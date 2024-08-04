10 малоизвестных фактов о браке и отношениях полов в античные времена

Рынки невест и другие традиции античности. | Фото: listverse.com
Люди – рабы собственных привычек и традиций, принятых в общества. Не исключением являются и традиции, связанные с отношениями полов и семейными устоями. В нашем обзоре речь пойдёт о малоизвестных, а порой и шокирующих современного человека фактах, связанным с институтом брака, проявлениями любви и страсти.
1. Усилители эрекции
Древние греки готовили отвар, предназначенный для повышения сексуальной потенции (стоит сразу отметить, что не стоит пытаться воспроизвести эти рецепты в домашних условиях). В частности, греки смазывали мужской орган смесью дробленого перца и меда, что якобы вызывало сильную эрекцию.
Еще один древнегреческий рецепт был еще более необычным: нужно было смешать пепел, оставшийся после сжигания хвоста оленя, а затем сделать пасту из этого порошка, добавляя вино. Этой смесью нужно было смазывать пенис и яички. Очередной древней "виагрой" было некое индийское растение (какое именно, сегодня неизвестно), которое, как полагали греки, вызывает устойчивую эрекцию, если натереть им половой член.
Хотя многие историки сомневаются в достоверности этого факта, были свидетельства людей, которые утверждали, что под влиянием этого растения они смогли достичь сексуальной кульминации до 12 раз. Если же действие этих стимуляторов нужно было прекратить, то гениталии натирали оливковым маслом.
2. Мужчины лёгкого поведения
В Древней Греции и Риме была очень распространена мужская проституция. К примеру, в Афинах налогом облагались работники древнейшей профессии как женского, так и мужского пола. Это свидетельствует о том, что подобная деятельность не только разрешалась, но и регулировалась государством. В случае проституток-мужчин, большинство их клиентов были мужчинами.
Несмотря на то, что это было вполне легальным занятием, любой мужчина, который предоставлял сексуальные услуги в обмен на плату, лишался гражданских прав: он больше не мог служить в магистрате или выступать на собраниях, а также ограничивался во многих других аспектах общественной жизни. Из-за всех этих ограничений, многие афинские мужчины-проститутки были либо рабами, либо иностранцами.
3. Договорные браки
Договорной брак считался приемлемой практикой. | Фото: www.historie.ru
В древней Месопотамии договорной брак считался приемлемой практикой. Брак по сути был юридическим договором между двумя семьями, и во многих случаях пара никогда даже не встречались раньше. Шумеры и вавилоняне считали брак средством, направленным на обеспечение продолжения рода и достижение гармонии общества. Были строгие правила, регулирующие процесс бракосочетания.
В "Коде Хаммурапи" было указано, что если предполагаемый свекор или тесть изменил свое мнение после того, как брак был согласован, то другая сторона имела право на финансовую компенсацию. Брачные договоры также практиковались римлянами.
Во время их ранней истории, римляне заключали договоренности о браке, даже без присутствия будущих жениха и невесты. Позже их присутствие стало разрешаться, при условии, что обоим больше семи лет и что они понимают условия соглашения.
4. Брачные рынки
Для начала стоит представить себе рынок, где молодых женщин продают мужчинам, которые ищут жену. Звучит немного шокируеще, но древнегреческий историк Геродот рассказывал о существовании таких рынков. Раз в год в каждой деревне древнего Вавилона проходил аукцион невест, где собирали молодых женщин, имеющих право на брак, и выставляли из перед группой людей, стремящихся вступить в брак.
Одну за другой, женщин продавали тем, кто заплатит больше. Красивые молодые девушки "уходили с молотка" богачам, а простолюдинам, у которых не было столько денег, доставались дурнушки.
5. Дискриминация
Женщину забивали камнями, но... | Фото: vedomostivedomosti.blogspot.com.by
Правила, которые регулировали брак в древние времена, имели тенденцию быть намного строже для женщин, по сравнению с правилами для мужчин. В древнем Израиле девственность была необходимым условием только для женщин, а в еврейской Библии ничего не сказано о том, что мужчины также должны быть девственниками.
Если после женитьбы мужчина обвинял свою жену в том, что она не являлась девственницей на момент вступления в брак, то женщину забивали камнями. Если же подобные обвинения удавалось опровергнуть, то наказание мужчины было не сопоставимым — его просто пороли и заставляли заплатить штраф.
6. Приап
В некоторых городах Древнего Рима на рынках и в садах было принято размещать изображения и статуи бога Приапа с эрегированным пенисом, чтобы препятствовать нарушителям. Считалось, что бог покарает злоумышленников в сексуальном плане. Ряд стихотворений в честь этого бога сохранились до сегодняшнего дня.
Одно из стихотворений предупреждает: "Если женщина, мужчина или мальчик совершат преступление против меня (Приапа), то женщина будет покарана через влагалище, мужчина через рот, а мальчик через анус". Имя этого бога до сих пор известно в качестве медицинского расстройства под названием приапизм (не пропадающая эрекция).
7. Прелюбодеяние и сексуальные домогательства
В Месопотамии, в соответствии с "Кодом Хаммурапи", прелюбодеяние считалось преступлением, которое каралось смертью. Если женщина была уличена в обмане ее мужа, то ее вместе с любовником бросали в реку или садили на кол. При этом муж мог простить жену, сохранив ей жизнь, в этом случае любовника тоже отпускали. В Риме в 18 г. до н.э., в соответствии с "Юлианским законом о прелюбодеянии", женщину, которую уличали в неверности, могли казнить, но судьбу женщины решал ее отец, а не муж.
Опять же, судьба у женщины и ее любовника была одинаковой. Для афинян прелюбодеяние было серьезным правонарушением, которое считалось актом произвола по отношению к обществу в целом. Вплоть до 5 века до н.э. людей, уличенных в прелюбодеянии, казнили, а позже столь суровые наказания были заменены на штрафы и публичное унижение.
8. Полигамия в древнем Израиле
Соломон размышляет. | Фото: mreadz.com
Институт брака имеет много разновидностей в еврейской Библии. Во время древней Иудеи полигамия была общепринятой практикой. Хотя из-за экономической точки зрения (содержать больше одной жены, как ни крути, обременительно) эта практика была не очень распространенной за пределами высшего класса общества. Сегодня известно, что Давид и Соломон были большими поклонниками полигамии.
9. Вавилонская священная проституция
Согласно древнего вавилонского обычая, по крайней мере один раз в своей жизни все женщины этого народа должны были исполнить священный долг перед богиней Милиттой, которая в основном отождествляется с Афродитой. Женщины должны были войти в храм богини и переспать с незнакомым человеком в обмен на плату. Об этом также поведал древнегреческий историк Геродот. Заработки же шли не женщинам, а храму.
10. Вдовы в Индии
В древней Индии некоторые общины считали, что вдова не имеет права жить дальше после того, как ее муж скончался. Существовала очень жестокая процедура под названием сати или сатти: вдова прыгала в погребальный костер к своему мертвому мужу и сгорала заживо. В другой версии этого же обычая вдову хоронили заживо рядом с трупом ее мужа.
Английский миссионер Уильям Уорд, который посетил Индию в 19 веке, стал свидетелем того, как 16-летняя индийская вдова согласилась быть похороненной рядом с трупом ее мужа. Несколько британских офицеров, которые присутствовали при этом, пытались убедить родственников молодой девушки (в том числе, ее мать) остановить жуткий ритуал, но все было тщетно.
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