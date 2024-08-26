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8 экологичных способов, которые помогут избавиться от комаров


Как избавиться от комаров без химии.

Как избавиться от комаров без химии.

Лето – лучшее, пожалуй, время года для отдыха на природе. Гулять можно для и ночи напролёт. Но есть одна проблема – комары, которые подстерегают людей повсюду. Для борьбы с ними придумали самые разнообразные устройства. Но мы решили вспомнить про 8 экологичных средств, которые доступны всем и каждому.

1. Валерьянка или камфара


Камфара - ароматная защита от насекомых.

Камфара - ароматная защита от насекомых.

Достаточно разместить над горелкой или в аромалампе 100 грамм валерьянки или камфары, чтобы избавить от комаров даже очень большие помещения или защититься от насекомых на природе.

2. Рябина


Листья рябины - прекрасная защита от комаров.

Листья рябины - прекрасная защита от комаров.

Чтобы комары не атаковали на улице, достаточно мелко нарезать свежие листья рябины и натереть ими открытые участки кожи.

3. Эфирные масла: гвоздика, анис, базилик


Такие разные эфирные масла.

Такие разные эфирные масла.

5-10 капель эфирных масел гвоздики, аниса или базилика на стакан воды, и смазать этим раствором открытые участки кожи. Это прекрасный способ защититься от надоедливых кровососущих. Можно поставить ёмкость с ароматной жидкостью на разогретую сковороду или над свечой. Можно смочить одним из масел кусок ваты и положить на подоконник.

4. Бузина


В огороде бузина.

В огороде бузина.

Достаточно поставить в комнате свежие ветки бузины, чтобы ни один комар в комнату не залетел. Примерно также действует и запах листьев томата.

5. Можжевельник


Можжевельник в костре - долой комаров.

Можжевельник в костре - долой комаров.

Чтобы комары не докучали не природе, достаточно бросить в костёр ветки можжевельника.

6. Кедровое масло


Кедровое масло.

Кедровое масло.

Запах кедрового масла способен отпугнуть не только комаров, но и тараканов, и мух.

7. Полынь


Полынь: ни один комар не приблизится.

Полынь: ни один комар не приблизится.

Ни один комар не приблизится, если вымыть лицо и руки отваром корней полыни. Для этого горсть рубленных корней нужно залить 1,5 литрами воды, довести до кипения, а потом дать настояться 20-30 минут

8. Эвкалипт


Эвкалипт для фумигатора.

Эвкалипт для фумигатора.

Если закончилась жидкость для электрического фумигатора, совсем не обязательно спешить в магазин за сменным блоком. Можно залить в пузырёк 100-процентный экстракт эвкалипта. Можете не сомневаться, комары в ваш дом дорогу забудут!

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