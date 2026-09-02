С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Самые частые ошибки садоводов-любителей

Всегда лучше учиться на чужих ошибках, а не на собственных. Поэтому, чтобы не загубить свои растения, узнайте, чего не стоит делать в саду.

Здесь мы перечислим самые распространенные ошибки, которые совершают начинающие садоводы.
Постарайтесь избежать их – и ваши деревья и кустарники будут вам благодарны.



Самые частые ошибки садоводов-любителей

1. Неверное расстояние между деревьями

При слишком густых посадках сад выглядит непривлекательно. Плюс ко всему у деревьев со временем начинают отмирать ветки нижнего яруса, поскольку растения плохо проветриваются и создают друг для друга тень. В таком случае урожай созревает только на верхних ветках, до которых сложно дотянуться садоводам, чтобы собрать плоды. Если же изначально грамотно подойти к проектированию сада, вам удастся избежать этих проблем.

Самые частые ошибки садоводов-любителей

2. Неправильный перевод центрального проводника на боковую ветвь

Чтобы центральной части кроны обеспечить доступ к свету и ограничить высоту дерева, в возрасте 15-25 лет рекомендуется перевести центральный проводник растения на боковую ветку. Однако многие это делают неправильно. Самая частая ошибка такова: при обрезке неопытные садоводы оставляют большой пень (около 5 см), в результате чего растение начинает загнивать.

Самые частые ошибки садоводов-любителей

И это может погубить даже крепкое дерево.

3. Травмирующие перетяжки

Любые материалы, закрепленные на ветках и стволах (бирка с названием сорта, шпагат, обвязка для фиксации прививки), спустя несколько лет приводят к гибели побега выше места перетяжки. Чтобы этого не произошло, растения нужно регулярно осматривать и своевременно удалять с них «удавки».
Если побеги все же нужно подвязать к опоре, то обвязочный материал проверяют и ослабляют не реже двух раз в год.

Самые частые ошибки садоводов-любителей

4. Несвоевременное формирование скелета дерева

Если вовремя не обратить внимание на острый угол отхождения скелетных ветвей у плодового дерева, то вскоре это приведет к обламыванию одного (а порой и двух) побегов. Поэтому лучше в молодом возрасте (примерно до 6 лет) вырезать самый слабый или растущий в неправильную сторону побег.

Самые частые ошибки садоводов-любителей

5. Укрытие ствола дерева на зиму мульчей

Мульчирование действительно сохраняет влагу в почве и защищает корневую систему растений от неблагоприятных погодных условий в зимнее время. Но такой агротехнический прием хорош для южных регионов, а в средней полосе и Подмосковье это нередко приводит к выпреванию коры в нижней части ствола и гибели дерева.

Самые частые ошибки садоводов-любителей

6. Обрезка всех верхних ветвей на одинаковой высоте

Это допустимо, например, для рябины обыкновенной, но не для груши и яблони. У фруктовых деревьев крона должна «вырисовывать» в небе дугу.

Самые частые ошибки садоводов-любителей

7. Замазывание ран препаратами, которые не пропускают воздух

Многие вещества, используемые в садоводстве (в том числе популярный садовый вар), плохо пропускают воздух. Под ними древесина не «дышит», а это затормаживает процесс заживления ран.
Маленькие ранки быстрее затягиваются без применения каких-либо замазывающих средств. А вот раны диаметром более 4 см лучше все же замазать, например, современной садовой пастой РанНет.

Самые частые ошибки садоводов-любителей

8. Побелка деревьев неправильными препаратами

Побелка как мера защиты стволов деревьев эффективна, только если производить ее специально предназначенными для этого составами. Обычный раствор извести (особенно приготовленный без соблюдения правильного соотношения вещества и воды) и масляная краска лишь навредят растению. Некоторые садоводы рекомендуют и вовсе не белить деревья, но тогда растения сложно уберечь от солнечных ожогов и морозобоин. В первую очередь это касается молодых экземпляров. Так что лучше не экономить на современных препаратах для побелки деревьев.

Не повторяйте этих ошибок в своем саду – и ваши деревья и кустарники не поскупятся на богатый урожай фруктов и ягод!
Ссылка на первоисточник
ошибки
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым