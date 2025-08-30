С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Chebotareva
    Что все занижается ?? Что , не ходят В рядовые магазины ??? Пятерочка.  Магнит !!!!   Для чего нужно очки втирать про...Какие зарплаты бы...
  • Мария Кравчек
    Вы где нашли хлеб по 30 рублей?Какие зарплаты бы...
  • Валерий Протасов
    А слово "нудный" не связано ли с нудизмом?Фотоистория: отку...

Средневековая утопия: итальянский город-крепость в форме идеальной девятиконечной звезды




В 1593 г. в северо-восточной части Италии в честь победы над турками был заложен удивительный город-крепость Пальманова. Отличительной чертой этого фортификационного объекта стала инновационная планировка в виде девятиконечной звезды. Автор проекта был уверен, что симметричное расположение улиц и оборонительных объектов реально поможет людям выжить во время нападения и даст толчок к процветанию и развитию.
Но утопические мечты в реальности оказались совсем не радужными.

 
Средневековая утопия: город-крепость Пальманова в форме идеальной девятиконечной звезды (Италия). | Фото: travel-experience.it.

Средневековая утопия: город-крепость Пальманова в форме идеальной девятиконечной звезды (Италия). | Фото: travel-experience.it.

 

Мечты архитекторов, которые они пытаются воплотить в жизнь, не всегда приводят к появлению шедевра, ну а если это касается целого города, то надеяться на идеалы – и вовсе не стоит. Ярким примером того, что утопические фантазии по поводу строителсьтва идеального города, не всегда применимы на практике, является средневековый город-крепость Пальманова. А появился удивительный фортификационный объект в северо-восточной части Италии, в Венецианской республике (годы существования 697 – 1797 гг.).

Первый камень в фундамент будущей крепости торжественно заложили в октябре 1593 года, а вот строительство закончилось спустя чуть более 30 лет. Затевая грандиозный проект, руководство Республики и автор проекта мечтали о создании идеального бастиона, который бы стал не только мощным форпостом, но и прекрасным городом, где все было бы спланировано так, чтобы люди могли жить в гармонии с собой и с окружающими.

Примечательно: Это строительство инициировало правительство Венецианской республики, и было приурочено оно к годовщине победы над турками в битве при Лепанто (1571 г.
).

 
Первый камень в фундамент города-крепости был заложен в октябре 1593 года (Пальманова, Италия). | Фото: bigpicture.ru.

Первый камень в фундамент города-крепости был заложен в октябре 1593 года (Пальманова, Италия). | Фото: bigpicture.ru.


 

Разработкой проекта города-крепости Пальманова занимался известный венецианский архитектор Винченцо Скамоцци – ученик Андреа Палладио и активный продолжатель палладианизма. Увлеченный архитектор считал, что в новом городе-крепости должны воплотиться идеи основоположников Возрождения об идеальном городе. Он, один из немногих архитекторов Эпохи Возрождения, решил нести идеалы гуманизма в массы довольно действенным способом, Скамоцци спроектировал город-будущего, в виде правильной девятиконечной звезды. В свой проект он внес некоторые пункты трактатов философов и теоретиков, пропагандирующих правильное размещение городов и их грамотное планирование, начиная с продуманной сети улиц и площадей, и заканчивая возведением архитектурных ансамблей. Прогрессивные идеи противопоставлялись градостроению прошлых лет, его бессистемности, хаосу узких улиц, нагромождению сооружений разных размеров и стилей, скученностью и, наконец, антисанитарией, которая царила в большинстве городов Европы.

 
Четкие пропорции, ритмика и симметрия помогли создать идеальную планировку города (Пальманова, Италия). | Фото: travel-experience.it.

Четкие пропорции, ритмика и симметрия помогли создать идеальную планировку города (Пальманова, Италия). | Фото: travel-experience.it.

 

Чтобы избежать прошлых ошибок, Винченцо Скамоцци особое внимание уделил правильной панировке городе, который начинал строиться с нуля в чистом поле. Учитывая его любовь к античной архитектуре, не удивительно, что проектом были предусмотрены: четкие пропорции, ритмика, идеальная симметрия в масштабах города и крепости, рассчитанных на проживание 20 тыс. человек, не считая гарнизона, который должен будет располагаться в бастионной части Пальмановы. При этом ом был искренне уверен, что благодаря такой упорядоченности, благоустройству и комфортной жизни получится создать совершенное общество, в котором все слои населения, включая военных, будут сосуществовать в дружбе и согласии. Но в реальности все получилось не так, как задумывалось. Один из современных исследователей истории Венеции американский профессор Эдвард Уоллес Мюир в своей работе отметил: «Теоретики-гуманисты спроектировали множество идеальных городов, которые интригующе выглядели на бумаге, но как пространство для жизни не имели успеха».

