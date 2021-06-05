Удивительные факты о Распутине

Кем он был – святым, демоном или просто развратным шарлатаном? Сегодня Григория Ефимовича Распутина величали бы, наверное, экстрасенсом и точно так же приветствовали везде и всюду, а тогда, в начале 20 века, сибирский мужик с репутацией великого целителя добрался до самых верхов, став личным врачом царицы Александры и ее больного гемофилией сына…
Лечение сводилось в основном к расслабляющим методикам и отказу от аспирина, в то время новейшего лекарства, которым пытались лечить всё и которое противопоказано при гемофилии. Для царской семьи Распутин был спасителем. Остальные относились к нему по-разному – кто-то с почтением, кто-то с отвращением, но все сходились в том, что он оказывает на царскую семью слишком большое влияние, не ограничиваясь “целительством” и влезая во все подряд. Кроме того, Распутин вел себя в соответствии со своей говорящей фамилией и распутничал напропалую, считая, что верующему человеку грешить полезно – ведь чем больше каешься, тем чище становишься.
К началу Первой мировой войны общество было настроено уже и против царя, и против Распутина, видя в них все беды России. Начались покушения на жизнь “святого старца”, но каждый раз ему удавалось мистическим образом выжить, и лишь в декабре 1916 года очередная попытка его убить удалась.
Зверское убийство
Насколько необычной и удивительной была жизнь Распутина, настолько же безумной стала его смерть. Группа заговорщиков – все из высокопоставленных семей – под руководством князя Феликса Юсупова и великого князя Дмитрия Павловича решили положить конец влиянию Распутина на царицу, царя и всё российское правительство. 30 декабря 1916 года они заманили его на поздний ужин, обещая секс с женой Феликса Юсупова (а старец, в отличие от Феликса, до женщин был охоч). На ужине его попытались отравить цианистым калием, подмешав яд в пирожные и вино. Яда было столько, что Распутин должен был умереть на месте, но, казалось, на этого человека он не действовал… Феликс Юсупов устал ждать и выстрелил Распутину в спину – тот упал. Но выстрел лишь раззадорил Распутина – он бросился на Юсупова, пытаясь его задушить и приговаривая: “Плохой мальчик”. На помощь князю пришли его богатые благородные друзья: они еще несколько раз выстрелили в Распутина. Тот сумел подняться и выбежать на улицу, но его догнали и избили палками, а затем, словно этого было мало, кастрировали (!). Затем завернули тело в ковер и бросили в прорубь – но после вскрытия найденного трупа выяснилось, что в воду он попал еще живым и пытался выбраться, однако переохладился и утонул.
Многочисленные покушения на жизнь
Это было последнее, но не первое покушение на жизнь Распутина, просто предыдущие оказывались неудачными. Так, в 1914 году Распутин гостил в своем родном селе Покровское под Тобольском и однажды прямо на улице на него бросилась какая-то женщина с кинжалом и криками: “Я убила Антихриста!” Она действительно почти преуспела: удар в живот был сильным, еще чуть-чуть – и она смогла бы выпотрошить Распутина как рыбу. Однако тот сумел схватить лежащую на землю оглоблю и ударить женщину по голове. Нападавшую звали Хионией Кузьминичной Гусевой и она находилась под сильнейшим религиозным влиянием иеромонаха-черносотенца Илиодора. Илиодор (тот еще подарочек) был резким противником Распутина и много раз угрожал убить его, заявляя, что у него заготовлено уже 120 бомб для этой цели. Бомбы эти он не использовал, но – было дело – бегал за Распутиным с топором, угрожая его оскопить. Однако не Илиодором единым! Еще был такой святой человек по имени Митя Блаженный – так тот тоже нападал на Распутина, пытаясь порвать его на куски.
История отрезанных гениталий Распутина
Даже после смерти Распутин продолжил влиять на умы людей – по крайней мере, некая часть его тела. Отрезанный 30-сантиметровый член Распутина, по слухам, был найден какой-то дамой и сохранен в надежном месте, а позже “всплыл” в Париже как фетиш группы русских аристократок, использовавших его в качестве секс-амулета. Дочь Распутина, Матрёна, прослышала об этом и потребовала вернуть ей святое. Рассказывают, что она хранила отцовские гениталии как великую драгоценность вплоть до своей смерти в 1977 году. Потом вещи Матрёны Григорьевны были проданы и позже некий человек по имени Майкл Огустин пытался продать на аукционе высушенный “пенис Распутина”, но оказалось, что это морской огурец. Затем, уже в 2004 году руководитель исследовательского центра простаты при Российской академии естественных наук Игорь Князькин открыл в Санкт-Петербурге музей эротики им. Распутина. Так вот, он утверждает, что среди экспонатов музея находится и банка с законсервированным детородным органом “безумного монаха”, купленная у некоего французского коллекционера.
