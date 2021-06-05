Удивительные факты о Распутине

Кем он был – святым, демоном или просто развратным шарлатаном? Сегодня Григория Ефимовича Распутина величали бы, наверное, экстрасенсом и точно так же приветствовали везде и всюду, а тогда, в начале 20 века, сибирский мужик с репутацией великого целителя добрался до самых верхов, став личным врачом царицы Александры и ее больного гемофилией сына…







Лечение сводилось в основном к расслабляющим методикам и отказу от аспирина, в то время новейшего лекарства, которым пытались лечить всё и которое противопоказано при гемофилии. Для царской семьи Распутин был спасителем. Остальные относились к нему по-разному – кто-то с почтением, кто-то с отвращением, но все сходились в том, что он оказывает на царскую семью слишком большое влияние, не ограничиваясь “целительством” и влезая во все подряд. Кроме того, Распутин вел себя в соответствии со своей говорящей фамилией и распутничал напропалую, считая, что верующему человеку грешить полезно – ведь чем больше каешься, тем чище становишься.



К началу Первой мировой войны общество было настроено уже и против царя, и против Распутина, видя в них все беды России. Начались покушения на жизнь “святого старца”, но каждый раз ему удавалось мистическим образом выжить, и лишь в декабре 1916 года очередная попытка его убить удалась.

Зверское убийство

Многочисленные покушения на жизнь

История отрезанных гениталий Распутина

Предсказание собственной смерти

Он был безграмотным… и даже не был монахом

Альтруизм и взяточничество

Русская секс-машина

Неприличное поведение в обществе

Ужасный военный советник

Уникальная трактовка греха и искупления

Гипнотические способности

Отсутствие личной гигиены

Необычные ритуалы

Неутомимый выпивоха и тусовщик

Идеальный брак?