 
Форма правильной девятиконечной звезды была взята за основу планирования всех структур города-крепости (Пальманова, Италия). | Фото: bigpicture.ru.

Форма правильной девятиконечной звезды была взята за основу планирования всех структур города-крепости (Пальманова, Италия). | Фото: bigpicture.ru.


 

После длительных расчетов и исследований Винченцо Скамоцци принял решение, что город и крепость будут иметь вид правильной девятиконечной звезды. При этом три уровня улиц повторяют эту же форму и организованы они вокруг такой же центральной площади. Что же касается крепостных стен и укрепительных сооружений, то они полностью повторили очертания улиц, создав идеально симметричную звезду.

В оборонительной же части крепости воплощены лучшие фортификационные решения, которые только можно было придумать в тех условиях жизни. Проектированием этих объектов занимался талантливейший военный инженер Джулио Саворньяно. Ему удалось создать безупречный образец бастионной системы укреплений, идеальный пограничный объект, спроектированный в стиле alla moderna, который очень быстро стал популярным.

 
Сохранившаяся часть оборонительных укреплений Пальмановы (Италия). | Фото: © Viktor-Viktor.

Сохранившаяся часть оборонительных укреплений Пальмановы (Италия). | Фото: © Viktor-Viktor.

 

Как показала практика, форма крепостных стен в виде девятиконечной звезды как нельзя лучше смогла обеспечить каждый из углов «звезды», быстрой связью между ними поскольку находились они в непосредственной близости, в то время как в обычных прямоугольных или квадратных структурах это расстояние увеличивалось в разы. Согласно проекту, углы укреплялись сторожевыми башнями-бастионами обеспечивающими 360-градусную оборону и, если на одну из них был произведен налет или атака, два соседних бастиона могли в срочном порядке прийти на помощь. Таким образом получалось, что бастионы могли защищать друг друга без ущерба для общей оборонительной линии. Также стоит отметить, что все расчеты, связанные с высотой стен и строений, расстоянием углов с башнями-бастионами друг от друга были сделаны с учетом дальнобойности орудий, использующихся в то время вражескими армиями, в основном, турками и маскировки.

 
Преображенные въездные ворота, ведущие на территорию города-крепости (Пальманова, Италия).

Преображенные въездные ворота, ведущие на территорию города-крепости (Пальманова, Италия).

 

По всем правилам фортификации были установлены и ворота с откидными мостами, и два ряда земляных валов, рвов с водой и равелинами. Также перед крепостью был насыпан высокий вал-куртина длиной в 7 километров, который выступал маскировочным объектом (за ним не видно было невысоких строений) и защищал новый город-крепость еще на подступах к нему, делая его фактически неуязвимым.

 
В идеально спроектированный город даже в дармовые новенькие дома венецианцы никак не хотели заселяться (Пальманова, Италия). | Фото: philologist.livejournal.com.

В идеально спроектированный город даже в дармовые новенькие дома венецианцы никак не хотели заселяться (Пальманова, Италия). | Фото: philologist.livejournal.com.

 

Интересный факт от Novate.ru: Все эти предосторожности, обеспечивающие надежную защиту, установка самых современных и мощных орудий, удобная планировка широких улиц, позволяющая в считанные минуты добраться как до центральной городской площади, так и к ближайшим воротам, величественный собор, новенькие просторные дома и внутренние дворики никак не впечатлили венецианцев, не пожелавших переселяться в идеальный Город-звезду, такое название он получил в народе. Даже после того, как власти Республики начали раздавать дома бесплатно, таким щедрым предложением воспользовались единицы. После такого провала было объявлено помилование для некоторых категорий преступников, которые согласились после освобождения поселиться в Пальманове в выделенном доме. Можно сказать, что город заселяли принудительно, ведь венецианцы никак не хотели покидать обжитые места, чтобы поселиться в пустынном приграничном месте даже несмотря на то, что в нем великолепно спланирована необходимая инфраструктура и задаром предоставляются дома.

 
Кафедральный собор Пальмановы, построенный по проекту Винченцо Скамоцци (Италия).

Кафедральный собор Пальмановы, построенный по проекту Винченцо Скамоцци (Италия).

