От бомбоубежища до танцпола для дискотек: 6 самых странных локаций, которые разместили в пещерах

Пещеры - места мультифункциональные. /Фото: folklife.si.edu, salzbergwerk.de

1. Пещеры Крейгхед

Когда-то в этих пещерах варили самогон и стравливали петухов. /Фото: tennesseerivervalleygeotourism.org

2. «Фантастические пещеры»

Сцена для шоу, танцпол и место сбора для тайных обществ - как только не использовались пещеры в Миссури. /Фото: missouribusinessalert.com, folklife.si.edu

3. Песчаная пещера

Там, где сейчас ходят туристы, больше 200 лет назад скрывались беглые рабы. /Фото: experiencingillinois.blogspot.com, rivertorivertrail.net

4. Пещера Арвах

Пещера в Индии стала сценой для музыкального спектакля с социальным подтекстом. /Фото: meghalayamonitor.com

5. Берхтесгаден

Соляные пещеры - и оздоровление, и аттракцион. /Фото: salzbergwerk.de

6. Пещеры Святого Клемента

Когда-то в этих пещерах прятались от бомбардировок, а потом выступали культовые музыкальные группы. /Фото: uk.pinterest.com, facebook.com