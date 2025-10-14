С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    С другом в 1965 быстро соорудили передатчик на основе радиолы, подключив через ламповую панельку питание методом "вис...Радиохулиганы в СССР
  • Елена Каратеева
    У нас живёт это чудо. Правда, не такое шикарное, как на фото, но тоже ничего. "Чёрный дым". На руках не сидит, но мож...10 «недостатков» ...
  • Елена Каратеева
    "Весь", действительно, означает село. Есть выражение в нашем языке "города и веси". Слово "город" это не столько огра...«Восвояси» – это ...

«Дом» для панд в Копенгагенском зоопарке



Архитекторы BIG - Bjarke Ingels Group завершили строительство «дома» для панд в Копенгагенском зоопарке в Дании. Круговой вольер создан для размещения двух привезённых из Чэнду (Китай) в качестве подарка панд. Проект получил название Panda House и был разработан в сотрудничестве с ландшафтными архитекторами Schønherr, компанией MOE и зоологами для имитации естественной среды обитания животных.


Архитекторы изучили социальные и поведенческие потребности панд, которые по своей природе являются одиночками, и выделили отдельные зоны для самца и самки, чтобы они не могли видеть и слышать друг друга до брачного сезона. Форма вольера напоминает китайский символ инь-янь, представляющий противоположные, но сбалансированные силы — круглый участок поделён изогнутой стеной на гармоничные «дома», которые могут быть объединены. В вольере созданы различные среды обитания, включая «бамбуковый лес» на возвышенности и более густой «туманный лес» на другой стороне. Архитекторы предусмотрели разнообразные скалы, деревья для лазанья, бассейны и ручьи. Всё это даёт пандам возможность отдохнуть, исследовать, поесть, найти тень и солнце в зависимости от сезона, температуры и предпочтений. В целом проект Panda House спроектирован так, чтобы люди чувствовали себя в гостях в доме панд, а не считали животных экзотическими гостями из далёких стран. Для наблюдения созданы открытая смотровая площадка и закрытая зона за стеклом. Для более глубокого погружения в атмосферу архитекторы оборудовали франко-азиатское бистро для посетителей.


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
moe, компанияbjarke ingels group (big)
наверх