Средневековая утопия: итальянский город-крепость в форме идеальной девятиконечной звезды

Средневековая утопия: город-крепость Пальманова в форме идеальной девятиконечной звезды (Италия). | Фото: travel-experience.it.

Первый камень в фундамент города-крепости был заложен в октябре 1593 года (Пальманова, Италия). | Фото: bigpicture.ru.

Четкие пропорции, ритмика и симметрия помогли создать идеальную планировку города (Пальманова, Италия). | Фото: travel-experience.it.

Форма правильной девятиконечной звезды была взята за основу планирования всех структур города-крепости (Пальманова, Италия). | Фото: bigpicture.ru.

Сохранившаяся часть оборонительных укреплений Пальмановы (Италия). | Фото: © Viktor-Viktor.

Преображенные въездные ворота, ведущие на территорию города-крепости (Пальманова, Италия).

В идеально спроектированный город даже в дармовые новенькие дома венецианцы никак не хотели заселяться (Пальманова, Италия). | Фото: philologist.livejournal.com.

Кафедральный собор Пальмановы, построенный по проекту Винченцо Скамоцци (Италия).

Кафедральный собор Duomo di Palmanova – один из лучших образцов средневековой венецианской архитектуры на севере Италии.

Вокруг главной площади установлено 11 статуй генералов, которые в разные года управляли городом-крепостью (Пальманова, Италия).

Основные достопримечательности и административные учреждения расположены вокруг главной площади (Пальманова, Италия).

Частично, экспонаты исторического музея Пальмановы выставлены на главной площади Пьяцца Гранде (Италия). | Фото: © Viktor-Viktor.

Несмотря на то, что город должен был стать идеальным местом для жизни, желающих прикоснуться к средневековой утопии оказалось не так уж и много (Пальманова, Италия).