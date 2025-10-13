Как моторное масло может привести в негодность двигатель машины

Масло, способное не только смазывать двигатель, но и «уничтожить» его/ Фото: hot-hatch.ru

1. Чем занимается масло в автомобиле

2. Как масло может испортить двигатель

падение мощности;





возможное повреждение гидроэлементов из-за барботирования коленвалом, вспенивания и увеличения критической величины газов;





ускоренную потерю масла;





загрязнение области силового агрегата, задымление (сизый дым) и т.д.



регулярные короткие поездки в городском режиме с частыми остановками;





многократные «холодные» запуски мотора;





использование автомобиля в крайне холодной, жаркой или пыльной среде;





высокоактивная эксплуатация (такси, например, или курьерский транспорт);





частое и/или продолжительное движение на высоких скоростях;





регулярная тяжелая нагрузка, включая работу с прицепом и использование багажника на крыше;





заправка дизтопливом со значительной примесью серы (усиливается износ цилиндров и образование отложений на поршнях).



