Как моторное масло может привести в негодность двигатель машины

Масло, способное не только смазывать двигатель, но и «уничтожить» его/ Фото: hot-hatch.ru
Старая мантра о том, что «если вы позаботитесь о своей машине, она позаботится о вас», безусловно, верна. Владение автомобилем стало тотальным явлением, но, к сожалению, лишь немногие водители полностью понимают, как работают их «железные кони»..
Вопросы правильного обслуживания и своевременной замены автожидкостей весьма важны. Моторное масло для автомобиля является необходимым компонентом, способным как продлить ресурс двигателя, так и уничтожить его. Порой оно изнашивает мотор так, будто тот работает с ядерными реактивами. И соблюдение правил, предписывающих менять его каждые N километров или месяцев, не всегда гарантирует безотказную работу ТС.
Почему происходит снижение уровня масла? Из-за чего оно портится? Что происходит при его нехватке или переливе? Может ли загрязненное масло навредить двигателю и что с этим делать? Попробуем вкратце ответить на эти и другие вопросы.
1. Чем занимается масло в автомобиле
Для чего мотору масло?/ Фото: avtodvigateli.ru
Зачем двигателю масло и почему так важно поддерживать надлежащий уровень? Во-первых, важно понимать, что высокотехнологичный ДВС в легковушке, грузовике или другой автотехнике представляет собой совокупность десятков элементов, которым необходимо работать слаженно, чтобы обеспечить надлежащую мощность для перемещения транспортного средства. Многие из этих частей движутся, некоторые тысячи раз в минуту.
Тот же тахометр, показывающий обороты (RPM) коленчатого вала, дает четко понять, что какие-то критически важные компоненты движутся с невероятной скоростью. Нездоровый контакт между трущимися металлическими элементами, особенно выраженный в мороз или сильную жару, приведет к скорому отказу деталей и заклиниванию агрегата. Поршни, штоки, подшипники, клапаны, подъемники и распределительные валы, которые позволяют мотору производить энергию, требуют постоянной смазки, в противном случае они изнашиваются, не отработав положенный срок.
Картер двигателя/ Фото: autovogdenie.ru
Часто говорят, что моторное масло – это кровь автомобиля. Подходящее описание, потому что оно необходимо для жизнедеятельности двигателя не меньше, чем кровь для человека. Типичный мотор имеет большой резервуар (картер), в котором содержится несколько литров масла. Оно всасывается в трубку, называемую маслозаборником, и прокачивается по всему двигателю, смазывая все движущиеся металлические детали. Скользкая жижа, заканчивая циркуляцию, очищается от грязи и мусора масляным фильтром, прежде чем начинает очередной кругооборот. Процесс сравним с бесконечным путешествием.
Помимо основной функции – обеспечения эффективного скольжения деталей – масло также служит множеству других целей. Например, благодаря своим особым свойствам оно снижает высокие температуры и держит их под контролем, а также улавливает загрязнения, которые в противном случае могли бы повредить двигатель, и транспортирует их к фильтру.
2. Как масло может испортить двигатель
Уровень масла/ Фото: gtoil.ru
Поддержание надлежащего уровня масла обеспечивает его достаточное количество для непрерывного всасывания и отправления в путь по работающему ДВС. Если уровень критически мал, маслозаборник будет всасывать воздух, что немедленно приведет к низкому давлению масла и его нехватке там, где это необходимо для смазки и охлаждения. Следствие – преждевременный износ важных элементов силового агрегата и дорогостоящий ремонт в ближайшей перспективе.
Опасны не только утечки (наиболее распространенная причина снижения эффективности смазки), но и любая невнимательность со стороны владельца транспортного средства. Масло испаряется, выгорает, стареет, загрязняется, становится гуще... Перечень потенциальных рисков достаточно длинный, начиная с изначального качества приобретенного и залитого продукта (не всегда соответствующего норме по вязкости/составу/сроку годности) и заканчивая условиями внешней среды, в которых работает автомобиль. Перечислим несколько наиболее распространенных причин, вызывающих проблемы.
Утечка масла/ Фото: drive2.ru
Утечки регулярно встречаются в старых автомобилях. С возрастом все компоненты двигателя стареют, в том числе прокладки, уплотнения и другие соединения, предотвращающие утечку жидкостей. В конечном итоге где-то может начать капать масло, оставляя беспорядок под двигателем, а порой и на асфальте в местах, где вы паркуете автомобиль. При выявлении необходимо как можно скорее устранить утечку, а до тех пор – отслеживать уровень жидкости и доливать.
Белый выхлоп автомобиля при большом расходе масла/ Фото: rad-star.ru
Даже если нет утечек, двигатель внутреннего сгорания потребляет некоторое количество масла в рамках своей нормальной работы. Когда потребление масла становится чрезмерным из-за возраста агрегата или внутренних повреждений, выхлоп может стать белым, дымным и пахнуть горелым маслом. Это признак того, что техника требует серьезного ремонта.
Современные автомобили предупредят водителя о нехватке. Обычно загорается сигнальная лампа, побуждающая владельца проверить уровень. Однако не полагайтесь на автоматическую систему предупреждений: к тому времени, когда загорится тревожный индикатор, уже может быть нанесен значительный ущерб, даже если масло не полностью закончилось.
Перелив масла/ Фото: avtoexperts.ru
Перелив тоже опасен. Нет необходимости в каких-либо действиях, если уровень моторной смазки чуть выше максимального, но превышение на сантиметр и более чревато попаданием смазки через систему вентиляции во впуск из-за интенсивного разбрызгивания и прочими негативными последствиями. Какими именно и как скоро, предугадать невозможно – у разных моторов своя реакция на перелив. Наиболее опасен он для турбированных и «пожилых» агрегатов с потрепанной цилиндро-поршневой группой. Чрезмерное количество масла может провоцировать:
- падение мощности;
- возможное повреждение гидроэлементов из-за барботирования коленвалом, вспенивания и увеличения критической величины газов;
- ускоренную потерю масла;
- загрязнение области силового агрегата, задымление (сизый дым) и т.д.
Некоторые пользователи теряются, чему верить – своим глазам после осмотра щупа или сервисным мастерам, уверяющим, что перелив невозможен, ибо залито то количество масла, какое прописано в инструкции. Но при замене нереально откачать абсолютно все старые остатки – что-то останется на стенках емкости, в масляном насосе и прочих каналах.
Поэтому избыток вполне возможен. Если это 100-200 мл, ничего страшного, однако надо понимать, что при работе агрегата масло нагревается и расширяется, так что любая погрешность нежелательна. Смотрите на щуп: нормальный уровень должен держаться между верхней и нижней границами. Обычно при измерении «на горячую» превышение максимального предела не должно быть больше 3-5 мм. Процедура у разных производителей своя: прогреть, поездить, заглушить на ровной площадке, мерить сразу или спустя 5 минут.
Масло в двигателе нуждается в срочной замене/ Фото: motoresurs.ru
Со временем масло разрушается и загрязняется, даже если автомобиль не выезжает из гаража. Если оставить все без изменений, деградация жидкой субстанции может спровоцировать быстрые повреждения ДВС. В руководстве пользователя указаны подходящие интервалы замены масла для вашей марки/модели автомобиля и типа силового агрегата (к примеру, турбомоторам требуется более частое обслуживание).
Учтите, что тяжелые условия эксплуатации требуют сокращения сроков – большинство производителей прописывает это жирными буквами в своих рекомендациях. Потенциально вредоносными факторами могут быть:
- регулярные короткие поездки в городском режиме с частыми остановками;
- многократные «холодные» запуски мотора;
- использование автомобиля в крайне холодной, жаркой или пыльной среде;
- высокоактивная эксплуатация (такси, например, или курьерский транспорт);
- частое и/или продолжительное движение на высоких скоростях;
- регулярная тяжелая нагрузка, включая работу с прицепом и использование багажника на крыше;
- заправка дизтопливом со значительной примесью серы (усиливается износ цилиндров и образование отложений на поршнях).
Качество моторного масла должно быть на высоте/ Фото: ozon.ru
Качество моторных масел – отдельная тема. Споры о том, какое масло лучше использовать, нескончаемы. Одни убеждены, что разумнее лить дорогое масло, другие полагают, что дешевое не хуже, надо только чаще менять. Вряд ли целесообразно ориентироваться на цену, а тем более на рекламу, но качественный сертифицированный продукт, купленный у добросовестных продавцов, однозначно защищает лучше и дольше.
В некоторых случаях масло может портиться из-за попадания в картер посторонних жидкостей – топлива, например, или антифриза. Наиболее часто это встречается в подержанных машинах с сильно изношенными моторами.
Антифриз в масле/ Фото: autogear.ru
Несколько капель бензина в масле большой беды не наделают. Свойства смазки не сильно изменятся и скоро восстановятся благодаря быстрому испарению бензина. Иная ситуация с антифризом, вызывающим образование водной эмульсии и осадка. Физико-химические свойства масла заметно портятся, приводя к плохой защите трущихся элементов и грозя капитальным ремонтом.
Заподозрить проблему можно, заметив на щупе эмульсию. Или обнаружив отклонения в привычном расходе антифриза и масла – если первый ненормально падает, а второй растет, вероятно проникновение охладителя в масло.
