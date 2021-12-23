Три брака Артура Миллера: С кем обрел счастье мужчина, который разбил сердце Мэрилин Монро

Артур Миллер и Мэрилин Монро | Фото: 24smi.org
О Мэрилин Монро мечтали тысячи мужчин по всему миру, а он не только стал ее мужем, но и добровольно от нее отказался, разбив ей сердце. Артур Миллер был известным драматургом, но о нем чаще вспоминают как о мужчине, который бросил саму Мэрилин. Не только бросил, но и предпочел ей другую женщину. Кем же на самом деле был тот, из-за которого самая желанная женщина мира чувствовала себя неполноценной, глупой, бесталанной, ненужной и не дотягивающей до уровня его окружения?
Драматург в молодости | Фото: 24smi.org
Артур Ашер Миллер родился в семье еврейских эмигрантов из Австрии. Он был сторонником ассимиляции и заявлял, что «евреи – выдумка антисемитов». Первой женой будущего драматурга стала Мэри Грейс Слаттери. Она родила мужу сына и дочь, но это не укрепило их союз. Когда Артур Миллер впервые встретил Мэрилин Монро в 1950 г., его первый брак спустя десятилетие совместной жизни уже трещал по швам, но тогда моральные принципы не позволили ему завести любовницу.
Драматург на премьере своей пьесы *Все мои сыновья*, 1947 | Фото: story.ru
Артур Миллер и Мэрилин Монро | Фото: marilyn-monroe.spb.ru
В следующий раз они встретились в 1955 г., к тому моменту Мэрилин Монро уже успела выйти замуж и расстаться с Джо Ди Маджо. На этот раз драматург решил развестись с женой, чтобы жениться на Мэрилин. Она очень надеялась на то, что он сможет разглядеть за образом легкомысленной блондинки ее творческий потенциал и раскрыть в ней серьезную драматическую актрису, но этого так и не произошло. Уже через несколько месяцев после свадьбы в 1956 г. Артур записал в своем дневнике слова, которые случайно увидела его жена: «Я думал, что ты ангел, а ты… Оливье прав! Ты просто занудная сучка… Я тебе не слуга…». После этого актриса не могла избавиться от ощущения, что муж постоянно ее стыдится и глубоко в ней разочарован.
Драматург и его вторая жена, актриса Мэрилин Монро | Фото: gq.ru и lady.tut.by
Артур Миллер и Мэрилин Монро | Фото: econet.ua
Мэрилин признавалась: «У Артура Пулитцеровская премия, его пьесы идут в театрах по всему миру, он умный. Очень умный. У Артура есть все, чего мне так не хватало в остальных мужчинах. Но у него один недостаток – разум сильнее сердца. Может, это достоинство, я не знаю, но для меня недостаток… Казалось, вот такой человек сумел бы оценить по достоинству меня настоящую, хотя я прекрасно видела, что он очарован оболочкой… Артур много умнее, образованнее, интеллигентнее меня, он из той элиты, в которую я так мечтала попасть. Казалось, стоит мне стать женой Миллера, и все перестанут считать меня ни на что не годной, глупой гусыней. Артур – моя главная жизненная неудача. Он наставник? Мог таким стать, но не захотел».
Драматург и его вторая жена, актриса Мэрилин Монро | Фото: econet.ua
Супруги Миллер в гостях у театрального продюсера Кермита Блумгардена | Фото: story.ru
Артур Миллер и Мэрилин Монро | Фото: tumblr.com
В браке с Артуром Миллером у Мэрилин Монро случилось два выкидыша. Из-за этого она пыталась покончить с собой, наглотавшись снотворного. Тогда ее удалось спасти, но именно в этот период она пристрастилась к успокоительным и алкоголю, что приблизило ее преждевременную смерть: «А еще я безумно завишу от медицинских препаратов. Понимаю, что это плохо, гибельно, приводит к потере памяти, особенно в сочетании с выпивкой, все понимаю! Но когда вечером накатывает одиночество, когда остальные с кем-то, тоска из-за своей ненужности, рука сама тянется сначала к упаковке снотворного, а потом к бутылке шампанского или виски. Последнее время виски стало слишком часто заменять шампанское. Я спиваюсь? Ну и пусть! Если я никому не нужна, то пусть буду не нужна и себе тоже!».