Предсказание собственной смерти
Распутин упрочил репутацию всезнающего провидца, когда предсказал свою гибель. Незадолго до убийства он написал завещание со страшными пророчествами и отправил его царю Николаю. В частности, там говорится: “Если меня убьют нанятые убийцы, русские крестьяне, мои братья, то тебе, русский царь, некого опасаться. Оставайся на троне и царствуй. И ты, русский царь, не беспокойся о своих детях. Они еще сотни лет будут править Россией. Если же меня убьют бояре и дворяне, и они прольют мою кровь, то их руки останутся замаранными моей кровью, и двадцать пять лет они не смогут отмыть свои руки. Они оставят Россию. Братья восстанут против братьев и будут убивать друг друга, и в течение двадцати пяти лет не будет в стране дворянства”.
Он был безграмотным… и даже не был монахом
Каким-то образом Распутин ухитрился провести несколько лет в сельской школе, а затем пару лет в монастыре, так и не научившись читать. Это правда: человек, практически “руливший” российским правительством в 1914 и 1915 годах, пока царь пропадал на фронте, а царица полностью находилась под влиянием “старца”, действительно был безграмотным. Мы, конечно, понимаем, что село Покровское Тобольской губернии вряд ли было очагом науки и культуры, однако нужно было быть очень уверенным в себе человеком, чтобы с таким багажом крутиться в самых верхах. Кстати, Распутин и монахом, по сути, тоже не был: существуют непроверенные сведения о том, что он в течение двух лет был послушником в Верхотурском Николаевском мужском монастыре, но покинул его в 19 лет и отправился странствовать по матушке-России и “помогать людям”.
Альтруизм и взяточничество
Если оставить в стороне его личную жизнь, то можно сказать, что Распутин был борцом за социальную справедливость своего времени. В 1914 году он выступал против войны. Он также выступал за равные права для всех (в том числе евреев, что было тогда крайне непопулярно, если не сказать больше), за поддержку бедноты, против смертной казни. Было несколько случаев, когда Распутин защищал от государственного преследования людей из еврейских деловых кругов. Например, в 1913 году в Киеве был такой громкий судебный процесс, сопровождавшийся антисемитской кампанией, – дело Бейлиса, когда еврея Менахема Менделя Бейлиса обвинили в ритуальном убийстве 12-летнего ученика Киево-Софийского духовного училища. Распутин выступал на стороне защиты. Бейлиса оправдали. Однако Распутин не был бы собой, если бы не умел получать материальную выгоду даже из своих убеждений. Так, если его просили замолвить словечко при императорском дворе с тем, чтобы, скажем, не отправлять единственного сына в армию, это стоило 200 рублей (немалые деньги!).
Русская секс-машина
Песня группы “Boney M” про Распутина не врет: этот человек действительно был “рашн секс-машин” и прямо-таки неутомимым ловеласом. Ходили слухи о том, что он находится в сексуальной связи с царицей, но это кажется маловероятным, учитывая ее крайнее ханжество. Эта женщина даже ванну приказывала прикрыть, когда она не используется, дабы этот предмет никого не смутил. Но, похоже, она была практически единственной аристократкой в Санкт-Петербурге, не поддавшейся безумной сексуальной харизме Распутина. У него вообще было много поклонниц – они толпами собирались на улице перед его домом и ждали, когда он к ним выйдет. Иногда ждали по несколько дней, чтобы только взглянуть на “святого старца” и вручить ему свои подарки. Избранных счастливиц он приглашал к себе для приватной беседы. Похоже, диван в его кабинете повидал на своем веку так много, что нам и не снилось.
Неприличное поведение в обществе
Большинство историков склоняются к тому, что сексуальной связи с царицей Александрой у Распутина не было, однако это не мешало ему хвастаться и говорить, что на самом деле была. Однажды Распутин был в ресторане с большой толпой народа и, по своему обыкновению, начал хвалиться тем, какое сильное влияние имеет на царя и царицу, и тем, что спал со “старушкой”. Люди за соседними столиками, заинтересовавшись, спросили, правда ли он тот самый Распутин. В ответ он поднялся и спустил штаны, выставив на всеобщее обозрение огромный 30-сантиметровый член – видимо, этого доказательства было достаточно. Когда царице передавали подобные слухи, она отказывалась в них верить и утверждала, что это проделки какого-то самозванца, бегающего по городу и выдающего себя за Григория Ефимовича.
Ужасный военный советник
Великий князь Николай, дядя Николая II, был врагом Распутина и возмущался его влиянием на царицу. Так уж случилось, что царь Николай не был особенно сильным человеком и часто поддавался давлению со стороны жены. Зашло так далеко, что великий князь угрожал повесить Распутина. Вот почему в 1915 году Распутин посоветовал Николаю II снять великого князя Николая с должности командующего российской армией. Фактически он, пользуясь положением “святого человека”, предсказал, что Россия не выиграет войну, пока царь сам не поведет войска – а к этой задаче царь был не готов. Это решение было решающим. Российская армия насчитывала более миллиона человек, а Европа уже находилась в огне Первой мировой. И все же царь последовал совету Распутина и сам принял командование армией. Он оставил управление страной на царицу, а та практически передала бразды правления Распутину, всецело ему доверяя. Крайне недальновидный шаг, надо сказать. Именно проблемы, связанные с войной, и проблемы экономические привели к росту популярности большевистских настроений в России.