 
Кафедральный собор Duomo di Palmanova – один из лучших образцов средневековой венецианской архитектуры на севере Италии.

Кафедральный собор Duomo di Palmanova – один из лучших образцов средневековой венецианской архитектуры на севере Италии.

 

Два столетия такая форма крепости оправдывала все надежды властей и доказала состоятельность теории автора проекта о целесообразности правильной формы девятиконечной звезды. Но время идет, меняется военная стратегия и вооружение, что не могло не сказаться на устойчивости старых оборонительных сооружений. И тот факт, что со временем был добавлен еще один ряд земляных валов, а бастионы оснащены новыми орудиями не спасли Пальманову от захвата. И случилось это в 1797 году, правда произошло это старым проверенным способом, применяемом еще в древности – обманным путем и без единого выстрела.

 
Вокруг главной площади установлено 11 статуй генералов, которые в разные года управляли городом-крепостью (Пальманова, Италия).

Вокруг главной площади установлено 11 статуй генералов, которые в разные года управляли городом-крепостью (Пальманова, Италия).

 

С этого времени началась черная полоса для Венеции и этой крепости в частности (1797 г. стал роковым для Венецианской республики – она перестала существовать). Несколько лет подряд город-крепость переходила от австрийцев к французам и наоборот (в крепости побывал и Наполеон со своим войском). Так продолжалось до тех пор, пока в 1814 году крепость окончательно не захватили Габсбурги – могущественная монаршая династия Европы (германо-австрийская). Под их властью находилась часть Венеции вместе с Пальмановой крепостью целых 50 лет, пока в результате мятежа под предводительством генерала Цукки, Город-звезда не присоединился к Итальянскому королевству.

 
Основные достопримечательности и административные учреждения расположены вокруг главной площади (Пальманова, Италия).

Основные достопримечательности и административные учреждения расположены вокруг главной площади (Пальманова, Италия).

 

Кстати сказать, правление иностранных захватчиков внесло изменение и в облик самого городка. Самым значимым объектом, появившимся возле главной городской площади, стал Общественный театр, построенный в годы правления Габсбургов. Поговаривают, что именно в нем зарождались освободительные идеи рисорджименто (национально-освободительное движение итальянского народа против иностранного господства), шла подготовка мятежа и происходили тайные собрания.

 
Частично, экспонаты исторического музея Пальмановы выставлены на главной площади Пьяцца Гранде (Италия). | Фото: © Viktor-Viktor.

Частично, экспонаты исторического музея Пальмановы выставлены на главной площади Пьяцца Гранде (Италия). | Фото: © Viktor-Viktor.

 

Последняя военно-политическая передряга, в которую попал город-крепость, была Первая мировая война. В этот период его бастионы активно использовались в качестве продовольственных складов и основного арсенала, отсюда шло распределение войск и снабжение армии. После широкомасштабной битвы при Капоретто, когда Королевская итальянская армия, отражала атаки австро-германских войск. В последнем бою итальянцы вынуждены были покинуть Пальманову, отступающие войска подожгли город. К счастью, он практически не пострадал, сохранив все такой же правильный симметричный рисунок улиц и крепостных укреплений, жилые дома и общественные здания.

 
Несмотря на то, что город должен был стать идеальным местом для жизни, желающих прикоснуться к средневековой утопии оказалось не так уж и много (Пальманова, Италия).

Несмотря на то, что город должен был стать идеальным местом для жизни, желающих прикоснуться к средневековой утопии оказалось не так уж и много (Пальманова, Италия).

 

На этом славная военная и оборонительная жизнь городка была окончена. В 1960 г. итальянское правительство признало Пальманову национальным историческим памятником, в надежде на то, что, по сути, вымирающий городок (в нем проживает около 5,5 тыс. человек из 20 тыс. запланированных) превратится в туристический центр региона. Но путешествующие так и не спешат посетить удивительный город-крепость, который может похвастаться идеальной симметрией планировки. По сей день на его тихих спокойных улочках можно встретить преимущественно местных жителей, поскольку гостей не так уж и много, впрочем, как и горожан.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
винченцо скамоцци
кафедральный собор пальмановы
итальянское правительство, италия
instagram (инстаграм), социальная сеть
эдвард уоллес мюир
Андреа Палладио
duomo di palmanova
джулио саворньяно
общественный театр
музей пальмановы
королевская итальянская армия, италия
правительство венецианской республики
наверх