Драматург и его вторая жена, актриса Мэрилин Монро | Фото: lady.tut.by
Мэрилин Монро и Артур Миллер | Фото: lady.tut.by
После 5 лет брака, вскоре после того, как Мэрилин потеряла ребенка на пятом месяце беременности, драматург от нее ушел, оставив ее в состоянии полного нервного истощения. Артур Миллер комментировал это крайне скупо: «Я уделял всю свою энергию и внимание тому, чтобы помочь ей справиться со своими проблемами. К сожалению, у меня это плохо получилось». Актриса была в отчаянии и снова наглоталась таблеток: «Очнувшись, я поняла, что просто умереть не удастся, а еще поняла, что ненавижу Артура Миллера больше, чем кого-либо на свете. Нет, больше я ненавижу только Блондинку. Она в фильме на высоте – очаровательная, сияющая, обожаемая миллионами, полнейший контраст со мной – уничтоженной, раздавленной, никому не нужной».
Мэрилин Монро | Фото: lady.tut.by
Драматург и его вторая жена, актриса Мэрилин Монро | Фото: gq.ru и lady.tut.by
В 1961 г. они развелись, спустя год Мэрилин Монро ушла из жизни. А ее бывший муж нашел свое счастье с фотохудожницей из знаменитого агентства «Магнум» Инге Морат. Они познакомились еще во время съемок фильма «Неприкаянные», сценарий к которому драматург написал специально для Мэрилин. Инге стала третьей женой драматурга, и в браке с ней он обрел долгожданную гармонию и счастливое согласие. Тем не менее известие о смерти актрисы стало для него потрясением. Хоть он и не явился на ее похороны, его не покидало чувство вины за то, что он оставил актрису на произвол судьбы. «Самоубийство Мэрилин принесло мне много страданий. Я знала, что Артур любит меня, но видела, что он не может забыть трагедию. Он чувствовал себя виноватым», – рассказывала его жена.
Знаменитый американский драматург Артур Миллер | Фото: 24smi.org
Вместе с женой Артур Миллер в 1969 г. опубликовал книгу о России, после того, как они там побывали. Он работал над литературным содержанием, а Инге, как всегда, занималась фотографиями. Вдвоем они много путешествовали, вместе учили русский и китайский языки. В 1991 г. Инге Морат издала альбом фотографий под названием «Russian Journal», в который вошли стихи Андрея Вознесенского и Евгения Евтушенко. У Артура Миллера и Инге Морат родилось двое детей, но мальчик был с синдромом Дауна. Почему-то драматург считал, что его нужно изолировать, так как их совместное проживание может негативно сказаться на его сестре. Сложно объяснить, чем было мотивировано такое решение, но больного ребенка Миллер отдал в приют и никогда его не навещал, в отличие от жены.
Знаменитый американский драматург Артур Миллер | Фото: 24smi.org
Их брак продлился до самой ее смерти в 2002 г. – в 78-летнем возрасте Инге умерла от рака. Она вошла в историю как одна из первых профессиональных женщин-фотографов в США. «Странное дело фотография… Ты всего лишь доверяешь своему глазу, но не можешь не обнажить душу», – говорила Морат.
Артур Миллер и его третья жена Инге Морат | Фото: 24smi.org
Муж пережил ее на три года. Он больше не женился, но незадолго до смерти 89-летний драматург признался, что последние два года у него роман с 34-летней художницей Агнес Барли.
Артур Миллер в последние годы жизни | Фото: 24smi.org
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