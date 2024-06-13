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Как использовать посадки в период плодоношения

В период активного роста плодов очень важно дать растениям все необходимые питательные вещества, благодаря которым удастся получить отменный урожай. На данном этапе роста также важно защитить культуры от различных болезней и вредителей и повысить их иммунитет.
Дать посадкам все необходимое для хорошего роста и развития могут натуральные самодельные подкормки, главный компонент которых — препарат Биочарс.

Биочарс — биологический уголь из скорлупы грецких орехов. Биочарс повысит урожайность, улучшит состояние почвы, повысит иммунитет растений и сделает посадки более устойчивыми к бактериям, грибкам и вредителям.


Подкормка с  дрожжами



Для приготовления первой подкормки потребуются натуральные дрожжи, которые содержат большое количество витаминов, помогающих развитию плодов.

Необходимые ингредиенты:

вода — 500 мл;

дрожжи — 10 гр;

сахар — 2 ст.л;

биочарс — 5 ст.л.

Насыпьте дрожжи в теплую воду, добавьте сахар, тщательно перемешайте ингредиенты и оставьте подкормку в теплом месте на 30 минут. За это время на поверхности появится пышная пена. Перелейте ингредиенты в ведро с 10 л воды и добавьте 5 ст. л. биочарса.



Для полива одного кустика используйте 0,5 л подкормки. Применять препарат рекомендуется 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели.

Подкормка с молоком



В молоке содержится большое количество аминокислот, которые усиливают действие любого удобрения.

Необходимые ингредиенты:

молоко — 1 л;

вода — 9 л;

биочарс — 4 ст.л




Данное удобрение используется в количестве 1 стакан под кустик. Применять подкормку с молоком следует 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели.

Опрыскивание по листу



Для дополнительной обработки растений опытные огородники используют уксус из скорлупы грецких орехов, который дает растениям большое количество питательных веществ, защищает их от различных болезней и вредителей и повышает иммунитет. Для опрыскивания растений по листу подготовьте раствор из 2 ст.л древесного уксуса и 1 л воды. Опрыскивать растения следует в вечернее время 1 раз в неделю.
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