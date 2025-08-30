Средневековая утопия: итальянский город-крепость в форме идеальной девятиконечной звезды

В 1593 г. в северо-восточной части Италии в честь победы над турками был заложен удивительный город-крепость Пальманова. Отличительной чертой этого фортификационного объекта стала инновационная планировка в виде девятиконечной звезды. Автор проекта был уверен, что симметричное расположение улиц и оборонительных объектов реально поможет людям выжить во время нападения и даст толчок к процветанию и развитию.
Средневековая утопия: город-крепость Пальманова в форме идеальной девятиконечной звезды (Италия). | Фото: travel-experience.it.
Мечты архитекторов, которые они пытаются воплотить в жизнь, не всегда приводят к появлению шедевра, ну а если это касается целого города, то надеяться на идеалы – и вовсе не стоит. Ярким примером того, что утопические фантазии по поводу строителсьтва идеального города, не всегда применимы на практике, является средневековый город-крепость Пальманова. А появился удивительный фортификационный объект в северо-восточной части Италии, в Венецианской республике (годы существования 697 – 1797 гг.).
Первый камень в фундамент будущей крепости торжественно заложили в октябре 1593 года, а вот строительство закончилось спустя чуть более 30 лет. Затевая грандиозный проект, руководство Республики и автор проекта мечтали о создании идеального бастиона, который бы стал не только мощным форпостом, но и прекрасным городом, где все было бы спланировано так, чтобы люди могли жить в гармонии с собой и с окружающими.
Примечательно: Это строительство инициировало правительство Венецианской республики, и было приурочено оно к годовщине победы над турками в битве при Лепанто (1571 г.
Первый камень в фундамент города-крепости был заложен в октябре 1593 года (Пальманова, Италия). | Фото: bigpicture.ru.
Разработкой проекта города-крепости Пальманова занимался известный венецианский архитектор Винченцо Скамоцци – ученик Андреа Палладио и активный продолжатель палладианизма. Увлеченный архитектор считал, что в новом городе-крепости должны воплотиться идеи основоположников Возрождения об идеальном городе. Он, один из немногих архитекторов Эпохи Возрождения, решил нести идеалы гуманизма в массы довольно действенным способом, Скамоцци спроектировал город-будущего, в виде правильной девятиконечной звезды. В свой проект он внес некоторые пункты трактатов философов и теоретиков, пропагандирующих правильное размещение городов и их грамотное планирование, начиная с продуманной сети улиц и площадей, и заканчивая возведением архитектурных ансамблей. Прогрессивные идеи противопоставлялись градостроению прошлых лет, его бессистемности, хаосу узких улиц, нагромождению сооружений разных размеров и стилей, скученностью и, наконец, антисанитарией, которая царила в большинстве городов Европы.
Четкие пропорции, ритмика и симметрия помогли создать идеальную планировку города (Пальманова, Италия). | Фото: travel-experience.it.
Чтобы избежать прошлых ошибок, Винченцо Скамоцци особое внимание уделил правильной панировке городе, который начинал строиться с нуля в чистом поле. Учитывая его любовь к античной архитектуре, не удивительно, что проектом были предусмотрены: четкие пропорции, ритмика, идеальная симметрия в масштабах города и крепости, рассчитанных на проживание 20 тыс. человек, не считая гарнизона, который должен будет располагаться в бастионной части Пальмановы. При этом ом был искренне уверен, что благодаря такой упорядоченности, благоустройству и комфортной жизни получится создать совершенное общество, в котором все слои населения, включая военных, будут сосуществовать в дружбе и согласии. Но в реальности все получилось не так, как задумывалось. Один из современных исследователей истории Венеции американский профессор Эдвард Уоллес Мюир в своей работе отметил: «Теоретики-гуманисты спроектировали множество идеальных городов, которые интригующе выглядели на бумаге, но как пространство для жизни не имели успеха».
Форма правильной девятиконечной звезды была взята за основу планирования всех структур города-крепости (Пальманова, Италия). | Фото: bigpicture.ru.
После длительных расчетов и исследований Винченцо Скамоцци принял решение, что город и крепость будут иметь вид правильной девятиконечной звезды. При этом три уровня улиц повторяют эту же форму и организованы они вокруг такой же центральной площади. Что же касается крепостных стен и укрепительных сооружений, то они полностью повторили очертания улиц, создав идеально симметричную звезду.
В оборонительной же части крепости воплощены лучшие фортификационные решения, которые только можно было придумать в тех условиях жизни. Проектированием этих объектов занимался талантливейший военный инженер Джулио Саворньяно. Ему удалось создать безупречный образец бастионной системы укреплений, идеальный пограничный объект, спроектированный в стиле alla moderna, который очень быстро стал популярным.
Сохранившаяся часть оборонительных укреплений Пальмановы (Италия). | Фото: © Viktor-Viktor.
Как показала практика, форма крепостных стен в виде девятиконечной звезды как нельзя лучше смогла обеспечить каждый из углов «звезды», быстрой связью между ними поскольку находились они в непосредственной близости, в то время как в обычных прямоугольных или квадратных структурах это расстояние увеличивалось в разы. Согласно проекту, углы укреплялись сторожевыми башнями-бастионами обеспечивающими 360-градусную оборону и, если на одну из них был произведен налет или атака, два соседних бастиона могли в срочном порядке прийти на помощь. Таким образом получалось, что бастионы могли защищать друг друга без ущерба для общей оборонительной линии. Также стоит отметить, что все расчеты, связанные с высотой стен и строений, расстоянием углов с башнями-бастионами друг от друга были сделаны с учетом дальнобойности орудий, использующихся в то время вражескими армиями, в основном, турками и маскировки.
Преображенные въездные ворота, ведущие на территорию города-крепости (Пальманова, Италия).
По всем правилам фортификации были установлены и ворота с откидными мостами, и два ряда земляных валов, рвов с водой и равелинами. Также перед крепостью был насыпан высокий вал-куртина длиной в 7 километров, который выступал маскировочным объектом (за ним не видно было невысоких строений) и защищал новый город-крепость еще на подступах к нему, делая его фактически неуязвимым.
В идеально спроектированный город даже в дармовые новенькие дома венецианцы никак не хотели заселяться (Пальманова, Италия). | Фото: philologist.livejournal.com.
Интересный факт от Novate.ru: Все эти предосторожности, обеспечивающие надежную защиту, установка самых современных и мощных орудий, удобная планировка широких улиц, позволяющая в считанные минуты добраться как до центральной городской площади, так и к ближайшим воротам, величественный собор, новенькие просторные дома и внутренние дворики никак не впечатлили венецианцев, не пожелавших переселяться в идеальный Город-звезду, такое название он получил в народе. Даже после того, как власти Республики начали раздавать дома бесплатно, таким щедрым предложением воспользовались единицы. После такого провала было объявлено помилование для некоторых категорий преступников, которые согласились после освобождения поселиться в Пальманове в выделенном доме. Можно сказать, что город заселяли принудительно, ведь венецианцы никак не хотели покидать обжитые места, чтобы поселиться в пустынном приграничном месте даже несмотря на то, что в нем великолепно спланирована необходимая инфраструктура и задаром предоставляются дома.
Кафедральный собор Пальмановы, построенный по проекту Винченцо Скамоцци (Италия).
Кафедральный собор Duomo di Palmanova – один из лучших образцов средневековой венецианской архитектуры на севере Италии.
Два столетия такая форма крепости оправдывала все надежды властей и доказала состоятельность теории автора проекта о целесообразности правильной формы девятиконечной звезды. Но время идет, меняется военная стратегия и вооружение, что не могло не сказаться на устойчивости старых оборонительных сооружений. И тот факт, что со временем был добавлен еще один ряд земляных валов, а бастионы оснащены новыми орудиями не спасли Пальманову от захвата. И случилось это в 1797 году, правда произошло это старым проверенным способом, применяемом еще в древности – обманным путем и без единого выстрела.
Вокруг главной площади установлено 11 статуй генералов, которые в разные года управляли городом-крепостью (Пальманова, Италия).
С этого времени началась черная полоса для Венеции и этой крепости в частности (1797 г. стал роковым для Венецианской республики – она перестала существовать). Несколько лет подряд город-крепость переходила от австрийцев к французам и наоборот (в крепости побывал и Наполеон со своим войском). Так продолжалось до тех пор, пока в 1814 году крепость окончательно не захватили Габсбурги – могущественная монаршая династия Европы (германо-австрийская). Под их властью находилась часть Венеции вместе с Пальмановой крепостью целых 50 лет, пока в результате мятежа под предводительством генерала Цукки, Город-звезда не присоединился к Итальянскому королевству.
Основные достопримечательности и административные учреждения расположены вокруг главной площади (Пальманова, Италия).
Кстати сказать, правление иностранных захватчиков внесло изменение и в облик самого городка. Самым значимым объектом, появившимся возле главной городской площади, стал Общественный театр, построенный в годы правления Габсбургов. Поговаривают, что именно в нем зарождались освободительные идеи рисорджименто (национально-освободительное движение итальянского народа против иностранного господства), шла подготовка мятежа и происходили тайные собрания.
Частично, экспонаты исторического музея Пальмановы выставлены на главной площади Пьяцца Гранде (Италия). | Фото: © Viktor-Viktor.
Последняя военно-политическая передряга, в которую попал город-крепость, была Первая мировая война. В этот период его бастионы активно использовались в качестве продовольственных складов и основного арсенала, отсюда шло распределение войск и снабжение армии. После широкомасштабной битвы при Капоретто, когда Королевская итальянская армия, отражала атаки австро-германских войск. В последнем бою итальянцы вынуждены были покинуть Пальманову, отступающие войска подожгли город. К счастью, он практически не пострадал, сохранив все такой же правильный симметричный рисунок улиц и крепостных укреплений, жилые дома и общественные здания.
Несмотря на то, что город должен был стать идеальным местом для жизни, желающих прикоснуться к средневековой утопии оказалось не так уж и много (Пальманова, Италия).
На этом славная военная и оборонительная жизнь городка была окончена. В 1960 г. итальянское правительство признало Пальманову национальным историческим памятником, в надежде на то, что, по сути, вымирающий городок (в нем проживает около 5,5 тыс. человек из 20 тыс. запланированных) превратится в туристический центр региона. Но путешествующие так и не спешат посетить удивительный город-крепость, который может похвастаться идеальной симметрией планировки. По сей день на его тихих спокойных улочках можно встретить преимущественно местных жителей, поскольку гостей не так уж и много, впрочем, как и горожан.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии