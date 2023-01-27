10 любимых зарубежных мультсериалов, которые вспомнят только те, кому за 30

Мы составили список зарубежных мультсериалов, которые вызывают теплые воспоминания у тех, кто старше 30 лет. Помните, как каждый день мы ждали определенного часа, чтобы посмотреть эти мультфильмы по телевизору? Погрузитесь вместе с нами в мир детства!
1. «Скуби-Ду, где ты!» (Scooby-Doo, Where Are You!)
Мультфильм повествовал о приключениях Скуби-Ду и его друзей. Первая серия вышла в далеком 1969 году!
2. «Приключения Джеки Чана» (Jackie Chan Adventures)
Главный герой — археолог Джеки Чан — собирательный образ всех сыгранных персонажей актером Джеки Чаном. Помните, как каждый хотел обладать каким-нибудь талисманом? Первая серия вышла в 2000 году.
3. «Looney Tunes» (Безумные мелодии)
Этот сериал выпускала компания Warner Bros, а персонажи изначально являлись пародией на героев Disney. Героев создал продюсер Леон Шлезингер в далеком 1930 году.
4. «Пинки и Брейн» (Pinky and the Brain)
Мало кто знает, что этот сериал 1995 года снимал Стивен Спилберг. Это история о двух лабораторных мышах, одна из которых стала умной до гениальности, а другая глупой до смеха.
5. «Утиные истории» ( Duck Tales)
Этот сериал — продукт компании Disney, в котором говорится о пожилом селезне Скрудже Макдаке и его племянниках-утятах — Билли (Хьюи), Вилли (Дьюи) и Дилли (Луи). Впервые зрители увидели сериал в 1987 году. Именно этот сериал дал начало таким проектам, как «Чип и Дейл спешат на помощь»,«Чудеса на виражах» и «Чёрный Плащ».
6. «Чилли Вилли» (Chilly Willy)
Мультфильмы с Чилли Вилли выходили с 1953 по 1972 год и с 1999 по 2002 годы. Это была история о забавном антропоморфном пингвине и его друзья.
7. «Чип и Дейл спешат на помощь» (Chip ‘n Dale Rescue Rangers)
Главными героями были бурундуки Чип и Дейл, а также трое их друзей — мышка-изобретательница Гайка, австралийская мышь Рокфор и его друг, муха по имени Вжик — вместе образующие «Команду Спасателей». Первую серию зрители увидели в марте 1988 года.
8. «Тутенштейн» (Tutenstein)
Первая серия вышла в 2003 году, а первый и второй сезоны сериала были удостоены премий «Эмми». Имя главного персонажа «Тутенштейн» (или просто Тутен) — соединение имён Тутанхамона и Франкенштейна.
9. Вуди Вудпекер, Дятел Вуди (Woody Woodpecker)
Фильм был спродюсирован Walter Lantz Production, дистрибутирован Universal Pictures и впервые вышел в 1941 году. А российские зрители познакомились со смышленым Вуди в конце 1995 года.
10. «Люди в чёрном» ( Men in Black: The Series)
Этот мультсериал, состоящий из четырёх сезонов, был сиквелом одноименного фильма. Транслировался в США с 1997 по 2001 год.
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