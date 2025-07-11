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Десятка удивительных обычаев древности

По прошествии веков традиции и мода меняются. Когда-то наши предки в порядке вещей делали то, что сейчас сбило бы нас с толку. О десятке таких странных обычаев читайте ниже. Десятка удивительных обычаев древности

Первые балконы были построены в военных целях


Десятка удивительных обычаев древности В XI веке балкон использовался в качестве укрытия для лучников: так те могли лучше прицелиться и иметь хорошую видимость. В то же время нижние части их тел были надежно спрятаны за толстыми стенами.

Пуговицы использовались как украшение


Десятка удивительных обычаев древности В древние времена пуговицы считались украшениями одежды и были сделаны из камня. Первые предметы одежды с петельками появились только в 2000 году до нашей эры.

Только члены королевской семьи могли использовать зонтик


Десятка удивительных обычаев древности Зонт был изобретен в Китае и Египте в XI веке до нашей эры для защиты от солнечного света.
В обеих странах он считался символом власти, поэтому использовать его могли только члены королевской семьи. Интересно, что в то время вес зонта составлял приблизительно 1,8 кг, а его длина достигала 150 см.

Считалось, что вилку изобрел дьявол


Десятка удивительных обычаев древности Вилку в качестве столового прибора стали использовать в Византии только в XI веке. Сначала она представляла собой 2 острия, с помощью которых накалывали пищу. Но раньше этот предмет считали оружием дьявола, поэтому пользоваться вилками было строго запрещено. Например, византийская принцесса была осуждена духовенством Венеции за использование вилки во время еды. По их мнению, девушка должна была использовать для этого свои пальцы, которые являлись «естественными вилками, дарованными нам Богом». Однако очень скоро вилки стали обычной частью аристократического образа жизни, в то время как бедняки продолжали есть руками.

Вещи, которые наши предки хранили в своих шкафах, сильно отличались от того, что мы храним сейчас


Десятка удивительных обычаев древности В древности римляне изобрели ларарий — «дальний родственник» современного гардероба. Он представлял собой глубокую выемку в стене, закрывающуюся дверьми. А хранили в нем не одежду или запасы еды, как это делаем мы, а культовые предметы, например, статуэтки богов или пучки волос молодых парней, которые прошли обряд посвящения в мужчин.

Только привилегированные мужчины могли лежать на диване


Десятка удивительных обычаев древности Считается, что римляне были первыми людьми в Европе, которые начали использовать диваны. На них они могли расслабиться после еды и поговорить со своими гостями. Но лежали на диванах только богатые мужчины. Женщины, дети и рабы должны были сидеть на каменных скамьях.

Спать в обществе было обычной практикой


Десятка удивительных обычаев древности В XV веке кровать стала неотъемлемой частью домов, но не использовалась так же, как сегодня. Хозяева и гости спали вместе в одной постели. Среднее пространство было зарезервировано для женщины и ее мужа. Таким образом, они могли выполнять свои брачные обязанности. Односпальные кровати были не очень популярны, потому что было трудно отапливать все комнаты, чтобы держать дом в тепле.

Ложка с длинной ручкой появилась благодаря моде на жабо


Десятка удивительных обычаев древности В XVII веке в Европе стало модным носить огромное жабо — массивную отделку блузки или платья в виде оборки из ткани или кружев. Но люди, которые использовали его, столкнулись с проблемой: они не могли достать до рта обычной ложкой. Вот почему была создана удлиненная версия ложки, например та, которую мы используем сегодня для смешивания коктейлей или поедания мороженого.

В каждом туалете была веревка, но использовалась она не для смывания


Десятка удивительных обычаев древности Первые общественные туалеты представляли собой открытые пространства без перегородок. У них обычно не было окон, поэтому тьма добавляла немного приватности. При этом туалеты не были разделены на секции для мужчин и женщин: представители обоих полов могли находиться в них одновременно. Около каждого сиденья висела прочная веревка, но использовалась она не для смывания. С ее помощью люди (обычно — пьяные мужчины), которые по неосторожности упали в дыру, могли самостоятельно встать. В противном случае им бы пришлось звать на помощь.

Наручные часы назывались «часы-браслеты» и предназначались только для женщин


Десятка удивительных обычаев древности В 1571 году королева Изабелла получила в подарок наручные часы. С тех пор и вплоть до XX века эти наручные часы назывались «часы-браслеты» и предназначались только для женщин. Мужские наручные часы вошли в моду только в 1900-х годах и сначала их использовали исключительно военные, ведь смотреть время на карманных часах им было неудобно.

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