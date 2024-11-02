3 секретных фрукта на ночь восстановят позвоночник и добавят сил

Раскроем еще одну тайну, позволяющую эффективно и быстро восстановить силы, уменьшить боль в спине после интенсивной тренировки. Для этого понадобится всего 3 фрукта.







Секреты прибавления сил и уменьшения нагрузки на мышцы и позвоночник сохранились с давних времен. Раскрыть их удалось тренерам спортсменам и самим олимпийцам.

В чем сила каждого фрукта

Инжир

Курага

Чернослив