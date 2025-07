Зачем «китайцы» разграбляют братские могилы США и Великобритании в Тихом океане

Принц Уэльский времен Второй мировой войны. |Фото: wargaming.net.

Война шла и на Тихом океане. ¦Фото: ya.ru.

Высадка американцев на Окинаву. |Фото: worldatlas.com.

Горящий Перл-Харбор. |Фото: blendspace.com.

Ядерные испытания. ¦Фото: newsland.com.

Власти Сингапура арестовали дноуглубительный кран «Chuan Hong 68», который, согласно официальной версии, принадлежит одной из китайских компаний. По версии сингапурских правоохранителей китайское судно занималось незаконной «спасательной операцией» на месте затопления британских кораблей времен Второй мировой войны HMS Prince of Wales и HMS Repulse . Что же китайское судно там делало и зачем ему вообще потребовалось беспокоить братские могилы моряков антигитлеровской коалиции?Прежде всего стоит отметить, что подобными непотребствами в Тихом океане занимаются далеко не только китайские бизнесмены. Для определенной категории людей святость любого объекта исчезает сразу же после появления «запаха чистогана». Инцидент с HMS Prince of Wales и HMS Repulse случившийся, в 20-ых числах мая 2023 года, далеко не первый в своем роде. Подобного рода происшествия на месте затопления судов времен Второй мировой войны происходят постоянно уже не первое десятилетие. Морское мародерство в отличие от покоящихся на дне костей матросов национальности не имеет.Несложно догадаться, что привлекает к военным захоронениям отдельных расхитителей-энтузиастов из числа дайверов. Старинные «безделушки» на аукционах пользуются хорошим спросом. Но какой «спасательной операцией» на месте затопления военного корабля мог занимать аж целый дноуглубительный корабль? Ответ прост – металл. «Чистый» металл. Наверняка некоторых настолько сложный способ сбора цветного и черного металлолома может смутить.Не слишком ли сложно и дорого поднимать останки военных кораблей? Нет, если речь идет о «необычных» металлах.Все дело в том, что Соединенные Штаты Америки - 1 032 ядерных взрыва, Советский Союз - 727 взрывов, Франция – 217, Великобритания – 88, Китай – 47, Индия – 3, Пакистан – 3, Северная Корея – 6, изрядно «загадили» испытаниями атомных бомб планету Земля. Говорить об экологической катастрофе планетарного масштаба наверное все-таки нельзя. Однако, последствия холодной войны и ядерной гонки до сих пор ощущают на себе в том числе такие отрасли хозяйства, как горная добыча и металлургия. В XX веке степень радиоактивного загрязнения многих металлов сильно увеличилась. Найти « чистый » материал становится все сложнее.При этом черные и цветные металлы с «нормальным» радиоактивным фоном являются крайне востребованным товаром в сфере производства научного и медицинского оборудования , а также некоторых станков. Металлолом, лежащий на морском дне, как правило, оказывается «чистым». Именно это и привлекает к нему мародеров со всего света. По злой иронии судьбы, этот «металлолом» - затонувшие военные корабли времен Второй мировой войны.Так, например, в HMS Prince of Wales и HMS Repulse покоится не меньше 840 британских матросов и офицеров. Но разве есть место «святому» рядом с деньгами? Главное, чтобы поднятый со дна «китайскими» мародерами цветной и черный металл в конечном итоге не оказался на заводах и фабриках, принадлежащих какой-нибудь «британской» корпорации.