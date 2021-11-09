Какие известные (и не очень) личности стали прототипами героев популярных советских мультфильмов

А знаете ли вы, кто стал прототипом этих персонажей

Бременские музыканты

/Фото: cs10.pikabu.ru Трус, Бывалый и Балбес стали прототипами разбойников совершенно случайно./Фото: cs10.pikabu.ru

38 попугаев

Прототипом попугая стал вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин./Фото: s.mediasole.ru

Винни Пух

Добрый и милый актер был идеальным прототипом Винни Пуха./Фото: warnet.ws

Жил был пёс

Образ волка перерисовали специально под Армена Джигарханяна./Фото: cn13.nevsedoma.com.ua

Ну, погоди!

Прототипом стал обычный парень хулиганистого вида./Фото: vdp.mycdn.me