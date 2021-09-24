15 фотографий из жизни москвичей в середине XX века от мастера репортажной съёмки Виктора Ахломова

«Решающий момент» Виктора Ахломова .
Виктор Ахломов – известнейший советский и российский фотокорреспондент. Он родился в 1938 году. После курсов фоторепортёров при ЦДТ в 1960 году пришёл на работу в газету «Известия» и проработал там более 50 лет. Главным жанром фотографии он считал фоторепортаж, считая, что именно такие снимки способны передать то, чтоб происходит в мире – от ненависти до любви, от страдания до блаженства. И совсем неважно, где именно был сделан снимок, потому что удачная фотография будет жить вечно.
1. В парке Горького
Каток в центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького. СССР, Москва, 1950-е годы.
2. Площадь в Москве
Трамвай на Комсомольской площади. СССР, Москва, 1955 год.
3. Набережная
Влюблённые на Пушкинской набережной. СССР, Москва, 1957 год.
4. Комсомольская площадь
Извозчик на Комсомольской площади. СССР, Москва, 1957 год.
5. Один из видов мотоспорта
Мотобол. СССР, 1959 год.
6. Настоящие кавалеры
8 Марта. СССР, Москва, 1959 год.
7. Лужнецкий метромост
Мост Лужники в Москве. СССР, 1960 год.
8. Заснеженная Москва
«Белая ночь в Москве». СССР, 1960 год.
9. Главная площадь страны
Красная площадь утром. СССР, 1960 год.
10. Здание Совета труда и обороны
Здание Госплана. СССР, Москва, 1960 год.
11. Приятное времяпрепровождение
Выходной. СССР, Москва, 1960 год.
12. Памятник «Вождю народов»
Памятник Владимиру Ленину. СССР, 1960-е годы.
13. Заботливый отец
Мужчина с девочкой на руках. СССР, Москва, 1960-е годы.
14. Юные защитники Отечества
Мальчики в буденовках. СССР, Москва, 1960-е годы.
15. Ленинские горы.
С утра на работу. Ленинские Горы, 1960 год
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