Уникальная трактовка греха и искупления
Идеи Распутина по поводу греха и искупления весьма необычны. Он говорил, что грех приводит человека ближе к Богу, и эту философию сам успешно претворял в жизнь каждый день. То есть лучший способ быть спасенным – это находиться в состоянии постоянного греха. Чем больше пьянства и сексуальных оргий – тем лучше, а после утех просто идешь и просишь у Бога прощения, и идеальная ситуация – это когда ты все время просишь прощения за грехи. По извращенной философии Распутина, женщина, вступившая в связь со “святым человеком”, принимает на себя часть его святости и таким образом очищается. Так что секс с ним – святое, богоугодное дело. И эта философия отлично работала! Говорят, у Распутина была еще такая привычка – вести женщин в лес, где они танцевали голыми, жгли благовония, а затем устраивали оргию.
Гипнотические способности
Еще в 1901 году в Покровском местный священник обвинил Распутина в принадлежности к апокалиптической сексте “хлыстов”, совершавших экстатические обряды “радения”, завязанные на самобичевании, сексе и язычестве. Доказательств этому нет и сам Распутин это отрицал, но в Санкт-Петербурге он, скажем, начал устраивать спиритические сеансы. Ему приписывали невероятную гипнотическую силу, говорили, что он может заставить зрачки человека расшириться по своему желанию. Говорили также, что такое сильное влияние на царскую семью объясняется ничем иным как гипнотическим воздействием. Вообще слухи о целительных силах Распутина ходили еще во времена его юности, однако его родители, к примеру, были не очень высокого мнения о способностях сына. Отец Распутина говорил, что Григорий стал паломником лишь потому, что был крайне ленив.
Отсутствие личной гигиены
Вы думаете, что если этот человек был так популярен у женщин, то он был кем-то вроде мачо или метросексуала (простигосподи)? Как бы не так. Взгляните внимательно на снимок. Похоже, чувак не верил в личную гигиену и не пытался ее соблюдать, но это никого не беспокоило. В его длинной бороде всегда было полно застрявших крошек после еды, мылся он крайне редко, и даже хвастался, что как-то раз не менял нижнее белье полгода. Пахло от него как от козла, а зубы были похожи на черные пеньки. Непонятно, почему все это не становилось преградой в сексуальной жизни, но почему-то не становилось.
Необычные ритуалы
Но надо признать, что Распутин часто ездил в баню – необязательно с целью мыться, в основном с несколько иной целью, как мы понимаем. Ездил он туда с женщинами, выбранными им из множества почитательниц, и всячески радовался жизни. После парилки его хлестали вениками, а затем он обычно ехал в церковь каяться. “Без греха нет покаяния”, напомним. Помимо личных ритуалов у Распутина имелись и квази-религиозные ритуалы собственного сочинения. Согласно книге Матрены Распутиной, обожательницы ее отца поклонялись его пенису в буквальном смысле этого слова. Их встречи, как правило, начинались с некоего религиозного ритуала, во время которого он начинал ласкать грудь женщин, а заканчивалось все свальным грехом. Потом Распутин несколько часов предавался медитации.
Неутомимый выпивоха и тусовщик
Еще одной неутомимой страстью Распутина, помимо секса, был алкоголь. Сохранились свидетельства очевидцев последнего дня его жизни. Ночь накануне 30 декабря 1916 года, дня, когда его убили, Распутин провел, где-то пьянствуя. Он вернулся домой ранним утром и был “мертвецки пьян”. Проспав всего несколько часов (известно, что спал он вообще очень мало), Распутин отправился по своему обычному банно-сексуальному маршруту, а в промежутках между своими развлечениями успел употребить еще 12 бутылочек 20-градусной Мадеры (в течение примерно 12 часов). Вечером, по-прежнему крепко стоя на ногах, Григорий Ефимович поехал на вечеринку к князю Юсупову – туда, где, как он думал, его вновь ждут веселье, секс и алкоголь. Что ж, вечеринка удалась.
Идеальный брак?
В 18 лет Распутин женился на крестьянке Прасковье Федоровне Дубровиной, которая была старше него на три года. У них родились трое детей. Прасковья осталась жить в Покровском, в то время как ее муж Григорий отчалил в Санкт-Петербург на свою славу и свою погибель. Периодически он ее навещал и – что удивительно – она совершенно спокойно относилась к его разгульному образу жизни, прекрасно о нем зная. А может быть, просто устала или у нее не было выхода. Говорят, обычно она говорила: “Его на всех хватит”. Прасковья оставалась верна своему мужу до самого конца. Кстати, что касается любовных похождений Распутина: у него никогда и со стороны мужей-рогоносцев не было проблем, так как он умел и их убедить в том, что не совершает ничего дурного – лишь благо.
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