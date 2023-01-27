10 любимых зарубежных мультсериалов, которые вспомнят только те, кому за 30

Мы составили список зарубежных мультсериалов, которые вызывают теплые воспоминания у тех, кто старше 30 лет. Помните, как каждый день мы ждали определенного часа, чтобы посмотреть эти мультфильмы по телевизору? Погрузитесь вместе с нами в мир детства!









1. «Скуби-Ду, где ты!» (Scooby-Doo, Where Are You!)

2. «Приключения Джеки Чана» (Jackie Chan Adventures)

3. «Looney Tunes» (Безумные мелодии)

4. «Пинки и Брейн» (Pinky and the Brain)

5. «Утиные истории» ( Duck Tales)

6. «Чилли Вилли» (Chilly Willy)

7. «Чип и Дейл спешат на помощь» (Chip ‘n Dale Rescue Rangers)

8. «Тутенштейн» (Tutenstein)

9. Вуди Вудпекер, Дятел Вуди (Woody Woodpecker)

10. «Люди в чёрном» ( Men in Black: The Series)