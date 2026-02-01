От бомбоубежища до танцпола для дискотек: 6 самых странных локаций, которые разместили в пещерах

Пещеры - места мультифункциональные. /Фото: folklife.si.edu, salzbergwerk.de
Пещеры - места таинственные и завораживающие, и часто люди ожидают увидеть там что-то впечатляющее. И порой они специально используют как места размещения определённых локаций. Вот только иногда пещеры становились пристанищем настолько странных объектов или заведений, что в их реальность даже верится с трудом.
1. Пещеры Крейгхед
Когда-то в этих пещерах варили самогон и стравливали петухов. /Фото: tennesseerivervalleygeotourism.org
На территории штата Теннесси находятся пещеры Крейгхед, и они стали пристанищем для огромного количества занятных объектов. Например, природных - именно там находится крупнейший подземный водоем в Соединенных Штатах Америки, известный как Потерянное море. Но Конфедераты там добывали селитру, а в 1915 году кому-то пришло в голову использовать один из больших верхних залов пещерной системы нечто вроде танцпола. В итоге там то музыкальные и театральные перформансы на любой вкус организовывали, то бутлегеры свой алкоголь разливали, а то и вовсе устраивали подпольные петушиные бои.
2. «Фантастические пещеры»
Сцена для шоу, танцпол и место сбора для тайных обществ - как только не использовались пещеры в Миссури. /Фото: missouribusinessalert.com, folklife.si.edu
Так называемый «Фантастические пещеры», расположенные в горах Озарк в американском штате Миссури, ныне известны как популярный аттракцион для туристов для проезда на машине. Но ранее там чего только не происходило: так, в 1867 году его сначала изучили члены Спрингфилдского женского спортивного клуба, а потом там стал неожиданно собираться Ку-клукс-клан, используя для этой цели пещеру, известную как Большой бальный зал.
3. Песчаная пещера
Там, где сейчас ходят туристы, больше 200 лет назад скрывались беглые рабы. /Фото: experiencingillinois.blogspot.com, rivertorivertrail.net
Интересно, что информацию об истории так называемой Песчаной пещеры, которая находится в американском штате Иллинойс, можно найти на официальном сайте Министерства сельского хозяйства США. Оказывается, изначально её использовали как перевалочный хаб Подземной железной дороги, а также место для убежища беглых рабов, которые пытались сбежать на Север. И место было выбрано очень удачно: хорошо скрытая среди густых лесов и пересеченной местности, Песчаная пещера долгое время была самым безопасным пунктом для бывших невольников, а о её реальной функции большинство людей знать не знало.
4. Пещера Арвах
Пещера в Индии стала сценой для музыкального спектакля с социальным подтекстом. /Фото: meghalayamonitor.com
В Индии, а точнее, в штате Мегхалая, есть своя пещера, которую нетривиально приспособили для нужд искусства. Летом 2022 года пещера Арвах стала концертным залом для музыкального спектакля под названием «KI Sur Na Pubon», что очень метко переводится как «послание из пещеры». По словам авторов постановки, они не просто так выбрали эту пещеру в качестве своеобразного театра - так они не только приобщают людей к искусству в нетрадиционном виде, но и пропагандируют концепцию ответственности человечества за защиту и сохранение матери-природы, демонстрируя её на примере такого красивого естественного объекта, как Арвах.
5. Берхтесгаден
Соляные пещеры - и оздоровление, и аттракцион. /Фото: salzbergwerk.de
Как известно, для создания оздоровительных комплексов или спа нужно выбрать правильное место. В Германии к этому вопросу подошли нестандартно, решив открыть такое заведение в пещере. Впрочем, этот выбор оправдан, потому что речь идёт о богатой на залежи каменной соли Соляной пещере Берхтесгаден, которая ещё и расположена в Баварских Альпах. Туда продают трёхнедельные курсы для релаксации и общего оздоровления, и всё благодаря тонна природной соли, отложенного из океана, существовавшего 250 миллионов лет назад. Однако важно уточнить, что официального подтверждения врачей о лечебных свойствах солей пещеры Берхтесгаден пока что не дано, поэтому чуда от её посещения ждать не стоит. Впрочем, пещеры стали ещё и развлекательным комплексом, где и на трамвае по экскурсиям ездят, и даже на соляных горках катаются.
6. Пещеры Святого Клемента
Когда-то в этих пещерах прятались от бомбардировок, а потом выступали культовые музыкальные группы. /Фото: uk.pinterest.com, facebook.com
Пещеры Святого Клемента в Вест-Хилле в Гастингсе, что британском графстве Восточный Суссекс, появились частично природным путем, а частично - как последствие добычи песка в регионе. История же их дальнейшего использования очень разнообразна. Например, есть неподтверждённая версия, что столетия назад в них делали схроны контрабандисты, но доказательств тому не нашли. А вот что точно известно, так и это размещения в пещерах военного госпиталя и бомбоубежища: по информации редакции novate.ru, в годы Второй мировой войны там могли одновременно прятаться до 900 человек. Кстати, туда же занесли и местные архивы, чтобы они не погибли при бомбардировках. В послевоенные же годы пещеры превратили в танцевальный и концертный зал, где, выступала, например, культовая группа Rolling Stones и проводились регулярные дискотеки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии