Десятка удивительных обычаев древности

По прошествии веков традиции и мода меняются. Когда-то наши предки в порядке вещей делали то, что сейчас сбило бы нас с толку. О десятке таких странных обычаев читайте ниже.





Первые балконы были построены в военных целях

Пуговицы использовались как украшение

Только члены королевской семьи могли использовать зонтик

Считалось, что вилку изобрел дьявол

Вещи, которые наши предки хранили в своих шкафах, сильно отличались от того, что мы храним сейчас

Только привилегированные мужчины могли лежать на диване

Спать в обществе было обычной практикой

Ложка с длинной ручкой появилась благодаря моде на жабо

В каждом туалете была веревка, но использовалась она не для смывания

Наручные часы назывались «часы-браслеты» и предназначались только для женщин