вышел на экраны в 1969 году. Неразлучная парочка интеллигентного зайца и хулиганистого волка сразу покорила сердца советского народа. Все события фильма развиваются на фоне советского быта (цирк, музей, луна-парк, концерты, спорт), а сами герои живут обычной жизнью.
Многие считают, что главный задира был срисован с актера Анатолия Папанова, однако на самом деле все было не так. Режиссер Вячеслав Котеночкин очень долго работал над образами героев. Причем заяц получился легко и именно таким, каким он его себе представлял. А вот над обликом волка пришлось долго повозиться, пока однажды он не увидел одного парня, который стоял, опершись на стену дома. Черные длинные волосы, немного вывалившийся живот, сигарета — вот он, идеальный прототип рисованного забияки. Сказано — сделано! Уже после первого показа, мультфильм смог вызвать овации.
Прототипом стал обычный парень хулиганистого вида./Фото: vdp.mycdn.me
Озвучивал волка всегда Анатолий Папанов, но когда он умер, очень остро стал вопрос о закрытии проекта, поскольку заменять его голос другим никто не захотел. И тут выяснилось, что звукооператор сохранил все записи актера. Именно их стали использовать в новых сериях мультфильма.
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