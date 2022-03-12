Французское боевое искусство сават: история формирования

Сават не пользуется большой популярностью в современном мире — может потому, что о нем в принципе знает не так много людей. Практикующие этот контактный вид спорта люди зовутся саватеры и способны, буквально, отправить противника в нокаут одной хорошей оплеухой. Или ногой, не зря же сават многие называют «боксом ногами».







Адепты савата кичатся своей принадлежностью к одному из старейших и, как они считают, благороднейших боевых систем мира. Однако, они просто забывают, где, как и в каких условиях зарождался этот способ поставить супостата на место. Мы решили заняться просветительской работой и показать, почему сават зовется кабацкой дракой и стоит ли использовать его в реальной жизни.



Что это такое

Как появился

Почему прижился

Марсельская игра

Особенности марсельской игры

Основные авторы стиля

Фехтование на тростях