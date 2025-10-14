«Дом» для панд в Копенгагенском зоопарке

Архитекторы BIG - Bjarke Ingels Group завершили строительство «дома» для панд в Копенгагенском зоопарке в Дании. Круговой вольер создан для размещения двух привезённых из Чэнду (Китай) в качестве подарка панд. Проект получил название Panda House и был разработан в сотрудничестве с ландшафтными архитекторами Schønherr, компанией MOE и зоологами для имитации естественной среды обитания животных.
Архитекторы изучили социальные и поведенческие потребности панд, которые по своей природе являются одиночками, и выделили отдельные зоны для самца и самки, чтобы они не могли видеть и слышать друг друга до брачного сезона. Форма вольера напоминает китайский символ инь-янь, представляющий противоположные, но сбалансированные силы — круглый участок поделён изогнутой стеной на гармоничные «дома», которые могут быть объединены. В вольере созданы различные среды обитания, включая «бамбуковый лес» на возвышенности и более густой «туманный лес» на другой стороне. Архитекторы предусмотрели разнообразные скалы, деревья для лазанья, бассейны и ручьи. Всё это даёт пандам возможность отдохнуть, исследовать, поесть, найти тень и солнце в зависимости от сезона, температуры и предпочтений. В целом проект Panda House спроектирован так, чтобы люди чувствовали себя в гостях в доме панд, а не считали животных экзотическими гостями из далёких стран. Для наблюдения созданы открытая смотровая площадка и закрытая зона за стеклом. Для более глубокого погружения в атмосферу архитекторы оборудовали франко-азиатское бистро для посетителей.
