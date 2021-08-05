Ирреальная реальность: Ироничные иллюстрации с неоднозначными сюжетами

Всё прекрасно. Автор: Никита Веприков.
Никита Веприков – украинский графический дизайнер, который на протяжении нескольких лет создаёт свою реально-ирреальную вселенную, населённую причудливыми персонажами. В его ироничных работах оживают неоднозначные сюжеты и детские страхи, да вот только последние из них далеко не страшные, а наоборот – напуганные и огорчённые до такой степени, что их хочется обнять и пожалеть.
О творчестве Никиты можно говорить бесконечно долго, обсуждая все плюсы и минусы его работ, до победного конца настаивая на своём. Но на самом деле это всего лишь пустая трата времени. И то, что для одного так и остаётся ничем интересным, для другого – настоящий шедевр. Молодой и талантливый автор создаёт неведомые миры, искажая реальность, в которой есть место быть тому, что рисует воображение. И пусть не каждому понятна идея, но суть в том, что все его рисунки – маленький шаг в другое измерение, где нет ничего невозможного. Там обитают драконы, а Харон так и подрабатывает перевозчиком через реку Стикс (или, быть может, это и вовсе уже другая река). Там кричат спички в попытках выразить протест, а любовные стрелы как всегда продолжают бить прямо в цель, разбивая сердца. Ловцы гоняются то ли за страшными снами, то ли ещё зачем-нибудь, а младенцы закрывают уши руками, неподвижно замирая на белоснежном снегу, в то время, как серый волк, взобравшись на сосну, самозабвенно воет на луну, вспоминая былые времена. Так рождаются новые сказки и своеобразные сюжеты с каплей иронии, без которой порой ну просто никак не обойтись.
Любовная стрела. Автор: Никита Веприков.
Ловец. Автор: Никита Веприков.
Перевозчик. Автор: Никита Веприков.
Младенец. Автор: Никита Веприков.
Дьяволёнок. Автор: Никита Веприков.
Дракон. Автор: Никита Веприков.
Колючка. Автор: Никита Веприков.
Спичка. Автор: Никита Веприков.
Ожидание. Автор: Никита Веприков.
Спокойствие. Автор: Никита Веприков.
Апатия. Автор: Никита Веприков.
Голем. Автор: Никита Веприков.
Мать. Автор: Никита Веприков.
Старая ведьма. Автор: Никита Веприков.
Бумажная голова. Автор: Никита Веприков.
Серый волк. Автор: Никита Веприков.
Бугимен. Автор: Никита Веприков.
Шут. Автор: Никита Веприков.
Сфинкс. Автор: Никита Веприков.
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