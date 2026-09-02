Самые частые ошибки садоводов-любителей

Всегда лучше учиться на чужих ошибках, а не на собственных. Поэтому, чтобы не загубить свои растения, узнайте, чего не стоит делать в саду.



Здесь мы перечислим самые распространенные ошибки, которые совершают начинающие садоводы.

Постарайтесь избежать их – и ваши деревья и кустарники будут вам благодарны.

1. Неверное расстояние между деревьями

2. Неправильный перевод центрального проводника на боковую ветвь

3. Травмирующие перетяжки

4. Несвоевременное формирование скелета дерева

5. Укрытие ствола дерева на зиму мульчей

6. Обрезка всех верхних ветвей на одинаковой высоте

7. Замазывание ран препаратами, которые не пропускают воздух

8. Побелка деревьев неправильными препаратами

При слишком густых посадках сад выглядит непривлекательно. Плюс ко всему у деревьев со временем начинают отмирать ветки нижнего яруса, поскольку растения плохо проветриваются и создают друг для друга тень. В таком случае урожай созревает только на верхних ветках, до которых сложно дотянуться садоводам, чтобы собрать плоды. Если же изначально грамотно подойти к проектированию сада, вам удастся избежать этих проблем.Чтобы центральной части кроны обеспечить доступ к свету и ограничить высоту дерева, в возрасте 15-25 лет рекомендуется перевести центральный проводник растения на боковую ветку. Однако многие это делают неправильно. Самая частая ошибка такова: при обрезке неопытные садоводы оставляют большой пень (около 5 см), в результате чего растение начинает загнивать.И это может погубить даже крепкое дерево.Любые материалы, закрепленные на ветках и стволах (бирка с названием сорта, шпагат, обвязка для фиксации прививки), спустя несколько лет приводят к гибели побега выше места перетяжки. Чтобы этого не произошло, растения нужно регулярно осматривать и своевременно удалять с них «удавки».Если побеги все же нужно подвязать к опоре, то обвязочный материал проверяют и ослабляют не реже двух раз в год.Если вовремя не обратить внимание на острый угол отхождения скелетных ветвей у плодового дерева, то вскоре это приведет к обламыванию одного (а порой и двух) побегов. Поэтому лучше в молодом возрасте (примерно до 6 лет) вырезать самый слабый или растущий в неправильную сторону побег.Мульчирование действительно сохраняет влагу в почве и защищает корневую систему растений от неблагоприятных погодных условий в зимнее время. Но такой агротехнический прием хорош для южных регионов, а в средней полосе и Подмосковье это нередко приводит к выпреванию коры в нижней части ствола и гибели дерева.Это допустимо, например, для рябины обыкновенной, но не для груши и яблони. У фруктовых деревьев крона должна «вырисовывать» в небе дугу.Многие вещества, используемые в садоводстве (в том числе популярный садовый вар), плохо пропускают воздух. Под ними древесина не «дышит», а это затормаживает процесс заживления ран.Маленькие ранки быстрее затягиваются без применения каких-либо замазывающих средств. А вот раны диаметром более 4 см лучше все же замазать, например, современной садовой пастой РанНет.Побелка как мера защиты стволов деревьев эффективна, только если производить ее специально предназначенными для этого составами. Обычный раствор извести (особенно приготовленный без соблюдения правильного соотношения вещества и воды) и масляная краска лишь навредят растению. Некоторые садоводы рекомендуют и вовсе не белить деревья, но тогда растения сложно уберечь от солнечных ожогов и морозобоин. В первую очередь это касается молодых экземпляров. Так что лучше не экономить на современных препаратах для побелки деревьев.Не повторяйте этих ошибок в своем саду – и ваши деревья и кустарники не поскупятся на богатый урожай фруктов и ягод!