8 экологичных способов, которые помогут избавиться от комаров

Как избавиться от комаров без химии.

1. Валерьянка или камфара

Камфара - ароматная защита от насекомых.

2. Рябина

Листья рябины - прекрасная защита от комаров.

3. Эфирные масла: гвоздика, анис, базилик

Такие разные эфирные масла.

4. Бузина

В огороде бузина.

5. Можжевельник

Можжевельник в костре - долой комаров.

6. Кедровое масло

Кедровое масло.

7. Полынь

Полынь: ни один комар не приблизится.

8. Эвкалипт

Эвкалипт для фумигатора.